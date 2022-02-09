【遊走大灣區】水土相伴 生機盎然

水土是人們賴以生存的基礎，深圳的「水土保持示範園」，不但是市內第一座水土保持科技示範園，也是中國第一個城市水土保持建設示範基地。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

這個深圳的「水土保持示範園」佔地面積達50萬平方米，大家或許想不到，其前身是採石坑口，通過水土保持景觀綠化工程治理，使原來土石裸露的廢棄採石場變得生機盎然，綠蔭重重。

與此同時，當局亦結合場景地貌變廢為寶，對石壁進行文字雕刻，營造濃郁的山水文化氣息。

園區設計包括有水土文化展示區，通過景觀模擬手法闡述了傳統的五行理念，以新穎的設計展示水土文化園區，借鑒自然界中的土、木、金、水四大元素營建不同的主題園區，通過展示土壤，植物的特性，宣傳中國重土的傳統文化，提倡愛護水土資源，善待花草樹木的生態觀。

蚯之丘 人居環境共生

水土保持科技示範園入口有個標誌物，模擬一個放大的蚯蚓洞，隱喻生物對水土的依賴。我們知道，當蚯蚓在地下活動的時候，能對土壤起到疏鬆改良作用，土壤既是生物的家園，又受益於生物的活動，推廣到人居與環境和諧共生的意義上，水土保持是生態環境建設的主體，只有水和土壤保護好了，萬物的生長和繁衍才能欣欣向榮。

四大元素 踏青遊學皆宜

在水土保持科技示範園，鬱鬱蔥蔥的花草樹木遍佈，沿途風景優美，還有許多與景融合的塗鴉壁畫，置身密林深處，山水之間，是一處難得的踏青遊玩之地！

其中最具特色的地方，是以五行中的土、木、水及金命名的「園」地。

土厚園 展示中國土文化

以不同顏色的土壤為主題，選用有地域標誌性的北方黑土、西方白土、南方紅土、中部黃土、東方青土，營造了黑土沼澤、白沙銀灘、紅土鄉韻、黃土水潤、青土白茅五種土壤景觀，展現中華大地博大精深的土文化。

木華園 固土護坡

採用棧道的設計形式，通過高低錯落的起伏式棧道將林間穿梭與沿線植被景觀融合起來。這個主題園展示了部分水保植物，比如選擇涵養水源固土護坡的植物、土壤改良和生態修護的植物等，人在棧道上穿行，可以從不同角度和高度觀賞園內的植物。

水清園 我們與水

以各種淨水水生植物營造山塘野趣的水景，展示淨水植物與水的生態關係。主題植物是「潔」文化代表植物「蓮」，突出水清源清的主題，只見葉面舒展，平貼水面的各色睡蓮，營造安寧靜謐的氣氛，水中還種植最具水質清潔功能的沉水植物，如黑藻、狐尾藻。通過水體隱約可見，使人們對清水和植物的密切關係產生直觀認識，呈現生態功能與園林景觀並重的特色水景區。

金澤園 普及教育

這裏包括有一個科教廳和一條室外展廊，是普及水土教育的場所，它是利用原有舊房改造而成，在設計上堅持了可持續發展的理念，外觀運用新型環保材料鏽板作主要素材結合垂直綠化，將生態與環保的觀念始終貫穿，同時也是中國「土生金」傳統水土觀的一種體現。

深圳市水土保持科技示範園

地址：深圳市南山區西麗沙河西路4148號（公交站：水土保持示範園站）

開放時間：周二至周日

查詢電話：+86 0755 36626670

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

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● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

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