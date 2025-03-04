從DeepSeek 說起：AI技術給了金融行業什麼機會

AI科技將如何影響金融行業未來的競爭？除了算力，AI的競爭在於數據，原因很簡單，AI的效率依賴海量的數據學習，誰擁有先進的AI模型和豐富的數據積累，將擁有明顯的優勢。此外，把AI技術通過產品投射到不同的業務場景，為客戶創造個人化的產品、服務和體驗，將更大程度增強企業的競爭護城河。

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全面擁抱AI的中國平安

2013年，平安提出｢科技引領金融｣戰略，2017年，平安的金融科技戰略進一步完善，形成了｢金融+科技｣雙驅動戰略佈局，人工智能也被納入到集團五大核心技術之中，自主研發的人工智能技術，在｢看、聽、說、讀｣數字化基礎技術能力取得全面突破。

｢看｣方面，平安研發的車影像分析，分流定損和外觀件檢測準確率超過95%，醫療臨床多病種影像分析精確度超過90%；｢聽｣方面，聲紋識別1:1場景識別精確度超過99%，千萬級黑名單場景識別精確度超過90%；｢說、讀｣方面，平安的自然語言理解（NLU）語音機器人獲得4次世界第一，意圖識別準確率過超90%。

平安堅持自主技術研發，根據聯合國世界知識產權組織(WIPO)最新排名，平安以1,564份生成式AI專利申請數居全球第二位。截至去年6月30日，集團專利申請數累計達52,185項，位居國際金融機構前列。

集團擁有超過3,000名科學家及超過2萬名科技開發人員，圍繞主業轉型升級需求，運用科技賦能金融業務促銷售、提效率、控風險。

AI全面融入業務各個環節

平安AI的應用場景涵蓋了金融科技、醫療健康、智能客服、風險管理等多個領域。以車險｢圖像定損｣為例，平安通過AI技術將定損處理所需的時間從小時級壓縮至分鐘級，理賠效率的提升讓客戶體驗更佳，還能顯著降低運營成本。

在壽險領域，平安的｢111極速賠｣，實現93%的保單秒級核保，理賠耗時僅7.4分鐘，智能審核系統保證審核準確性的同時，極大提升了業務效率，優化用戶體驗。

通過AI分析投保人的健康數據，平安能夠動態調整保費模型。對於健康狀況良好的投保人，AI模型可以提供更優惠的保費，而對於高風險客戶，則通過精准定價確保保險公司的風險可控。換句話說，AI的應用提升了保險產品的競爭力。

作為一家涵蓋保險、銀行、證券、醫療、養老等多個領域的金融企業，平安擁有超過2.4億個人客戶，在積累海量數據的優勢之上，還通過｢一個客戶、一個帳戶、多個產品、一站式服務｣的模式，實現用戶行為數據在不同場景之間的流動與整合，從而掌握客戶在不同金融場景的特定需求，更能精准為客戶提供個性化的服務。

AI的應用是金融行業的機會，同樣也是中國平安的機會。通過海量數據積累、深度AI技術應用和多場景的循环生態，平安已構建獨特的競爭優勢。隨著AI技術的持續發展，平安在金融、醫療、養老等領域將釋放更大的價值潛力。

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