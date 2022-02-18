廣州上月二手成交 微升近1%

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

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信貸略有放鬆 氛圍有所好轉

廣州中原研究發展部認為，影響1月市場的表現元素包括：

（1）最新一期的貸款市場報價利率（LPR），5年期以上LPR調整至4.6%，是近2年內首次降息。同時房貸審批亦明顯加快，基本縮短至2-3個月，有利於市場信心，使成交氛圍有所回溫。

（2）由於農曆新年和疫情反復，不少經濟壓力較大的業主需要回籠資金，導致近期湧現了不少急售盤源，且折讓幅度較大。據了解，有近七成盤下調報價。

（3）業主放盤積極性較低，新增放盤量呈現連續下滑趨勢，較去年12月下降5-10%左右。

番禺成交居首

按廣州中原研究發展部資料，本月番禺、從化、白雲、越秀四區升幅相對明顯；分別成交（自助網簽+仲介網簽）1,010宗、319宗、748宗、758宗，環比分別回升9.4%、15.6%、5.2%、8.0%。其他各區成交數字（自助網簽+仲介網簽）簡列如下:

番禺區﹕成交1,010宗，環比回升9.4%。洛溪板塊市場需求與12月相差不大，其成交活躍主要以珊瑚灣畔為主，成交均價為36,823元/平方米。至於鍾村板塊主力盤祈福新村的市場需求並沒減少，成交相對其它樓盤而言依然活躍。原因與價格有一定關係，以本月成交的一套76平方米的房源為例，總價僅186萬元，之前同戶型同朝向的物業成交總價要190-200萬元左右，使剛需購房者入市熱情較高；另一方面，祈福新村社區配套成熟，生活氛圍濃厚，加上地鐵22號線開通在即，直接彌補片區交通配套不足問題，從而受不少購房者所青睞。

天河區：成交845宗，環比下跌1.9%。二手住宅網簽均價為54,803元/平方米。天河北板塊為區域相對活躍板塊，熱門樓盤以匯景新城為主，1月成交均價為57,430元/平方米；至於東圃板塊市場活躍度一般。

越秀區：成交758宗，環比回升8.0%。二手住宅網簽均價為47,790元/平方米。東風東板塊不少盤源議價空間有所擴大，部分原本叫價強硬的業主亦開始調整報價。

海珠區：成交984宗，環比上月下降10.1%，二手住宅網簽均價為35,551元/平方米。江南大道南板塊活躍度較高，其中，活躍樓盤以金碧花園為主，其成交均價為38,743元/平方米。本月海珠濱江東板塊整體成交活躍度依然偏低，業客雙方均觀望後市。

荔灣區：成交507宗，環比下跌8.5%，而二手住宅網簽均價為35,551元/平方米，略有回落。成交活躍板塊為中山八路板塊，其中板塊向來成交活躍的富力廣場，成交持續向好，成交均價在56,179元/平方米，套均總價500萬元/套左右。此外，本月荔灣區散盤業主放盤活躍，市場盤源充足。

白雲區：成交748宗，環比回升5.2%。區域優質社區樓盤成交表現活躍，如白雲大道板塊的時代玫瑰園、羅沖圍板塊的富力桃園等，本月成交均價分別為38,523元/平方米、39.838元/平方米。一向需求活躍的機場路的匯僑新城成交則有所回落，其成交均價為25,722元/平方米。

預測：本月將季節性下探 3月有望回暖

廣州中原研究發展部預計，因應降准降息、放貸提速等元素，市場交投氛圍有所好轉，2月二手住宅成交量環比1月將季節性下調。預測市場將持續到3月才能完全恢復正常；但3月整體成交量估計也難以突破10,000宗。