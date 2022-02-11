樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

「雅居樂國際花園」位於珠海唐家高新區，距離珠海北站不到1公里，同時鄰近北圍TOD小鎮、三大科技園區、唐家CBD等市政設施。未來交通將建有地鐵+城軌+快速路的多元化交通系統，例如興業快線（興建中）和金琴快線（使用中）就在此交匯；並且，廣州地鐵18號延伸線也將連接中山翠亨站後進入珠海北站，所以珠海北站是一個很重要的交通樞紐，也是雅居樂的優勢之一。

項目內建有兒童遊樂園區、露天泳池、1,137平方米的會所，具備健身房、棋牌室、兵乓球室、舞蹈/瑜伽室、兒童活動室、多功能室、洽談區等全齡化大型屋苑式會所。雅居樂國際花園的綠化率高達30%，整個屋苑隨處可見花草樹木，植被眾多，而且項目採用的是「圍合式」園林設計，讓綠色最大限度進入千家萬戶。

項目周邊娛樂及商業設施有珠海賽車場、唐家高爾夫球場、淇澳旅遊島、格力海濱公園及沙灘、圖書館等。商業有寶龍城大型購物商場、萬科里商業、濱海新城鄰里中心等；而項目本身亦配建了面積約6,500平方米的商業街，滿足業主生活購物所需。

項目享唐家優質教育資源，分別有紅樹林幼稚園、禮和小學、金鼎一小、金鼎中學、北京師範大學珠海分校等。醫療方面有中大五院、高新技術產業開發區人民醫院、珠海高新區人民醫院、博醫堂門診部、科技創新海岸社區衛生服務中心等。

雅居樂國際花園還建有唐家高新區為數不多的內複式純住宅單位，建築面積約100-137平方米，樓高達6米，南向及南北通3至4房；贈送面積多，實用率高，而且樓與樓之間的距離最寬高達200米。

雅居樂國際花園

地址：珠海唐家高新區

開發商：雅居樂地產控股有限公司

總伙數：2,004伙

單位間隔：3房~4房平層及內複式

在售面積：約100-137平方米

售價：人民幣17,500/平方米起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：現樓

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733