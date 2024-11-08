連線大中華：世界中文報業協會第57屆年會 北京舉行 探討「 人工智能與世界中文報業發展 」

年會以「人工智能與世界中文報業發展」為主題，設置了開幕式、主旨演講、分論壇等環節，來自中國及世界各地的中文媒體負責人和智庫學者等100多名嘉賓參會。

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當日中華全國新聞工作者協會主席何平出席開幕式並致辭，中共中央宣傳部副部長王綱講話，經濟日報社社長兼總編輯、世界中文報業協會會長鄭慶東主持開幕式。

何平在致辭時指，隨著互聯網發展的日新月異，傳播形態、輿論生態、媒體業態都在發生深刻變化。但無論環境如何變化，新聞初心不能變，媒體責任不能變，家國情懷不能變，唱響主旋律、傳播正能量，應是「鐵肩擔道義，妙手著文章」的正確打開方式。

王綱表示，世界中文報業作為國際傳媒格局中的一支重要力量，承擔著傳播中華文化、溝通中國與世界的使命任務。當今世界進入新的動盪變革期，國際形勢日趨複雜，世界中文報業面臨新的機遇、挑戰和變局。面對新的形勢，只有正確識變、主動應變、科學求變，才能順應時代發展、適應傳播生態、回應現實需要。他希望華文媒體堅守真實全面客觀立場，擔綱展示中國形象的生力軍；秉持立新革新的基因，加快探索中文報業互聯網轉型的新路向；發揮居外入外的優勢，努力成為對外交流合作的新平台。

專家學者及業內人士齊論AI挑戰與機遇

開幕式結束後，中國人民大學原校長、國家一級教授劉偉，新華社研究院院長劉剛，香港珠海學院新聞系教授王運豐分別以「當前中國宏觀經濟態勢和宏觀政策取向」、「堅持以人為本、推動智能向善」，以及「人工智能在媒體融合中的挑戰與應用」為主題作主旨演講。

在分論壇環節，多位專家學者、中文媒體負責人結合各自實踐經歷，圍繞中文報業在中華文化傳播中的地位與作用、人工智能在媒體融合中的應用與挑戰等主題，從唱響「中國經濟光明論」、人工智能賦能報業新發展、人工智能生成內容與人機共生、新聞媒體與科技平台的關係等角度出發，表達觀點、展開討論。

發布《世界中文報業全球傳播共識》

本屆年會還發布了《世界中文報業全球傳播共識》。世界中文報業協會會員單位達成共識為：智媒引領，重塑報業發展生態格局；創新發展，增強中文報道傳播效能；合作共用，提升中文傳播整體合力；不忘初心，向世界講好華人故事；開放包容，促進人類文明交流互鑒。

世界中文報業協會成立於1968年，是全球最具代表性、歷史最悠久的國際中文報業組織，會員覆蓋全球30多個國家和地區共100多家有影響力的中文媒體。本屆年會承辦方經濟日報社是世界中文報業協會內地唯一會長單位。（資料：經濟日報社）