「港資佔吉外資三分一」 吉林省委書記黃強：盼引金融活水 深化高端製造合作

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港資佔比居首 冀港金融活水賦能吉林實體經濟

目前，港澳地區在吉林投資企業達到435家，香港是吉林重要外資來源地，到位資金佔全省外資總量近三分之一，排名第一。

黃強介紹，中國擁有全球最先進的高鐵技術，CR450動車組在吉林下線，成為全球最快高鐵列車；國內首列氫能源市域列車已在長春試運行。此外，奧迪一汽新能源汽車實現量產，吉林化纖碳纖維原絲和碳絲分別佔據中國市場的90%和40%份額。這代表了「中國製造」的實力和水準，更增添了吉港、吉澳合作的信心和底氣。

當前吉林正在打造「一帶一路」向北開放重要視窗、東北亞區域合作中心樞紐。香港是內地與國際市場的「超級連絡人」和「超級增值人」，澳門與葡語系國家聯繫緊密。吉林將與港澳地區在經貿、科技、金融、人才等領域持續深化多領域務實合作。

中車長客與港鐵已有17年合作歷史，陸續提供446輛地鐵車輛。黃強強調，吉林製造是港澳市場所需。吉林省將全力支持本地企業與港澳企業深化合作，推動取得更多實質性成果。

在科技領域，香港高教界首枚遙感衛星成功升空，就有長光衛星公司的參與。香港科技大學將在吉林建設新型研發機構，吉林大學正與澳門科技大學開展平台共建，吉林期待早日建成，讓更多創新成果變為產業成品和發展結果。

黃強還表示，香港是國際金融中心，金融體系成熟完備。吉林擁有中國一汽、吉林石化等一批「共和國長子」，期待與香港各界緊密合作，推動更多「金融活水」注入吉林實體經濟，實現雙向賦能、同頻共振。

「我們將繼續辦好各類青年交流活動，誠邀廣大港澳青年才俊走進吉林、紮根吉林，在廣闊天地中成就非凡事業、實現人生理想。」黃強說。

長白山人參港澳受熱捧 吉林攜百款產品赴港推介

人參被譽為「百草之王」，位居東北三寶之首，也是吉林省的特色優勢產業。作為中國三大中藥材基因庫之一，長白山的人參產量佔全國的60%，世界的40%。長白山獨特的自然環境，孕育了人參最佳的生長之地。

黃強表示，世界上最好的人參就在長白山。當前長白山人參千年金字招牌愈擦愈亮，去年年綜合產值突破800億元。吉林省編制了長白山人參產業高品質發展規劃，運用高科技手段破解參齡鑒定等難題，線下人參市場實現了「貨真價實」。

5月19日，吉林省將在香港舉辦推介會，20餘家企業將展示食品、藥品、飲品、保健品、化妝品五大領域逾百種人參產品，吉林大米、鮮食玉米、鹿茸等優質「吉字型大小」農產品也將同步亮相。

黃強說，人參是連接吉林與港澳的「形象大使」，此行將把最好的吉林特色農產品展現給港澳同胞。

冰雪旅遊出圈 省委書記力推長白山「新三寶」

吉林地處「世界黃金粉雪帶」，粉雪、靜風、暖陽深受國內外滑雪愛好者青睞。吉林省現有68座滑雪場。全國十大滑雪場吉林佔三席，其中北大湖滑雪場規模為亞洲最大。瓦薩國際滑雪節和國際雪聯一系列頂級賽事在吉林舉行，提升吉林冰雪國際美譽度。查幹湖冬捕、「中國四大自然奇觀」——霧凇、粉雪仙境老里克湖等冰雪景觀吸引中外遊客紛至遝來、流連忘返。

近年來，東北冰雪旅遊持續出圈，吉林省更是「悶聲發大財」。2024至2025年雪季，吉林省接待國內外遊客突破1.7億人次，遊客出遊總花費2,950億元，分別同比增長35％、21％。「冰天雪地也是金山銀山」的理念正在吉林成為生動實踐。

黃強說，吉林的「雪」是全世界品質最好的雪。吉林的「林」是品質最好的森林。吉林的「硯」是溫潤如玉的瑰寶。

長白山森林覆蓋率高達95%，生長著3,000多種珍稀動植物。10萬株美人松是長白山特有的風景，樹高可達二三十米，亭亭玉立，具有極高的觀賞價值。在長白山深處有最美邊境公路G331，穿行其間，放鬆身心，享受吉祥如意的愉悅。

長白山天池是松花江正源。好山好水孕育出無數珍寶，最有代表性的要數長白山三寶——人參、礦泉、松花硯。長白山松花石質地上乘，用松花石雕刻的松花硯是清朝皇宮的「御硯」，北京故宮博物院、台北故宮博物院藏有200多方松花硯。香港回歸祖國時，吉林的贈禮就是一方名為「松花紫荊情系根」的松花硯。

「去年底，我刷到了一個『南方小土豆』的視頻，我覺得挺有意思。」黃強還分享了一則網友對吉林的評價。這位網友第一次來到吉林驚喜地喊道，低調的吉林到底還有多少種魔法？是什麼原因孕育出如此樸素熱情的人？她回答說，東北遼闊的土地養育不出狹窄的愛。

「吉林春季綠意盎然、夏季清爽宜人、秋季五彩斑斕、冬季銀裝素裹，是孕育奇跡、播撒希望的『吉祥森林』」。黃強說，「這裏不僅有好山好水好風光，還有熱情好客的吉林人民。」

吉林加大文化遺產保護 賡續「三地三搖籃」精神

今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。東北抗日武裝先後經歷反日遊擊隊、東北人民革命軍、東北抗日聯軍三個階段，重要開端都在吉林。日本投降後，東北成了國共兩黨爭奪的焦點。中國共產黨高瞻遠矚，搶先進入東北，在吉林梅河口召開中共中央東北局會議，確定了解放東北的戰略，開展了「四戰四平」「三下江南、四保臨江」等戰役。

除東北抗日聯軍的創建地、東北解放戰爭的發起地之外，吉林還是抗美援朝的後援地。吉林邊境小城集安是「抗美援朝第一渡」。75年前，開國將軍梁興初率領的「萬歲軍」從這裏渡江赴朝。在抗美援朝戰場上，兩萬八千多名吉林青年參加中國人民志願軍，捨生忘死、奮勇殺敵，譜寫了氣壯山河的英雄讚歌。

在新中國的歷史上，吉林是汽車工業、電影事業、人民航空事業的搖籃。第一輛汽車就誕生在長春的中國一汽。歷任黨和國家領導人乘坐的紅旗轎車都是長春生產的。成立80周年長春電影製片廠累計創作拍攝譯製各類影片3600多部，謳歌了許多英雄，影響了幾代中國人。位於長春的空軍航空大學前身是東北老航校，這是解放軍第一所航空學校。抗美援朝期間，東北老航校培養了一批又一批戰鬥英雄。這裏還培養了楊利偉、費俊龍、聶海勝、劉洋等一批太空人。

此外，新中國第一爐光學玻璃、第一列鐵路客車、第一台電磁式電子顯微鏡、第一架單反相機、第一台紅寶石激光器、第一塊合成橡膠、第一袋化肥等等都誕生於吉林。吉林樺甸夾皮溝金礦已有200多年歷史，是「中國黃金第一礦」。

黃強表示，「三地三搖籃」是吉林歷史文化最鮮明的標識。當前，吉林省正在加大保護傳承力度，精心籌辦吉林省近現代史展覽，整治提升長春新民大街等6片歷史文化街區，進一步增強歷史自覺、堅定文化自信。