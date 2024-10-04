中國平安穩健發展背後的「三省」工程

【Presented by：WAW Creation】

省心、省時、又省錢

實現｢綜合金融+醫療養老｣戰略的核心驅動，是以客戶需求為導向，讓客戶｢省心、省時、又省錢｣的｢三省｣工程。平安要儘量標準化、通俗化、簡單化，實現｢一站式解決｣、交鑰匙工程，真正讓客戶少操心、更省心。

早在2021年，平安集團董事長馬明哲就向全體平安人發出｢三省｣服務號召，讓每一位客戶在綜合金融和醫療養老服務中盡享｢三省｣極致服務體驗。在｢三省｣工程的持續推動下，中國平安上半年營收保持穩健增長的同時，業務及管理費支出卻同比減少3.84%。

可以說，平安的核心競爭力就是堅持長期客戶經營，不斷加深對客戶的洞察，深耕個人客戶，夯實客群經營，打造有溫度的金融服務品牌，提供｢省心、省時、又省錢｣的一站式綜合金融解決方案。

今天，每六個中國人裏，就有一位平安客戶。平安擁有的2.36億個人客戶中，持有集團內4個及以上合同的客戶佔比為24.9%，留存率達97.8%。個人客戶的客均合同數2.93個，有超過8,792萬的個人客戶同時持有多家子公司合同。集團中產及以上客戶佔比約77.7%，高淨值客戶的客均合同數約20.13個。

客戶至上、升級及創新產品服務體驗

｢三省｣工程不僅是平安的服務理念，更是平安未來發展的頭號工程，通過優化服務流程、簡化操作步驟、提高服務效率，真正實現讓客戶｢省心、省時、又省錢｣。

平安人壽的｢111極速賠｣服務，為客戶帶來｢一句話報案、一鍵上傳、一分鐘審核｣的｢三省｣理賠服務體驗。針對傳統理賠方式費時、麻煩的痛點，平安人壽在報案端打造行業首個｢AI理賠機器人｣，實現｢1句話語音報案｣；在申請端，實現材料一鍵上傳、自動分類歸檔；在審核環節，實現案件信息智能錄入，智能理算扣費、｢1分鐘內｣自動審核給付。

2024年上半年，平安人壽賠付件數超過258萬件，賠付金額超過206億元（人民幣，下同），理賠獲賠率超過99%，其中最高一筆賠付金額2,451萬元，最快一筆賠付僅需10秒，有55%的案件可在30分鐘內完成閃賠結案，平均閃賠時效僅7.4分鐘。

平安產險通過｢平安好車主｣為客戶提供一站式車保險、車服務和車主生活，將服務範圍擴展到理賠、加油、洗車、代駕、救援、年檢等82項之多，實現加油8折起，全年為用戶節省16億元；目前，平安產險｢好車主服務｣已擁有2億註冊用戶、月活超4,000萬，年服務使用客戶超過5,500萬，好評率達97%。

平安健康全新升級｢平安家醫｣家庭醫生王牌服務，為每個中國家庭打造一站式主動健康管理服務體系，包括專業權威的家庭醫生團隊，國內領先國際一流的標準服務路徑，主動式的健康管理服務，以及稀缺醫療資源。為綜合金融客戶提供一站式醫療養老增值權益。｢三省｣服務理念貫穿於客戶使用的全流程，目前使用者問診五星好評率超98%。

對於保險客戶來說，服務體驗至關重要，平安的｢三省｣服務理念和實踐，讓客戶看得見、感覺到溫度，有助於實現客戶價值、公司價值、行業價值的平衡統一，推動公司和行業的持續發展。

Sponsored