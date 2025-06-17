最具「港澳味」的精緻城區 南沙慶盛樞紐片區赴港推介

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本次活動由廣州南沙開發區管委會主辦，廣東省商務廳駐香港經貿代表處、南沙開發區投資促進局承辦，吸引了香港大批科技創新、生物醫藥產業相關企業、商協會、金融機構參與。南沙開發區以及香港科技大學（廣州）、因明生物等政企學相關代表輪番登台，集中推介南沙慶盛樞紐片區發展新機遇、新優勢。

「今年是《南沙方案》發布三周年，本次活動是我們協同港澳、面向世界，推進國家重大戰略性平台建設、推動與香港互利共贏發展的一次具體行動。」廣州市委常委、南沙區委書記劉煒表示，在大灣區融合發展趨勢下，南沙與香港之間「融」的氛圍更濃， …「合」的平台更強、「贏」的機會更足，在粵港澳全面合作中，南沙的「性價比」、「質價比」和「心價比」無與倫比。

以「南沙所能」服務「香港所需」

近年來，南沙與香港兩地發展合作持續深化，圍繞科技創新、產業合作、金融等領域已產出系列成果。南沙已累計集聚港澳企業超3,100家，共建香港科技園南沙孵化基地，環港科大（廣州）創新區等創新平台。

推介會現場，劉煒從五個維度講述了南沙與香港互利共贏合作的大機遇、大優勢——地理區位上與香港「共通」。南沙位於廣深佛莞四個萬億級 GDP 城市交匯點，是環珠江口的咽喉要道，慶盛高鐵站38分鐘直達香港西九龍、班次由3班增至12班，在建南沙樞紐站，屆時將有更多方式便捷通達港澳。

發展戰略上與香港「共振」。南沙是國家重大戰略性平台，香港是聞名全球的自由港。當前，南沙正在全力推進海港、空港、數港、金融港、人才港「五港聯動」發展策略，在此過程中，南沙正充分對接香港成熟的國際規則，與香港合作佈局全球經貿網路，吸引利用國際資源，共同拓展國際市場。

重大政策上與香港「共用」。南沙先後落地了一批極具含金量的政策，是各類國家級重大政策的先行先試地。例如，落地實施15%企業所得稅優惠政策，累計減免稅額約16.2億元；港澳居民個稅優惠政策減免稅額1.2億元、港澳居民平均稅負下降超5成。南沙一系列重大政策的落地實施，都離不開香港的參與和支持。

創新驅動上與香港「共進」。近幾年，南沙在海洋科技領域佈局建設了一批國家級重大科創平台，正加快建設環港科大（廣州）創新區，落戶總規模20億元的木棉花灣區高校科創投資基金， 在攜手引入國際化人才、打造國際創新創業社區上，南沙與香港合作潛力巨大。

宜居宜業上與香港「共融」。南沙正集中力量對標紐約曼哈頓等國外標杆區域，建設20平方公里的中心城區和20公里美麗海岸線，打造廣州「看海天花板」。公共服務也在對接香港，已落地6所三甲醫院，香港居民可享受看病全港式服務，「15分鐘生活圈」不斷完善，推出的「好房子」廣受市場歡迎。

劉煒表示，南沙熱忱歡迎廣大香港企業和機構常到南沙實地考察，發揮自身優勢、共用南沙機遇，打造更多的突破性、標誌性合作項目。「特別是多到我們今天活動的主角——慶盛片區走一走、看一看，親身感受這裡的發展熱度和無限潛力。」

香港特區政府商務及經濟發展局副局長陳百里則表示，香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。香港將繼續擔好「超級連絡人」角色，發揮「走出去」和「引進來」的重要作用，通過香港的現代金融服務，説明南沙企業走出去跟國際接軌，也為內地企業接軌國際資本搭建橋樑。

匯「香港所長」築「南沙所向」

灣心圖南，方興未艾，慶盛樞紐，風頭正盛。專場推介活動上，東湧鎮相關負責人，香港科技大學（廣州）、新鴻基地產發展有限公司、廣州因明生物醫藥科技股份有限公司等高校、企業相關負責人輪番登台，現身說法，以粵港合作為主題向現場的香港特區政府科技創新、生物醫藥產業相關企業、商協會、金融機構等人員集中推介南沙慶盛。

「港科大會選擇南沙、選擇慶盛，是因為慶盛樞紐是《南沙方案》中『先行啟動區』的核心，帶有『協同港澳、面向世界』的使命。我們相信這裏不僅是南沙『五港聯動』的物理樞紐，更是政策、資本、技術、人才交匯的戰略節點。」

活動現場，香港科技大學（廣州）副校長龐鼎全圍繞「全球人才」、「粵港協同」、「創新生態」這三個關鍵字，分享了在港科大（廣州）與慶盛樞紐灣區融合創新的故事。

「2018年，我們投資建設新鴻基地產慶盛樞紐TOD項目時，周邊都是黃土一片，如今很多配套已建起來了。」新鴻基地產南中國區總經理黎祥掀表示，作為《南沙方案》先行啟動區之一，慶盛在港澳規則連結上具備獨特的優勢。

黎祥掀表示，作為廣州首個引入香港工程建設管理模式的試點工程，新鴻基地產項目報批時間得以大大縮短，「項目開建時，地上施工圖還在修改優化，地下已進場打樁了，這使得項目總體更加優質高效。」此外，得益於南沙專業資格互認政策，他本人順利得完成內地高級工程師的職稱認定。

「1992年，香港錦興集團的戴錦春和戴錦文沿珠江水道北上慶盛考察商機時感慨『這裏水道九曲十三彎，和我大嶼山阿媽搖櫓的手勢一模一樣，鄉音親切，就是第二個家。』」

東湧鎮黨委書記張家茂登台推介時，首先分享了港人在慶盛發展的歷史淵源與故事。

2022年，《南沙方案》出台，明確以中國（廣東）自由貿易試驗區南沙片區的南沙灣、慶盛樞紐、南沙樞紐3個區塊作為先行啟動區，加快形成連片開發態勢和集聚發展效應，帶動南沙全域發展。

作為《南沙方案》三大先行啟動區之一，慶盛樞紐片區總面積約8平方公里，目前已落地香港科技大學（廣州）、民心港人子弟學校、慶盛高鐵站、新鴻基TOD綜合體、港式社區等眾多基礎設施和港式配套，已發展成為支撐港人港企北上發展的新樞紐。

隨着慶盛樞紐片區基礎設施日益完善，投資機遇正加速兌現。目前，慶盛可供用地約2,752畝，越秀粵港智谷、慶盛智造港、AI匯等一批產業載體已投入運營。

張家茂表示，誠摯歡迎香港餐飲、名牌名品、康養、醫療、財稅金融、法律等生活和生產性服務企業入駐，也歡迎香港青年才俊來慶盛樞紐片區讀書、創業、買房置業，共同打造原汁原味的港式生活圈。

作為在香港孵化起步，獲得香港金融融資加持，並在南沙布局實現產業化的代表企業，廣州因明生物醫藥科技股份有限公司董事長黃明國直言，慶盛片區是香港高科技企業善用「兩制」之利的灣區首選，可以為企業在創新創業、成果轉化、空間資源、人才稅收、城市配套、營商環境等方面提供「最香港」的全面支撐。他切身感受到，南沙近年來發展的一日千里，而且相信接下來這裏仍將有持續國家戰略疊加落地支持，發展前景潛力無限。

活動現場還集中發布了南沙全新的招商引智宣傳片，多維度介紹南沙與慶盛的優勢條件，並誠邀香港各界人士共赴「圖南之志」，攜手推動慶盛樞紐片區成為粵港澳大灣區重要的科創樞紐新城、粵港深度合作的精緻城區。