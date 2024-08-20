中國平安 快樂享老新主張

長者退休後面對的｢失樂｣問題主要有三個方面：

第一、退休後社交範圍縮小、日益感到孤獨，精神健康未獲足夠照顧；

第二、不少老年人依然渴望提升自我，持續學習和服務社會，但老年大學數量不足、服務渠道和機會缺虞；

第三、｢銀髮族｣作為旅遊消費重要群體，旅行中經常遇到被迫購物、導遊態度惡劣等問題。種種｢失樂｣問題影響着老年人的生活品質。

Presented by：WAW Creation

創新服務｢三伴｣

近日，平安推出針對快樂享老的服務體系，為長者提供全方位的｢三伴｣享老文娛解決方案。

一是｢伴聊｣，包括AI聊天、管家友伴、心靈友伴服務；

二是｢伴學｣，聯合權威高校及優質老年大學等合作方，為長者提供持續學習機會；

三是｢伴游｣，醫生管家、生活管家線上全程陪伴，讓長者放心享受旅遊服務。

2022年，中國平安推出居家養老服務品牌｢平安管家｣，為客戶提供一站式居家養老解決方案，用制定標準、集中採購、監督服務來實現高性價比的服務，滿足老年人的核心需求。

整合行業優質資源 打造服務｢聯盟體｣

平安居家養老的發展模式是通過不斷整合行業優質資源，優化養老服務供給，同時攜手產、學、研各方共建行業標準與生態，打造居家養老｢聯盟體｣模式，在管理規範、產品、人員、服務聯盟、系統建設等方面構建｢標準-系統-服務-履約｣閉環，最終讓消費者從中受益。

在推出快樂享老服務前的兩年來，平安已針對老年人的健康、康復護理和居家安全三個核心需求，構建相關的服務｢聯盟體｣。在康復護理方面，2023年10月起整合服務商在試點城市上線平安無憂護服務；2024年3月，推出居家安全改造服務，為老年人提供居家環境安全測評。

金融產品與養老服務無縫融合

｢保險+養老｣是平安集團未來10年核心的發展戰略之一。在平安集團內部，綜合金融和醫療養老是互相融合、互相賦能、協同推進的關係。截至2023年12月31日，在平安2.32億的個人客戶中，有近64%的客戶同時使用了醫療養老生態圈提供的服務，其客均合同數約3.37個、客均AUM達5.59萬元，分別為不使用醫療養老生態圈服務的個人客戶的1.6倍、3.5倍。

通過金融主業發揮保險保障優勢的同時，依託醫療健康生態圈做好醫療養老服務，構築多層次｢保險+服務｣養老生態，是平安發力的重要方向。

平安居家養老

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