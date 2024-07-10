金融產品融合養老服務 滿足銀髮需求

【Presented by：WAW Creation】中國平安聯席首席執行官郭曉濤在近日於大連舉行的夏季達沃斯論壇指出：「滿足養老需求不能是一個個養老產品的簡單叠加，應該是針對不同生命周期、不同階段、基於客戶個性化養老需求的、經過有機組合和調整的綜合解决方案。」
Presented by：WAW Creation
中國步入老齡社會為金融服務行業迎來龐大商機，養老規劃的核心在於財富管理和健康管理，但中國老年人提前規劃養老財務的意識單薄，而目前市場上的養老服務又呈碎片化、缺乏標準和監督體系。
中國整體屬於「未富先老」。歐美等發達國家在進入老齡社會時，人均GDP約為1萬美元，整個社會有較强的財力解决老人的養老問題，而中國在1999年進入老齡社會，人均GDP只有1,000美元。
面對人均壽命的延長，人們對「養老錢」的重視程度會更高、需要更早啓動規劃，
以「個人養老儲備」為目標的保值增值需求，將成為財富管理的核心需求。中國保險行業看到老年人財富管理的市場機遇，正在全面設計銀髮客群的金融+養老產品。
其次，不同年齡階段需要不同的健康管理方案。身體相對健康的長者需要豐富的社交、旅居及業餘愛好學習，以保持良好的身體和心理狀態；至於患有慢性疾病的就需要做好相應的慢病管理；身體機能逐漸退化，對失能護理服務的需求越大。
老年人的需求非常個性化，養老服務需要將無數的需求散點整合起來，目前中國養老醫療健康服務市場仍在起步階段，主要挑戰是服務的碎片化、服務質量、流程、價格、標準參差不齊，沒有統一的規範，也欠缺監督服務的體系。
中國平安通過科技賦能、融合金融產品和養老服務，構建「代表支付方、整合供應方」的創新商業模式開拓中國銀髮市場。銀髮綜合服務方案包括保險保障、財富增值、財富傳承等類型的金融產品，慢病管理、健康管理、就醫問診、康復護理等類型的醫療養老服務，和安居守護、享老文娛等類型的生活類服務，以滿足老年客戶在健康活力、慢病就醫、高齡護理等不同需求。
具體做法是提供合適的養老金融產品，為客戶做好養老財務規劃。而平安作為整合者，代表養老服務的支付方（即保險），在市場上挑選能提供性價比最高的供應商。平安的優勢就在平台整合能力，擁有2.34億的個人客戶基礎，可以集合購買力，給產業鏈上游的服務商提出需求，並根據終端客戶承諾設定一整套服務體系，包括標準的制定、供應商的准入、價格的衡量、事後的監督和檢視等。
中國養老方式的現狀是90%的老人選擇在家養老，平安相應的居家養老服務包括平安健康的線上診療平台，實現7×24小時接診；整合龐大的線下醫療健康服務資源，實現國內百强和三甲醫院100%合作覆蓋，內外部醫生團隊近5萬人，合作名醫近2,400位；合作藥店23萬家。養老服務則通過整合100多家服務商，實現650項到家服務、生活管家7×24小時陪伴，已覆蓋54個城市，超8萬人獲得居家養老服務資格。