【遊走大灣區】冬奧催化 南方冰雪運動熱

廣州融創文旅城副總經理高銳指出，在「帶動三億人參與冰雪運動」號召下，目前各地積極推廣冰雪運動，將吸引更多消費人群增加到客群中，他相信南方冰雪運動市場擁有廣闊的空間。

策劃：蘭晶

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融創雪世界 一條龍體驗

廣州融創雪世界總建築面積達7.5萬平方米，作為華南最大的室內滑雪場，廣州融創雪世界對華南稀缺的冰雪資源進行了有力補充，自開業來開展各類冰雪活動賽事，以多元化經營普及大眾冰雪運動，壯大滑雪社群，助推南方冰雪旅遊產業發展。

據高銳透露，自2019年6月開業後，廣州融創雪世界廣受遊客歡迎，截至2020年9月底，廣州融創雪世界累計遊客接待量首破百萬，成為全球最快突破百萬客流的室內滑雪場之一。2021年廣州融創雪世界遊客接待量同比2020年增長約30%。

春節是傳統旅遊旺季，今年更是迎來北京冬奧會，加上廣州融創雪世界承辦的首屆灣區冰雪文化節，開展了豐富多彩的冰雪主題活動和賽事，帶動和激發群眾參與冰雪運動的熱情，濃厚的冰雪運動氛圍讓更多的南方遊客參與其中，春節期間雪世界高峰期單日客流達6,500人。目前廣州融創雪世界累計接待客流總量已超過200萬人次。

一年四季運營

室內滑雪場的優勢是一年四季均能運營，尤其對久居南方的人士而言，是很吸引的。高銳表示，以硬件計，雪世界可以365天經營，營業時長遠超受季節影響的室外雪場；在配套體驗上，融創文旅城的多元業態與雪場互相導流，依託廣州融創文旅城的融創茂、星級酒店群、大劇院、融創樂園、濱湖酒吧街等八大業態，為遊客打造冰雪旅遊微度假目的地，提供豐富的一站式體驗。兩年來，雪世界收穫了眾多業界的肯定，獲得各類獎項、授牌，包括中國傑出新樂園、2019十大廣州印象、全國文旅「網紅打卡地」TOP8等。

滑雪娛雪兩不誤

廣州融創雪世界設置了滑雪區和冰雪遊樂區。滑雪區主要以19至40歲青年和中年年齡段的遊客為主。冰雪遊樂區主要為親子客群，由家長帶着孩子出行遊玩，以1至12歲兒童和31至40歲年齡段的遊客為主。廣州融創雪世界客源主要覆蓋粵港澳地區，延伸全國與部分外籍人士。最大客源地是廣東，約佔6成，其次是湖南、湖北、江西等周邊省份。

同時，廣州融創雪世界已相繼成為廣東、天津、香港等多個地區的滑雪隊訓練基地，推動滑雪競技體育的發展。此外，全國所有的融創雪世界均開設了青少年競技滑雪隊，目前已經選拔了140名孩子在廣州融創雪世界內進行培訓，他們未來都有可能成為專業運動員。

攜手各方 共榮共生

廣州融創雪世界的投入運營，為滑雪愛好者搭建了一個可以四季滑雪的交流學習平台，助力華南大眾滑雪運動的普及發展。從投入運營到現在，愈趨成熟，在場地上也開發了更豐富的玩法，如地形公園、蘑菇道等，不少滑雪者直言，現在雪世界是愈來愈好玩和專業了。

隨着廣州融創雪世界的發展，周邊滑雪度假酒店公寓、餐飲及滑雪相關服務產業也正在壯大，尤其是雪具店、滑雪俱樂部等。高銳強調，廣州融創雪世界周邊滑雪俱樂部已發展了近60多家，有北方過來的，也有一大部分是本土衍生的俱樂部。他強調：「我們願意提供開放的平台，與滑雪行業夥伴共榮共生。」

後冬奧時代的挑戰

目前中國有不少地區發展室內滑雪場，包括大灣區在內；高銳並不諱言，隨着愈來愈多冰雪運動場館建成運營，後冬奧時代將面臨一個較為激烈的競爭狀態。企業要在內容、服務與管理上面做整體性提升才能更好地吸引遊客。

壯大青少年滑雪群體

在培養滑雪愛好者，增加滑雪滲透率方面，廣州融創雪世界現已發展具有成熟的滑雪教學體系，具備一流滑雪培訓基地的教學軟件水準，持續培養壯大滑雪愛好者群體。同時，雪世界以粵港澳大灣區滑雪精英挑戰賽、滑雪俱樂部活動等賽事和會員活動提升用戶「黏性」，推動華南冰雪運動發展。此外，廣州融創雪世界自開業以來一直致力於大眾冰雪運動的普及發展，積極推動冰雪運動進校園，壯大廣東青少年滑雪群體。

打造粵港澳微度假目的地

在後疫情時代，微度假、本地遊、周邊遊迎來新發展機遇，廣州融創文旅城也抓住這一契機，進一步挖掘自身的差異化特點，以雪世界為品牌突破點和龍頭項目，同時大力發展夜遊市場，打造粵港澳微度假目的地。

高銳指出，從出境遊、跨省遊轉向本地遊，旅遊目的地發生了變化，但遊客對於度假體驗的要求並未因此降低。他們將會持續完善住宿、餐飲、購物等周邊配套設施和服務品質，提升遊客重遊率，盤活本地旅遊資源；加強提升應變能力，豐富的旅遊產品供給。

同時他又表示，粵港澳大灣區及東南亞市場亦是「非常期待」的市場，該公司：「將立足周邊遊，積極拓展B端管道，保持對於粵港澳大灣區及東南亞市場的良好溝通，做深、做優自己的旅遊供應鏈，同時針對不同地區的遊客差異化需求完善服務，做好迎接遊客的準備工作。」

下期預告

廣州融創雪世界有「幾好玩」？

廣州融創雪世界是華南地區的最大室內滑雪場，無論場地以至設施等等，都屬頂級，下期蘭晶會實地體驗，敬請垂注。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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