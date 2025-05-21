吉林長白山人參「南下」 聯手港澳「出海」全球

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年綜合產值突破800億元

人參產業是吉林省的特色優勢產業。長白山人參產量佔全國60%、全球40%。「全世界最好的人參就在長白山。」吉林省委書記、省人大常委會主任黃強表示，吉林省人參產業正邁向高質量發展，去年綜合產值突破800億元（人民幣，下同），「百草之王」千年金字招牌愈發閃耀。

他指出，東北全面振興和粵港澳大灣區建設同屬國家戰略。吉林正在進一步全面深化改革開放，打造「一帶一路」向北開放重要視窗、東北亞地區合作中心樞紐；香港是內地與國際市場的「超級連絡人」和「超級增值人」，澳門是中國與葡語國家的「精准連絡人」，港澳都在積極融入國家發展大局，深化吉港、吉澳合作正當其時、大有可為。

推動品牌化國際化

多年來，吉港經貿、文化等領域交流活躍。去年年底，香港累計在吉林投資額超90億美元（約702億港元）。而吉林的優質農產品，特別是長白山人參也走進了香港市場，去年成為吉林對香港出口的三大商品之一，總出口額超過2,500萬元人民幣。

香港特別行政區行政長官李家超出席活動時指出，特區政府將充分發揮香港「引進來、走出去」的橋樑作用。在吉林推動人參等產業品牌化國際化的發展下貢獻力量，並推動中醫藥科技創新，跨境電商、文旅融合等領域的合作，進一步提升產品在全球市場的競爭力。

李家超進一步指出，除了全力發展商品貿易和產業振興以外，吉林省擁有豐富的冰雪資源，對於像香港等南方城市極具吸引力。有信心促進吉港兩地的人文交流，相信雙方可在各領域進一步深化合作，攜手共贏，共促繁榮，參通南北，港連世界。

確保產品「貨真價實」

吉林省副省長郭靈計從四個方面來闡釋長白山人參的卓越品質。其中之一是土壤富含磷、鉀、鈣、鐵等礦物質和硒、鋅等微量元素。長白山地區土壤腐殖質平均厚度在50公分以上，有機質含量達到15%，是東北黑土的3-5倍。而且水質純淨無污染，最適合人參生長。特殊的氣候條件還有利於人參皂苷、多糖、氨基酸、微量元素等活性成分的積累。生態系統的完整性和生物的多樣性形成了對外來物種和病害的天然阻隔。

為更好助力長白山人參產業更好更快發展，吉林省制定了人參產業高質量發展規劃，運用科技手段解決參齡鑒定等難題，着力確保長白山人參市場「貨真價實」。

當前，吉林省從種植、市場和產品端發力，對人參全面實行標準化種植，全過程、全鏈條實現綠色栽培、科學管控，深度開發了食品、藥品、保健品、化妝品、生物製品5大系列3,700多種產品，聚焦不同消費群體的個性化需求。

郭靈計強調，歡迎港澳資本到吉林投資興業，合作開發時尚化、國際化、高端化人參新產品，共同開拓港澳台、東南亞乃至全球人參市場。