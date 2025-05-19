2025年大灣區（南沙）房地產產業鏈高質量發展大會 鏈動灣區 智領未來

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廣州市委常委、南沙區委書記劉煒在大會現場致辭表示，南沙從去年5月份到今年4月底，增長了11萬人，實際人口接近130萬人，南沙是一個典型的人口流入型城市。這一切的背後是南沙城市發展的「水到渠成」。

劉煒指出，一個城市，最重要的是適合居住，宜居才能宜業。目前南沙正以不低於珠江新城的建設標準，推進建設南沙中心城區，從而能夠承接更多高端的人才。同時南沙也在推進20公里美麗海岸線建設，讓南沙「看海」的名片更突出。「我們非常歡迎智能家居、建材高科技、建築機器人等房地產產業鏈的企業到南沙紮根，共用南沙發展機遇。」劉煒表示。

廣州市住房和城鄉建設局黨組成員、副局長黃成軍在致辭中表示，大灣區房地產產業鏈協同發展優勢凸顯。南沙作為粵港澳全面合作示範區，始終以制度創新賦能灣區發展。南沙今年率先出台促進房地產高品質發展一籃子措施，為鞏固止跌回穩良好態勢、提振行業信心貢獻了「南沙智慧」。

剛剛過去的「五一」黃金周，廣州全市主要在售一手住宅樓盤認購量2,093套，日均認購量環比節前增長244.7%。南沙樓市也交出了成交面積同比增長49%的亮眼答卷。「這不僅是市場信心的回歸，更是大灣區活力與潛力的生動寫照。」廣州市房地產行業協會執行會長陸毅在致辭中表示，本次「鏈動灣區 智領未來」的主題活動，實現了「政企民」三方聯動、九城協同，匯聚了50餘家頭部房企和全產業鏈標杆企業。作為行業協會，將始終致力於推動行業轉型升級，從「造房子」到「造生活」，從「單點突破」到「生態共贏」！

在南沙高質量發展共建儀式上，市、區領導與中鐵建南沙黨委書記、董事廖玲輝，中交城市投資發展（廣東）有限公司董事長、總經理殷書華，越秀地產管委會主任委員助理，灣區公司黨委書記、董事長徐琦，中國中鐵置業集團華南有限公司黨委書記、董事李謙，招商蛇口華南區運營總監，廣州公司總經理常春，中建八局華南分局黨委書記郭青松，中建國際投資（廣東）有限公司黨委書記邵普法，廣州地鐵集團房地產事業總部總經理張宇，星河地產集團總裁助理、華南公司總裁宋昕，廣東保利城市發展有限公司區域總經理邱漢波，新世界中國華南區域總經理梁國強，凱德發展（中國）南、西南及中區董事總經理付錦嶺，綠城中國華南區域廣州總經理劉亮亮，南沙開建集團副總經理張廣偉共同參與，代表着政企協力共促南沙發展新篇章！

專家論道房地產高質量發展路徑

大會邀請學界、產業界權威專家，從南沙房地產戰略機遇、新質生產力動能兩大維度展開深度解析，為南沙高質量發展和行業轉型升級提供智力支撐。

中國房地產業協會副會長，住房和城鄉建設部房地產市場監管司原司長張其光作《構建房地產發展新模式》主旨演講，從多個角度解析房地產發展新模式。

在着力消化房地產庫存方面，張其光表示，在「嚴控增量、優化存量和提高質量」的基礎上，積極收購存量房產，改善區域市場供求關係，同時引入長租公寓、養老公寓和康養公寓等新業態，使其發揮出在消化存量房產方面的獨特作用。

中山大學粵港澳發展研究院首席專家、廣東省創新戰略研究會會長陳廣漢則聚焦房地產「新質生產力」推進進行了深入的剖析。

陳廣漢特別提到，南沙可以通過「綠色建築與智能建造、產城融合與職住平衡、現代服務業賦能、政策創新與土地集約利用」等多個維度，以新質生產力打造房地產發展新優勢。

多個部門詳解南沙「灣區密碼」

作為粵港澳大灣區核心樞紐，南沙近年來在城市建設、政務服務、產業招商、教育醫療等領域成果斐然，積蓄成勢。活動期間，南沙多個核心部門負責人相繼解碼南沙的「灣區密碼」。

南沙區住房和城鄉建設局負責人表示，南沙正在加快構建房地產發展新模式，推出更多高品質住宅建設項目試點，推動南沙房地產平穩發展。近一年以來，南沙區商品房銷售呈現止跌企穩、穩步增長態勢，去年全年新建商品房成交面積‌同比增長13.9%，今年「五一」黃金周全區新建商品住宅成交同比增長‌49%。同時，作為廣東唯一未來城市綜合實證試點，南沙區正在圍繞「綠色、韌性、智慧、創新、宜居、人文」六大目標，全力打造未來城市綜合樣本。目前，正全力推進「20平方公里中心城區+20公里美麗海岸線」建設工作，構建15分鐘生活圈。

廣州市規劃和自然資源局南沙區分局負責人表示，南沙既是「雙迴圈」的交叉口，也是縫合黃金內灣的交叉點，未來，南沙將進一步推動南沙規劃優化實施，深化粵港澳地區優勢互補，通過國土空間規劃創新，在「黃金內灣」建設中實現粵港澳空間協同和規則銜接。

南沙區政務服務和資料管理局相關負責人分享了南沙在政務服務創新方面的工作成果。南沙以資料賦能企業服務，打造了企業全生命周期綜合服務平台，該平台整合企業諮詢、辦事指引、政策服務、訴求回應等多元化功能，為企業提供「一站式」數字化服務支撐。

南沙經濟技術開發區投資促進局相關負責人則分享了目前南沙在招商引資方面的成績。她表示，今年一季度南沙聚焦重點戰略性產業，全面鋪開招商，工業總產值同比增長5.8%，固定資產投資同比增長10.3%，增速排名全市第三。同時，推動TCL、領為等重點項目開工建設，招引華望汽車技術等新企業落戶，加速產業集聚。

南沙區教育局相關負責人表示，南沙不斷加大優質教育資源供給，先後引進華南師範大學、廣州市教研院、廣州市第二中學、廣州大學附屬中學、廣州外國語學校等9個省市屬教育品牌，共開辦17所合作辦學學校及幼稚園。同時，大力支持廣州南沙民心港人子弟學校、廣州市優聯外籍人員子女等國際學校辦學，為港澳、國際人才子女提供優質教育服務，讓人才在南沙安心省心放心發展。

南沙區衛生健康局相關負責人表示，南沙區醫療衛生發展注重均衡布局、提質增效，持續推動醫療衛生機構建設和資源供給優化。近年來，南沙規劃布局了中山大學附屬第一（南沙）醫院、廣東省中醫院南沙醫院、廣州市婦女兒童醫療中心南沙院區等多家三甲醫院和2個國家醫學中心，為粵港澳大灣區居民提供多元化、多層次的醫療服務。

多方參與 共譜行業新篇

深圳市房地產業協會會長呂晉川等大灣區協會城市代表，廣州市社會組織聯合會秘書長焦楊等各商協會代表，中國能建城市發展公司黨委委員、總會計師趙踐難，陽光城廣東區域總裁邱錦，時代中國副總裁兼廣州公司總經理盧青，尚東控股集團副董事長柯建華，星河灣集團常務副總裁郝玉龍，龍湖集團廣佛區域常務副總經理樊畠利，廣州城投地產副總經理裴勝興，中建二局廣州公司總經理周磊，中建四局城市發展公司副總經理王燦燦，湖北聯投廣州公司負責人方顯平，嘉華國際廣州公司發展部副總經理蘇國華，廣州華稀泥客新材料有限公司董事長羅江海，中海地產廣佛公司副總經理陳凡凡以及葛誠實業、中國綠發、建發、萬科、新鴻基、旭輝、美的地產、方圓地產、珠江投資等知名企業代表、灣區主流媒體代表參加大會。

廣州市房協專家代表廣州市同創卓越房地產投資顧問有限公司總經理趙卓文、中國指數研究院廣州總經理張化學、地產經濟學家鄧浩志、廣東中原地產代理有限公司項目部總經理黃韜參與大會並就南沙發展前景與好房子建設等內容接受記者採訪。