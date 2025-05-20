吉林省文旅資源項目推介會 整合資源 尋求合作

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此次推介會由吉林省文旅廳主辦，本着「推動文旅合作，務實拓展市場」的原則，旨在面向港澳地區有融資和投資意向的大型企業介紹吉林文旅政策及項目，尋求合作商機。

吉林省文旅廳廳長孫光芝致辭時表示：「吉林與粵港澳地處祖國南北，雖遠隔千里，但無論是經貿往來，還是人文共鳴，都保持著密切的交流，也蘊藏著巨大的潛力。」她在介紹吉林省豐富的自然資源和文旅優勢時提到，這次來香港，吉林省組織了省內最具代表性的旅遊企業，謀劃了涵蓋冰雪旅遊、文化旅遊、生態旅遊、鄉村振興、紅色旅遊等8大類近百餘個優質項目。

「深化合作既是東北振興與粵港澳大灣區戰略的深度對接，也是資源與資本、生態與市場的深度融合。」她期待吉林與粵港澳能夠持續深化文旅合作，共同開創旅遊合作的嶄新篇章；同時也邀請更多的粵港澳遊客走進吉林、感受吉林，共赴自然生態與民族風情的美好之約。

文旅資源豐富 產業百花齊放

吉林省文化和旅遊廳副廳長金振林在隨後的文旅資源和項目推介中提到，吉林作為國家「一帶一路」向北開放的重要視窗和東北亞地區合作中心樞紐，擁有獨特的產業優勢、人文優勢、政策優勢，正處於全面振興發展的上升期。他分別從吉林省的冰雪產業、避暑市場、人文優勢、政策保障等四個方面進行了具體介紹。同時他也表示，吉林將以優美的人居環境，高效的政務環境，寬鬆的政策環境，最具發展潛力的投資項目等，邀請粵港澳地區企業家到吉林參觀考察。

在推介會後半段，長白山旅遊股份有限公司、通化文旅發展集團有限責任公司、白山市旅遊建設投資開發有限公司、吉林省星源旅遊度假有限公司、靖宇文化旅遊產業（集團）有限公司、吉林廟香山溫泉滑雪度假區、長春蓮花島影視文化有限公司等多家吉林省旅遊企業負責人先後上台，進行了各自企業項目的推介。通過這些企業的展示，不僅彰顯出吉林文旅產業百花齊放、蓬勃發展的態勢，更將吉林豐富的文旅資源全貌呈現給在場每一位嘉賓。

從巍峨壯麗的長白山，到蜿蜒秀美的松花江；從充滿異域風情的邊境小城，到洋溢著歷史韻味的古老城鎮，讓人們深刻領略到吉林冰雪資源的獨特魅力，以及生態、民俗、歷史等多元文旅資源的融合之美，感受到這片土地上文旅項目豐富的投資潛力和無限的發展可能。

攜手粵港澳業界 促進高質量發展

粵港澳地區「高淨值」消費群體對於高端休閒度假、時尚品牌、文化娛樂項目等方面具有較高的消費熱情，與吉林省在文旅產品上有著差異化大，互補性強的特點。本次推介會希望通過整合資源、創新傳播、深化合作等方式，深化內地與粵港澳地區文旅合作，樹立吉林省「長白天下雪」、「清爽吉林·22℃的夏天」雙品牌在港澳地區良好的市場形象，持續拓展粵港澳客源市場，提高粵港澳業界及公眾對吉林文旅的認知度，助力兩地經濟高質量發展。

據統計，本次推介會上，吉林省文旅廳的相關負責人，吉林省內重要文旅企業、港澳地區旅遊投資商、新聞媒體等近百人參與活動。