科倫博泰生物以ESG管治引領ADC新藥發展 獲頒明報「卓越ESG管治表現大獎」

科倫博泰深知ESG理念的重要性，在發展業務，堅持源頭創新的同時，將可持續發展理念逐步融入公司日常經營與管理中，全面探索企業價值與社會價值的契合點。

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「卓越ESG管治表現大獎」評審團認為香港上巿公司之中，科倫博泰於2023年間在ESG企業管治的表現成績斐然，值得以獎項表揚，其相關措施可供業界借鑒。

ESG概念於2004 年首次由聯合國提出，主張評估企業表現時不宜單憑業績為基準，應將環境保護（Environment）、社會責任（Social）及企業管治（Governance）三個要素作爲長期發展的基石，發展至今，ESG已然成為投資者及消費者預測企業未來發展潛力的重要綜合指標。

作為具備一體化能力的創新生物醫藥公司，科倫博泰專注於ADC藥物及小分子藥物的研發、生產、質量控制和商業化，尤其擅長靶向治療及免疫治療等藥物開發，目前正推進的30多個項目中，已有10多個項目處於臨床研究階段，5個ADC項目處於臨床研究階段（其中2個ADC項目處於NDA 階段）。

發展欣欣向榮，背後少不了出色的企業管治工作，今次榮獲明報「卓越ESG管治表現大獎」，首席執行官葛均友博士發表感想：「我們的企業管治水平得到認可，公司深感榮幸，ESG屬全球性企業指標，這次獲獎鼓舞公司進一步將環境保護以及社會責任作爲企業治理重點因素。科倫博泰致力於成為醫藥行業ESG領先企業，不斷增強企業合規性與風險管理能力，踐行綠色發展理念，關注員工多樣性及福利並將以上信念作為企業穩健發展的基石。」

首次年報ESG披露精準施行4項重中之重議題

科倫博泰於2023年年報中，就環境保護、社會責任及企業管治三個ESG話題列出了20項重要議題，包括應對氣候變化、能源消耗管理、實踐公益慈善等，並依據重要性加以分類。其中，被視為「非常重要」層級的因素共有8項，涵蓋「合規經營」、「商業道德」、「風險管理」及「資料與資訊安全」，正是ESG企業管治中的4大重要元素。

葛博士為4大元素在公司管理中的應用列舉了事例。第一，在「合規經營」方面，公司嚴格秉持誠信和守法原則，實施內部監控自查範圍遍及組織架構、信息披露、內部審計等各層面。為了提升員工合規意識，公司邀請專業人士向董事及合規負責人進行合規培訓，2023年參與規模達400人。

第二，談及「商業道德」，葛博士表示，公司設立了完善的廉潔管理制度及反貪腐舉報渠道，讓員工及社會大眾以實名或匿名的電話、郵箱或信件向管理層作出通報違反商業道德的事件，另於2023年持續進行反貪腐培訓講座，受訓員工覆蓋率達100%。

第三，在「風險管理」方面，公司不單向所有員工傳播「海恩法則」，樹立全員風險防範意識，亦設有風險防控領導小組，同時制定了完善的《風險管理辦法》，對於常規或突發性風險均有明確評估及應對機制。例如，在風險評估方面，科倫博泰採用定性和定量標準評估危機發生的可能性和或受影響程度，並把各項風險分級排序。

第四，在「資料與資訊安全」方面，基於藥物研發的臨床項目涉及患者私隱，公司對此特別關注，不單恪守《世界醫學大會赫爾辛基宣言》中人體醫學研究的六項原則，也對項目參與人員灌輸培訓保護患者私隱的正確意識。此外在資訊建立、權限設置及取存過程中，完善的信息安全管理制度確保公司網絡基礎設施和數據資產的安全。

堅持源頭創新 持續推進ESG 助力人類健康事業發展

葛博士透露，公司未來會繼續把ESG落實於管理的大小環節。踐行ESG範圍不限於公司內部，科倫博泰也格外重視外部供應商及合作夥伴的ESG實踐工作，公司鼓勵供應商取得ISO14001環境管理認證及ISO45001職業安全管理體系認證。同時，為降低供應鏈風險、減少運輸排放，公司在成都、上海、北京等多地設立倉庫，建議海外合作夥伴在本地設廠，提高合作穩定性，希望能通過公司的引領和牽動，把上下游供應商聯動起來。

葛均友博士表示，作爲中國ADC創新藥的先行企業，公司堅持「以奮鬥者為本」的核心價值觀，充分保障員工權益，高度重視員工發展，全力保證員工安全，為員工提供完善的福利體系、清晰的職業發展路徑和健康安全的工作環境，努力實現與員工共創共用。作為負責任的企業公民，科倫博泰結合自身醫藥企業屬性，為實現健康中國添磚加瓦。公司秉持開放合作的心態，積極參與行業共建開展國際化合作，為人類健康創造更多價值。公司將以可持續發展的態勢，履行對社會各界的承諾。