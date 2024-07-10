金融產品融合養老服務 滿足銀髮需求

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養老規劃核心是財富和健康管理

中國步入老齡社會為金融服務行業迎來龐大商機，養老規劃的核心在於財富管理和健康管理，但中國老年人提前規劃養老財務的意識單薄，而目前市場上的養老服務又呈碎片化、缺乏標準和監督體系。

中國整體屬於「未富先老」。歐美等發達國家在進入老齡社會時，人均GDP約為1萬美元，整個社會有較强的財力解决老人的養老問題，而中國在1999年進入老齡社會，人均GDP只有1,000美元。

面對人均壽命的延長，人們對「養老錢」的重視程度會更高、需要更早啓動規劃，

以「個人養老儲備」為目標的保值增值需求，將成為財富管理的核心需求。中國保險行業看到老年人財富管理的市場機遇，正在全面設計銀髮客群的金融+養老產品。

其次，不同年齡階段需要不同的健康管理方案。身體相對健康的長者需要豐富的社交、旅居及業餘愛好學習，以保持良好的身體和心理狀態；至於患有慢性疾病的就需要做好相應的慢病管理；身體機能逐漸退化，對失能護理服務的需求越大。

養老服務呈碎片化兼質量參差

老年人的需求非常個性化，養老服務需要將無數的需求散點整合起來，目前中國養老醫療健康服務市場仍在起步階段，主要挑戰是服務的碎片化、服務質量、流程、價格、標準參差不齊，沒有統一的規範，也欠缺監督服務的體系。

中國平安通過科技賦能、融合金融產品和養老服務，構建「代表支付方、整合供應方」的創新商業模式開拓中國銀髮市場。銀髮綜合服務方案包括保險保障、財富增值、財富傳承等類型的金融產品，慢病管理、健康管理、就醫問診、康復護理等類型的醫療養老服務，和安居守護、享老文娛等類型的生活類服務，以滿足老年客戶在健康活力、慢病就醫、高齡護理等不同需求。

金融產品與養老服務無縫融合

具體做法是提供合適的養老金融產品，為客戶做好養老財務規劃。而平安作為整合者，代表養老服務的支付方（即保險），在市場上挑選能提供性價比最高的供應商。平安的優勢就在平台整合能力，擁有2.34億的個人客戶基礎，可以集合購買力，給產業鏈上游的服務商提出需求，並根據終端客戶承諾設定一整套服務體系，包括標準的制定、供應商的准入、價格的衡量、事後的監督和檢視等。

中國養老方式的現狀是90%的老人選擇在家養老，平安相應的居家養老服務包括平安健康的線上診療平台，實現7×24小時接診；整合龐大的線下醫療健康服務資源，實現國內百强和三甲醫院100%合作覆蓋，內外部醫生團隊近5萬人，合作名醫近2,400位；合作藥店23萬家。養老服務則通過整合100多家服務商，實現650項到家服務、生活管家7×24小時陪伴，已覆蓋54個城市，超8萬人獲得居家養老服務資格。

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