灣區速遞：港大深圳醫院推動「雙向轉診」

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

破最低胎齡和出生體重紀錄

近日，深圳新生兒「小寶」（化名）因「24+6周超早產，壞死性小腸結腸炎造瘺術」，由龍華區某醫院轉診至港大深圳醫院。1月中旬，小寶在港大深圳醫院經歷手術、後期護理、撤離呼吸機後通過高危新生兒聯盟雙向轉診體系，順利轉回龍華區某醫院。

這是深圳市首次實現新生兒外科院間雙向轉診，也是目前最低胎齡和出生體重的新生兒外科雙向轉診。

促使醫療資源逐步平衡

院間雙向轉診旨在充分發揮深圳市三級醫院之間的優勢互補、資源分享作用，促使醫療資源逐步平衡。危重新生兒轉診充分尊重患兒家屬意見，轉診途中由熟悉病情的醫師護送，當主要疾病症狀得到控制、病情穩定處於恢復期時，在家屬自願前提下，轉回至出生地醫院繼續對患兒進行治療，直至康復出院。該模式受到了不少醫療單位及患者家屬的一致好評。

港大深圳醫院是廣東省高水準醫院建設單位、國家公立醫院高品質發展試點醫院，近期獲評全國「建立健全現代醫院管理制度試點單位」。作為深港極高危新生兒綜合診療聯盟主席單位和危重新生兒救治中心，該院新生兒科通過醫療衛生「三名工程」平台，引入加拿大Shoo K Lee教授團隊，已建立公益母乳庫，創造了新生兒成活最低胎齡22+6周、最低體重500克的紀錄。

各地青聯助港青「就地過年」

在新冠肺炎疫情防控常態化形勢下，不少在內地工作、學習、生活的港澳台青年主動響應「就地過年」號召，留在內地過年。

為讓就地過年的港澳台青年度過一個不孤單、有溫度的農曆新年，全國青聯舉辦海峽兩岸暨港澳青年「『年』出中華情」系列活動，各地青聯組織廣泛開展走訪調研、新春慰問、聯誼聯歡等活動，與港澳台青年一道共迎新春、同品年味，感受別樣的春節。

各地的活動除了傳統的寫福字、貼春聯、剪窗花、吃年飯等，還有新媒體的電子賀卡、微信祝福等。在南方小年夜，全國青聯聯動北京、安徽、福建、江西、山東、湖北、湖南、廣東、四川等省級青聯，組織開展了「年」出中華情主題直播活動，帶領港澳台青年走進北京胡同、探訪泉城民俗、體驗苗族文化、欣賞自貢花燈、品嘗南昌福羹，慶祝新春的到來。

是項直播活動引發海內外網友廣泛關注，有超過400萬名網友線上收看，其中港澳台地區達51.99萬人次。

（資料來源﹕香港特區政府粵港澳大灣區速遞）