連線大中華：中國平安人工智能數字化應用 助力高質量發展

【Presented by：WAW Creation】

人工智能在金融領域有很多應用，平安是全牌照金融集團，人工智能在保險、銀行、投資領域都有非常多的應用場景。事實上，十多年前，集團就提出全面數字化戰略及轉型是至關重要的系統性工程之一。

得益於長期深入聚焦核心技術研究，根據聯合國世界知識產權組織(WIPO)最新排名，平安以1,564份生成式AI專利申請數位居全球第二位。截至2024年6月30日，集團專利申請數累計達52,185項，位居國際金融機構前列。

人工智能規模化 覆蓋金融、醫療及養老各種場景

平安擁有超過2萬名科技開發人員及超過3,000名科學家的一流科技人才隊伍，在「看、聽、說、讀」數字化基礎技術能力取得全面突破。「看」方面，平安研發的車影像分析，分流定損和外觀件檢測準確率高於95%，醫療臨床多病種影像分析精度超過90%；「聽」方面，聲紋識別1：1場景識別精度99%以上，千萬級黑名單場景識別精度超過90%；「說、讀」方面，平安的自然語言理解（NLU）語音機器人獲得4次世界第一，意圖識別準確率超過90%。

語音機器人的應用場景非常多，如信貸審批、開戶、營銷、服務、線上直播等。製作一個語音機器人非常簡單，業務員只需要拍一段小的視頻，通過相關的工具，等上8-10個小時就可以構建自己的數字人形象，非常簡單。

數字化應用 降本增效控風險

平安已規模化應用語音機器人提升服務效率。智能客服覆蓋80%的服務量，每月1.8億次。壽險保單93%秒級核保，理賠時效7.4分鐘。金融服務中人力密集的作業場景，需要很多人手處理，平安通過多模態大模型技術打造數字機器人解決方案，有接近80%是端到端、全自動的由機器人跟客戶交互，收單據、處理單據、申成報告、交互、問問題、補充材料等都可以完成，在降低作業成本的同時，把員工釋放到更加有效的工作上去。

風控對於金融業非常重要，各種風險都要全面覆蓋，包括投資風險、信貸、保險等。平安全範圍的金融風險管理平台，可以把所有的企業相關的、金融相關的數據構建出來，打造知識圖譜。平安擁有覆蓋全國2億多企業個體工商戶的知識庫、知識圖譜，把結構化以及動態生成的法律訴訟、輿情等數據全部合在一起，通過人工智能技術、大模型，挖掘裏面的各種因子，構建各種風險模型，應用在風險管理系統上。

解決倫理問題 保證人工智能可持續發展

此外，人工智能的應用還要解決倫理問題，集團有「1+5+3」的AI倫理管理體系，保證人工智能應用可以可持續發展。管理體系中的「1」是倫理委員會，集團CEO作為主任，「5」是五大原則，「3」是三項實踐，包括研究、宣導、治理檢視實踐，自上而下抽查檢視，自下而上自查，旨在通過這些方法保證集團的人工智能應用、數字化應用能夠可持續發展。