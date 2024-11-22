連線大中華：「 星城 」夜經濟燈光璀璨 柏悅、瑪珂 長沙IFS內藏酒店魅力

Presented by：WAW Creation

感受長沙魅力躍動

長沙是一個位於湖南省，擁有逾千萬人口的大城市。據知疫情後開始「爆紅」成為「網紅城市」，無論是步行街、文和友、豐盈西里、坡子街派出所，以至開至成行成市的茶飲，都是網紅打卡地。

入夜來到「星城」，第一印象是城市燈光璀璨，遊人處處，充滿繁華氣象。最特別是湘江兩岸多幢大廈外牆裝置了LED燈，就如走進光影森林，大廈同步轉換燈光色彩，展現出不同圖案和卡通，就像整個城市在律動一樣，令人感到著迷。

長沙國際金融中心（IFS）位置便捷優越，坐落芙蓉區五一商圈核心地段，與地鐵1、2號線相連，距離長沙高鐵南站13公里，長沙黃花國際機場26公里。鄰近有黃興路步行街、五一大道等多個熱門景點及地鐵站，是欣賞長沙火辣璀璨面貌，感受夜經濟繁華氣象的絕佳「落腳點」。現時由香港西九龍高鐵站到長沙南站的車程大約3小時30分左右，每日有三個班次，作為短途旅遊非常方便。

長沙柏悅奢華中「家」的溫馨

長沙有「山水洲城」的美譽，置身長沙柏悅酒店62樓的酒吧，居高臨下可將岳麓山、湘江水、橘子洲、長沙城盡收眼底。一邊品嘗調酒師調配的創意雞尾酒和辣子雞等下酒菜式，一邊細賞日落黃昏，眺望城市璀璨燈光及天際線美景，仿如身處家中般寫意。

酒店總經理康堅白表示，Park Hyatt屬於永恆經典系列，在大中華地區只有十間，品牌秉持「家外之家」的理念，因此酒店房間數量也相對較少，藉此營造家的感覺。

長沙柏悅酒店以休閒目的地為主軸，可在長沙市中心，享有城市綠州的感覺，既享有個人空間，但出外購物或感受長沙夜生活也很方便。康堅白表示， 酒店焦聚三個重點， 以及重視「Luxury is Personal 」理念，通過設計、藝術和美食美酒對客人進行理解，致力提供個性化服務。第二，湖南有張家界等眾多自然風光，同時長沙也是一個活力城市，所以酒店的室內設計以湖南天然風光為靈感，通過綠色、紅色與棕色等

多種色彩的碰撞，展現出當代設計風格。酒店亦很重視藝術，有很多可供探索及打卡的地方。最後是飲食，「多」未必可給客人滿足感，蕾蘭餐廳注重「少即是多」的理念，選用最新鮮食材、正宗烹調手法、以記憶點的方式呈現湘粵融合菜式。

長沙不乏高端酒店，長沙栢悅酒店在奢華中給住客溫馨感覺。康堅白表示，品牌與其說是酒店，更多定位為「家外之家」，此方式在長沙可謂獨有。香港生活步伐急速，港人來到長沙，居住在繁華鬧市，深夜街上仍是遊人不絕，但遊玩後回到「家」可完全放鬆。「這是我們想打造，也是客戶群追求的生活模式。」

綠植藝術貫穿多元空間

長沙柏悅酒店由英國的Conran and Partners設計，理念源自於一座品味卓然的女性環球旅行家「蕾蘭」所擁有的時尚府邸，當中結合了很多湖南自然景緻，人文風光。酒店設置了大量藝術作品，進門一副5.6米高的金絲銅線交織而成的藝術品，就是以湖南湘繡為創作靈感。酒店更邀請澳洲設計師作花藝指導，房間放置了綠植鮮花，令訪客更能感受到「家」的溫馨。

長沙柏悅酒店是九龍倉首次透過全球性國際品牌來管理六星級酒店物業，也是柏悅酒店品牌在華中的首店，由兩大品牌首度攜手合作，打造出一座精緻時尚的「家外之家」，極具里程碑意義。

長沙柏悅酒店設有230間時尚客房，分佈於54至61層，當中有24間套房，面積由50至268平方米。進入酒店，首先經過4樓的落客平台，員工親手打開大門迎接，就如「回家」一樣。

這個「家」劃分了不同空間，由4樓連廊可通往配套互動式開放廚房的宴會廳，以及898平方米的戶外花園草坪，舉辦一場宴會。又可在48樓的健身中心，望向城市天際線做運動，享受按摩泡池、加熱躺椅及體驗式淋浴空間等水療設施，並在25米的室內高空恒溫泳池，感受在城市綠洲暢泳。

全天候餐飲體驗

62樓的蕾蘭餐廳及酒吧，是「蕾蘭」為賓客打造的專屬社交用餐空間，設有五處風格獨具的開放式空間以及八間靜謐時尚包間，締造全天候用餐選擇。

步入蕾蘭餐廳的中心區域，可看到樹葉狀的玻璃搖曳透光。賓客可以向左右兩邊不同餐廳體驗全日的用餐時光。例如早上在設有開放式廚房的餐廳，品嘗本地風味早餐或經典西式早餐。午晚餐時段有專業廚師團隊提供的地道湘粵美饌。下午茶有特色手推車派送各式精緻蛋糕。入夜時份則可移步至充滿時尚格調的蕾蘭酒吧，在此俯瞰絕美城市光影，品嘗各款融入本地風味的創意雞尾酒或葡萄酒等。

長沙柏悅酒店行政總廚張雯雯精研中餐領域，她帶領的廚房團隊，秉承食材至鮮及可持續發展的烹飪理念，為客人帶來精心雕琢的美饌。如需宴客聚會，另一側的八間雲端私享包間，以不同的色彩及藝術畫作區分，可同時容納6至20位客人用餐。通過個性化的管家式服務及專業的侍酒師，帶來別具一格的美食佳釀之旅。

瑪珂酒店MAQO

喚發年輕創意

瑪珂酒店在去年11月開幕，秉持「更多不等於更好；沒有最好，只有更好」的理念，追求時尚前衛的特色。酒店位於長沙IFC的T2幢9至16樓，品牌以「與藝術的驚喜碰撞」為核心，悉心打造出豐富的藝術及文化體驗、美酒佳餚、流行和新派音樂節目，並且圍繞身心健康主題的活動等，激發客人的活力及靈感，營造能夠互相交流聯繫的空間。

在酒店的不同角落，都會發現色彩繽紛的時尚布置及擺設，充滿了年輕活力氣息。這裏有健身室，餐廳、酒吧及創聚空間（THE LAB）等。THE LAB是一處給客人在此拼發創意和進行靈感碰撞的地方。這裏不時會舉辦快閃店活動，例如有不同運動品牌在此走秀、發布。場內更提供大量娛樂設施，可以在此打桌球、玩電子鼓、電子鋼琴、自拍等，盡情狂歡。另外，餐廳供應偏向地中海風格的FUSION菜，主題下午茶設計也融合酒店藝術裝置，並有健康菜式選擇，喚發簡單輕便的生活態度及生活方式。

至於房間方面也是驚喜滿載，除了客房及套房外，還有適合一家四口或帶父母旅遊的相連房，並有四個主題的親子房，有小黃鴨、櫻桃小丸子等不同主題，適合家庭帶小朋友入住。房間採用了套房的格局，面積55平方米，設有大量小朋友友善設施，包括小帳篷、燈具、浴袍、飛行棋地毯、兒童馬桶等，充滿童趣。