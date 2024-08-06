雙灣融合 向「新」而行

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走入科學園

調研團在科學團參訪的企業包括意領科技有限公司，該公司是理大科研成果轉化企業，於2018年在科學園註冊。

「科學園對企業有全齡段的支持，例如我們2018年入駐後，2019年就入選科學園的支持計劃，獲得獨立辦公室、實驗設備及資金等，支持我們度過最難的3-5年。」意領科技聯合創始人、行政總裁賈曉嘉介紹，科學園會根據公司的不同階段，在漫長的發展周期中對企業進行一步步的支持。聚焦醫用超聲和家用超聲領域，意領推出便攜式肝臟彈性成像超聲診斷系統，提供肝臟健康診斷。目前，該系統已經進入產業化階段，並將申請今年特區政府「產學研1+」計劃，未來亦將進入內地市場。

至於元池科技（Metapool Technology）則是一家精於雲端運算軟件、圖形硬件和互動設計的高科技公司，提供專業的元宇宙內容SaaS平台解決方案。公司行政總裁葛春在錫港兩地均有創業經歷，他認為，初創企業發展需要政府支持、良好的氛圍、環境，以及國際化的視野，而香港正具備創科企業的發展土壤。無錫擁有物聯網、集成電路等優勢產業，目前還在大力發展低空經濟、人形機器人人等未來產業，未來這些領域中在香港發展起來的企業，可以到無錫進行產業化落地。

探訪香港科技大學

靜音運行、會跳躍的本末機器人，通過深度學習、精準控制捏合力度的翻書機械臂，能做出各種微表情、與人互動的仿生人形機器人Grace，可以跟隨手勢操控的空中飛行器……科大鄭家純機器人研究院內，採訪調研團一行觀看各類機器人研究成果演示。

香港科技大學知識轉移辦公室主管（智能系統及項目開發）梁俊偉介紹，無錫與香港有很深合作的基礎，一些無錫企業已經落戶在香港多年。科大與無錫當地及在香港落地的無錫企業也有深度合作，包括校企合作、創新創業、人才交流、初創投資等。

2023年以來，香港科技大學與無錫合作關係迅速發展。去年2月，雙方合作的錫港協同創新中心在無錫經開區正式運營。中心深度融合科大教育、科研、人才、資源與無錫的經濟產業集群優勢，牽引優質資源和項目落戶無錫，共同打造「孵化在香港，轉化在無錫；研發在香港，生產在無錫」的創新樣板示範，攜手打造互享資源、互補優勢，互助發展，互惠共贏的校地合作新標杆。今年，港科大再度與無錫簽約落地錫港滬機器人靈巧智能研究院。

香港科技大學鄭家純機器人研究院研究助理教授尹歡介紹，錫港滬機器人靈巧智能研究院為香港科技大學、華中科技大學、上海人工智能研究院與無錫經開區四方共建。大學方面提供學術和研究成果，無錫則可以幫助實現相關成果落地轉化。他表示，這樣的合作方式可以讓四方都能發揮各自優勢，推動中國乃至世界機器人產業的發展。

港大與無鍚的合作

在參訪理大時，理大副校長（創新及研究）趙汝恆介紹，理大已與內地多座城市共同建設技術創新研究院，其中，與無錫的合作模式首開先河，並通過開展產學研項目、企業與高校聯合培養等方式，理大無錫科技創新研究院將促進解決兩地科研人才、複合人才短缺的問題，還將積極促進無錫高新區大型企業與香港高校產學研合作，推進香港高校科技成果轉化進程，實現「香港基礎研究+無錫產業轉化」的模式。

理大應用物理學系教授戴吉岩團隊與總部位於無錫的上市企業祥生科技合作，開發20兆赫茲高頻線陣超聲探頭。在理大應用物理學係材料與器件中心實驗室，戴教授與團隊成員向記者展示了這一項目研究成果。

將超聲探頭放在研究人員脖頸皮膚上，成像屏幕上，血管橫截面清晰可見。隨着心臟的跳動起伏，可以看到血管的擴張、收縮。「除了成像和軟件算法，超聲探頭真正的核心其實就在前端的一小塊。為了能夠實現清晰成像，前方的傳感器中的超聲波發射和接收裝置非常關鍵。常規的超聲探頭使用壓電陶瓷，但如果需要做高端的超聲探頭，要用到壓電單晶體，它的性能更好，但價格也更高。此外，頻率增強，晶體需要被磨得越來越薄，要解決振源間緊密排列、電極間的結合牢度、聲學的匹配等難點，才能讓探頭實現最好性能。」戴吉岩介紹，20兆赫茲以上的高頻線陣超聲探頭技術有很多實際應用的場景。比如，觀察眼底的毛細血管血流，實現對先兆中風的早期診斷。

「近幾年，我們感受到無錫對『雙灣融合』工作的重視以及香港的一些合作機會。我們也開始思考和探討，一方面要透過香港這一國際市場平台持續加大營銷，另一方面，也要加強與香港在研發方面的合作。」祥生科技政府事務部總監顧薇薇介紹，通過無錫市「雙灣融合」系列活動，祥生與戴教授團隊開始開展合作探討，並於2023年年底實現了項目落地合作，預計年內完成成果交付。

理大無錫科技創新研究院副院長、電子計算機學系教授尤佳介紹，當前，研究院的工程博士項目正在招生，希望有更多企業支持、更多人才積極申請。在與無錫的合作中，無錫市各部門積極反饋、熱情響應，讓她印象深刻，非常感動，她非常有信心能夠把無錫研究院做好，「不但要有新的成果落地，還要生根、開花、結果，不但要做好，還要做大做強。」

無錫香港科創中心去年成立

面向維港、坐落於會展廣場的無錫香港科創中心於去年2月揭牌成立，由無錫國聯集團下屬錫洲國際有限公司負責運營。

錫洲國際有限公司董事長彭焰寶介紹，錫洲國際作為國聯集團海外唯一全資子公司和國際業務發展總部，籌建並負責運營無錫香港科創中心，搭建科技成果孵化平台、頂尖科學家創新平台和太湖灣企業香港創新平台，並與香港多所高校共建產學研合作基地，與無錫多個區域板塊在港共建科創「飛地」，實質性推進無錫與香港科研產業資本和人才的交流對接。

今年4月，無錫高新區依託與無錫香港科創中心的合作，成立無錫高新區（香港）創新中心。中心由錫洲國際與無錫高新區市、區兩級聯動，通過投資及人才政策支持，優先促成有意來無錫落地的項目，尤其是與高新區優勢產業吻合的項目團隊落地。香港科技大學原子半導體混合信號傳感器產業化項目成為首個落地無錫高新區的「產學研1+」項目。項目聚焦可穿戴式傳感設備，預計今年8月中下旬正式啟動。

無錫濱湖區也將該區投資促進香港代表處落在科創中心。代表處開展實體化運行後，圍繞濱湖「543+X」產業，積極拜訪比亞迪、美團消費大數據中心、香港理工大學、東方富海等各類知名企業、高校院所、金融機構、特色園區等，拓寬對外開放合作渠道，成功引進投資總額超5000萬元的迅利智能和投資總額超1000萬元的行知生物兩家企業。

據知目前無錫香港科創中心已與52個「產學研1+」計劃項目進行了面對面接洽，其中第一批共13個項目已簽署投資意向書，儲備了一批海外專家智庫。

參觀數碼港

調研團亦前往數碼港進行參訪，據數碼港大灣區發展高級經理蘇婕介紹，在促進創投融資方面，數碼港已累計為初企融資逾405億港元。數碼港積極培育發展金融科技、智慧生活、數字娛樂、人工智能、Web3等領域的企業，並與深圳、珠海、北京、上海等地的園區、企業合作，不斷強化與內地科創生態聯繫。

數碼港企業——友圖科技（YouToo Robot）創辦人李鉑嘉介紹，公司2021年7月初創時，是通過自籌資金100萬元設立，3個月後即獲得數碼港CCMF基金支持，在接續獲得種子輪投資、珠海相關人才計劃支持後，今年3月又成功加入數碼港CIP培育計劃，並不斷發展。「對初創企業來說，除了金錢的支持以外，更為重要的是，孵化平台是否給予企業機會，教會他們如何賺錢養活自己。」李鉑嘉表示，在選擇落地城市及平台時，當地是否能夠幫助企業承接資源、連結行業龍頭企業，讓創科成果與產業需求直接匹配是初企較為看中的標準。

香港數碼港管理有限公司首席企業發展官朱美恩表示，要將新經濟與傳統產業結合起來，幫助創科企業對接業界、建立緊密的合作關係，把發明轉化為生產力，是數碼港每一天都要做的事情。此外，數碼港每年都會根據企業發展需要建議政府提供相應硬件支持，如製造業企業需要大模型、需要算力支撐，與大灣區其他城市對接，需要打通人才、稅務優惠等方面的支持等。她表示，數碼港非常歡迎內地企業入駐數碼港，亦希望未來有更多科技公司到內地發展。

26無錫企業在港上市

近幾年來，無錫企業赴港上市熱度不斷升溫，在多層次資本市場的「選擇」中，越來越多錫企願意「投票」給港交所。截至目前，無錫全市A股上市公司總數達124家、居全國第八。境外上市公司達39家，其中在港上市26家，港股佔比2/3。

「香港作為國際金融中心，具備便利的營商環境，融資機制開放靈活，資訊科技基建完善，交通網絡四通八達，是連接內地和國際市場的重要橋樑。」此前舉行的無錫—香港創新創業項目路演與投資對接會上，港交所環球上市服務部助理副總裁胡潔雯細數科創企業赴港上市融資的優勢。去年，香港證券交易所還推出了「特專科技公司上市機制」，便利內地具有規模但尚未達到盈利要求的特專科技企業取得國際融資。

「灣區資金+產業升級」，也是推進科技金融發展的探索方向。「我們將充分利用無錫集成電路、生物醫藥、信息技術等雄厚的產業基礎，吸引大灣區開放性金融資本，加強與交銀國際、滙豐銀行、科勒資本等大灣區知名股權投資基金對接合作，完善科研成果轉化與專業基金投資『靶向式』聯動機制。」無錫市科技局相關負責人介紹，無錫將積極對接香港，開放蓄水、開渠引流。

同時，無錫市將建立與香港高校科研成果轉移轉化及產業化項目對接專門「通道」，引進與我市戰略性新興產業、未來產業發展相適應的創新創業團隊落地，探索形成孵化在香港、轉化在無錫、基金聯動、各級政府支持的良好運作機制。近期，規模2億元人民幣的無錫—香港天使股權投資基金已設立，將投向香港多所大學孵化項目，推動更多科研成果在錫孵化，形成「技術+產品」「市場+資本」的有效結合。

6月中旬，雲工場科技控股有限公司成功登陸香港聯交所，成為2024年我市首家港股上市公司。談及為何圈定香港作為上市首選地，公司副總經理龔佳蓓說：「港交所提供了更為靈活和包容的上市環境，公司需要把握機遇進一步發展。而且香港市場國際投資者不少，比較符合企業國際化運營戰略。」

本月上旬，惠山科創集團的被投企業百望股份有限公司也在香港聯合交易所主板首發上市，成為港股「電子發票第一股」。成立於2015年的百望股份是當前國內頭部財稅電子票據和企業數碼化解決方案提供商，今年上半年剛剛在惠山區落地百望雲項目，在錫部署建設四大業務中心。

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