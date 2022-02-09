【遊走大灣區】灣。區。周。記：大灣區夜經濟 生機勃勃

目前，灣區圍繞春節氣氛的創新元素不斷迸發，金融助力不斷加強，配套措施也在持續完善。夜經濟下不乏很多商業和文旅的結合業態。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

深圳推夜間消費地圖

今年是虎年，在一向熱鬧的深圳福田星河COCO Park商圈，晚間以「虎」為主題的禧春集市中，市民絡繹不絕。這裏能「淘」到虎年藝術展的藝術家周邊產品。前海壹方城推出「五虎賀春」系列主題活動；歡樂海岸推出2022超級新年藝術計劃；梅林卓悅匯舉辦「玩具店奇妙夜」全國展，等等。

最近這幾年，深圳已推出《深圳夜間消費地圖》，匯聚140多個夜經濟地標。 「夜遊、夜購、夜娛、夜市、夜賞、夜宵」等系列夜間主題活動，春節期間成為不少市民「打卡地」。 因近年來年輕人逐漸成為夜經濟的主流消費群，很多商圈圍繞潮玩好物、音樂空間、休閒空間、運動領地等主題，與周邊酒吧等品牌商戶融通，吸引不同群體愛好者加入，豐富了內容、提振了消費。 此外，眾多金融機構的助力也為大灣區夜經濟的發展提供支持。廣州、深圳、東莞、江門等粵港澳大灣區城市依托金融機構向市民發紅包，拉動春節消費市場。

廣州「不打烊」促銷

在廣州，廣東銀聯與廣州農商銀行、中國郵政儲蓄銀行等，開展春節「不打烊」促銷活動，投入超6,000萬元消費禮包。

深圳市商務局則組織中國工商銀行、交通銀行等6家銀行累計投入超2,500萬元發放數碼人民幣紅包，滿足市民吃、住、行、遊、娛、購等消費需求，多維度覆蓋夜間消費場景，為留深過年市民送福利造年味。筆者也透過建設銀行領到了春節數字紅包，也算是春節期間的一個小確幸。

提振內需 值得支持

據深圳市零售商業行業協會統計，深圳現有夜間消費網點81,557個，每萬人擁有夜間消費網點44個。筆者認為，隨着大灣區對高品質休閒生活的需求不斷增加，作為經濟發展的新動能，夜間經濟不但大大豐富了人們的夜生活，帶動了消費，對於深圳乃至大灣區創建國際消費中心的作用是舉足輕重的。

在疫情尚未結束的日子裏，夜間經濟無疑是拉動內需的一個重要助推力，值得大力推廣與支持。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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