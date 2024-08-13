西京成立三十年：展望未來三十年

西京投資主席兼投資總監劉央在致辭時指，面對當下動盪不安的世界和充滿挑戰的香港，將會「背靠國家、立足香港、放眼全球，打造亞洲一流、具有國際競爭力的資產管理平台。」

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中國只有香港和上海兩個金融中心

她續稱，從三中全會報告解讀最新的國家戰略規劃，可見中國未來只有香港和上海兩個金融中心。在人民幣完全國際化和自由流通之前，上海將成為以人民幣計價資產的金融中心，在推動內地經濟發展，特別是科技發展中發揮核心功能。而香港，則將繼續發揮其開放、自由、專業的國際化優勢，打造以港元在內的國際貨幣計價的財富管理中心，代表中國參與目前發達國家主導的全球資產管理，彰顯中國作為超級大國的金融實力。這也是香港在中國所有城市中獨一無二、不可替代的競爭優勢。

開發具國際競爭力的金融產品

同時，她又指出，過去幾年，西京圍繞上述目標做了大量的前瞻性準備，包括技術研發、管道開拓和產品測試，以及共同組建G70全球華人家族辦公室。由於資產管理是靠人才聚集資源和資金，所以最核心的要素就是人才。為此，過去一年，西京就外部資源和內部人事都進行了前所未有的重大調整。下一步，便將在資產管理業務上重新發力，引入頂級的外部資源合作，開發具有國際競爭力的金融產品，追求穩定持續的投資回報，打造新時代具有國際競爭力的全球資產管理平台。

最後，劉央強調，她仍是「那個永不服輸的劉央，我將不懈努力，和我的團隊一起，在合作夥伴的支援下，用更多的思想和智慧以及更強大的能力和技術，去把握中國崛起的歷史性機遇……開創全新的又一個三十年。」