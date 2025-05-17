moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

營商智慧 > 企業天地

「港資佔吉外資三分一」 吉林省委書記黃強：盼引金融活水 深化高端製造合作

【Presented by：WAW Creation吉林省將於5月19日在香港舉辦「吉港澳經貿交流暨長白山人參推介會」。吉林省委書記黃強近日接受香港媒體採訪時表示，吉林與港澳發展始終緊密相連。東北全面振興和粵港澳大灣區建設同屬國家區域協調發展戰略，吉林與香港、澳門同樣肩負重任，希望實現優勢互補、共贏發展。

 

Presented by：WAW Creation

 

港資佔比居首 冀港金融活水賦能吉林實體經濟

目前，港澳地區在吉林投資企業達到435家，香港是吉林重要外資來源地，到位資金佔全省外資總量近三分之一，排名第一。

黃強介紹，中國擁有全球最先進的高鐵技術，CR450動車組在吉林下線，成為全球最快高鐵列車；國內首列氫能源市域列車已在長春試運行。此外，奧迪一汽新能源汽車實現量產，吉林化纖碳纖維原絲和碳絲分別佔據中國市場的90%和40%份額。這代表了「中國製造」的實力和水準，更增添了吉港、吉澳合作的信心和底氣。

當前吉林正在打造「一帶一路」向北開放重要視窗、東北亞區域合作中心樞紐。香港是內地與國際市場的「超級連絡人」和「超級增值人」，澳門與葡語系國家聯繫緊密。吉林將與港澳地區在經貿、科技、金融、人才等領域持續深化多領域務實合作。

中車長客與港鐵已有17年合作歷史，陸續提供446輛地鐵車輛。黃強強調，吉林製造是港澳市場所需。吉林省將全力支持本地企業與港澳企業深化合作，推動取得更多實質性成果。

在科技領域，香港高教界首枚遙感衛星成功升空，就有長光衛星公司的參與。香港科技大學將在吉林建設新型研發機構，吉林大學正與澳門科技大學開展平台共建，吉林期待早日建成，讓更多創新成果變為產業成品和發展結果。

黃強還表示，香港是國際金融中心，金融體系成熟完備。吉林擁有中國一汽、吉林石化等一批「共和國長子」，期待與香港各界緊密合作，推動更多「金融活水」注入吉林實體經濟，實現雙向賦能、同頻共振。

「我們將繼續辦好各類青年交流活動，誠邀廣大港澳青年才俊走進吉林、紮根吉林，在廣闊天地中成就非凡事業、實現人生理想。」黃強說。

 

長白山人參港澳受熱捧 吉林攜百款產品赴港推介

人參被譽為「百草之王」，位居東北三寶之首，也是吉林省的特色優勢產業。作為中國三大中藥材基因庫之一，長白山的人參產量佔全國的60%，世界的40%。長白山獨特的自然環境，孕育了人參最佳的生長之地。

黃強表示，世界上最好的人參就在長白山。當前長白山人參千年金字招牌愈擦愈亮，去年年綜合產值突破800億元。吉林省編制了長白山人參產業高品質發展規劃，運用高科技手段破解參齡鑒定等難題，線下人參市場實現了「貨真價實」。

5月19日，吉林省將在香港舉辦推介會，20餘家企業將展示食品、藥品、飲品、保健品、化妝品五大領域逾百種人參產品，吉林大米、鮮食玉米、鹿茸等優質「吉字型大小」農產品也將同步亮相。

黃強說，人參是連接吉林與港澳的「形象大使」，此行將把最好的吉林特色農產品展現給港澳同胞。

 

冰雪旅遊出圈 省委書記力推長白山「新三寶」

吉林地處「世界黃金粉雪帶」，粉雪、靜風、暖陽深受國內外滑雪愛好者青睞。吉林省現有68座滑雪場。全國十大滑雪場吉林佔三席，其中北大湖滑雪場規模為亞洲最大。瓦薩國際滑雪節和國際雪聯一系列頂級賽事在吉林舉行，提升吉林冰雪國際美譽度。查幹湖冬捕、「中國四大自然奇觀」——霧凇、粉雪仙境老里克湖等冰雪景觀吸引中外遊客紛至遝來、流連忘返。

近年來，東北冰雪旅遊持續出圈，吉林省更是「悶聲發大財」。2024至2025年雪季，吉林省接待國內外遊客突破1.7億人次，遊客出遊總花費2,950億元，分別同比增長35％、21％。「冰天雪地也是金山銀山」的理念正在吉林成為生動實踐。

黃強說，吉林的「雪」是全世界品質最好的雪。吉林的「林」是品質最好的森林。吉林的「硯」是溫潤如玉的瑰寶。

長白山森林覆蓋率高達95%，生長著3,000多種珍稀動植物。10萬株美人松是長白山特有的風景，樹高可達二三十米，亭亭玉立，具有極高的觀賞價值。在長白山深處有最美邊境公路G331，穿行其間，放鬆身心，享受吉祥如意的愉悅。

長白山天池是松花江正源。好山好水孕育出無數珍寶，最有代表性的要數長白山三寶——人參、礦泉、松花硯。長白山松花石質地上乘，用松花石雕刻的松花硯是清朝皇宮的「御硯」，北京故宮博物院、台北故宮博物院藏有200多方松花硯。香港回歸祖國時，吉林的贈禮就是一方名為「松花紫荊情系根」的松花硯。

「去年底，我刷到了一個『南方小土豆』的視頻，我覺得挺有意思。」黃強還分享了一則網友對吉林的評價。這位網友第一次來到吉林驚喜地喊道，低調的吉林到底還有多少種魔法？是什麼原因孕育出如此樸素熱情的人？她回答說，東北遼闊的土地養育不出狹窄的愛。

「吉林春季綠意盎然、夏季清爽宜人、秋季五彩斑斕、冬季銀裝素裹，是孕育奇跡、播撒希望的『吉祥森林』」。黃強說，「這裏不僅有好山好水好風光，還有熱情好客的吉林人民。」

 

吉林加大文化遺產保護 賡續「三地三搖籃」精神

今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。東北抗日武裝先後經歷反日遊擊隊、東北人民革命軍、東北抗日聯軍三個階段，重要開端都在吉林。日本投降後，東北成了國共兩黨爭奪的焦點。中國共產黨高瞻遠矚，搶先進入東北，在吉林梅河口召開中共中央東北局會議，確定了解放東北的戰略，開展了「四戰四平」「三下江南、四保臨江」等戰役。

除東北抗日聯軍的創建地、東北解放戰爭的發起地之外，吉林還是抗美援朝的後援地。吉林邊境小城集安是「抗美援朝第一渡」。75年前，開國將軍梁興初率領的「萬歲軍」從這裏渡江赴朝。在抗美援朝戰場上，兩萬八千多名吉林青年參加中國人民志願軍，捨生忘死、奮勇殺敵，譜寫了氣壯山河的英雄讚歌。

在新中國的歷史上，吉林是汽車工業、電影事業、人民航空事業的搖籃。第一輛汽車就誕生在長春的中國一汽。歷任黨和國家領導人乘坐的紅旗轎車都是長春生產的。成立80周年長春電影製片廠累計創作拍攝譯製各類影片3600多部，謳歌了許多英雄，影響了幾代中國人。位於長春的空軍航空大學前身是東北老航校，這是解放軍第一所航空學校。抗美援朝期間，東北老航校培養了一批又一批戰鬥英雄。這裏還培養了楊利偉、費俊龍、聶海勝、劉洋等一批太空人。

此外，新中國第一爐光學玻璃、第一列鐵路客車、第一台電磁式電子顯微鏡、第一架單反相機、第一台紅寶石激光器、第一塊合成橡膠、第一袋化肥等等都誕生於吉林。吉林樺甸夾皮溝金礦已有200多年歷史，是「中國黃金第一礦」。

黃強表示，「三地三搖籃」是吉林歷史文化最鮮明的標識。當前，吉林省正在加大保護傳承力度，精心籌辦吉林省近現代史展覽，整治提升長春新民大街等6片歷史文化街區，進一步增強歷史自覺、堅定文化自信。

 

 