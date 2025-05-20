共享新機遇 吉參韻香江「吉港澳經貿交流暨長白山人參推介會」活動在港成功舉辦

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黃強致歡迎辭時表示，香港，背靠祖國，聯通世界，在國家發展全局中的地位獨特，優勢突出，作用重要。吉林在習近平總書記指引下，抓住機遇，乘勢而上，勇於創新，苦幹實幹，在中國式現代化戰略中展現更大作用。黃強指出，「志合者不以山海為遠」，東北全面振興和粵港澳大灣區建設，同屬國家戰略。吉林正在進一步全面深化改革和開放，打造「一帶一路」向北開放重要窗口。香港是內地與國際市場「超級聯繫人」和「超級增值人」，澳門是中國與葡語國家的「精準聯繫人」。港澳都在積極融入國家發展大局，深化吉港、吉澳合作大有可為。

李家超致辭時表示，多年以來，吉港兩地在經貿、文化等領域互動頻繁。截至去年底，香港累計對吉林投資超過90億美元，而吉林的優質農產品，特別是長白山人參，也走進了香港市場，去年成為吉林對香港出口的三大商品之一，總出口額超過2,500萬元人民幣。他還表示，吉林正全面推進鄉村振興和產業升級，香港會充分發揮「引進來、走出去」的橋樑作用，在吉林推動人參等產業「品牌化、國際化」的發展上貢獻力量，一起推動中醫藥科技創新、跨境電商、文旅融合等領域合作，並進一步提升「吉參韻味」在全球市場的競爭力，為國家高質量發展和民族復興偉業貢獻更大力量。

韓福春主持本次推介會。他表示，吉港澳三地雖遠隔千里卻血脈相連，近年經貿、文旅、科教等領域合作成效顯著。本次推介會將深化吉港澳交流，推動三地合作結出新的碩果。

在長白山人參產業推介環節，郭靈計介紹，依託優質生態培育的長白山人參已構建嚴密品控體系。為瞄準未來人參全產業鏈年均消費規模預計突破人民幣3,000億至5,000億元的市場前景，吉林省量身定製了2025—2030年的人參產業發展規劃。郭靈計呼籲港澳各界人士把握人參產業發展新機遇，共創人參產業美好未來。

吉林省參業協會會長吳興宏則聚焦長白山人參文化層面，提出了吉林與香港「以參結緣」的美好願景。他表示，吉林省參業協會攜手香港參茸藥材寶壽堂商會、廣東省參茸商會和澳門參茸商會，共同締結「人參產業聯盟」，以多方聯動之勢，共繪吉林人參產業高質量發展的新藍圖。

香港吉林省社團總會會長于智慧致辭時表示，香港吉林省社團總會將以本次推介會為新的起點，務實做好吉港兩地的「超級聯繫人」，搭建「吉品出海、港資北上」的雙向橋樑，為吉港兩地企業創造更多的合作機會和發展空間，以人參產業為小切口，為吉林省高質量發展作出更多新的貢獻。

會上舉行了「共享新機遇 吉參韻香江」標識點亮儀式，標誌着吉港澳合作翻開新篇章，三地將以人參產業為紐帶、創新發展為動力，共同擘畫高質量發展的宏偉藍圖。

大會亦設「『吉字號』特產」、「裝備製造」及「生物醫藥」三個洽談區，現場氣氛熱烈，吉林企業代表與港澳企業代表交流相關合作事宜，充分展現吉林企業創新發展成果，體現吉林特色產業強勁發展動力。