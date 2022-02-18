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深圳內望：疫情左右市場 上月成交再創新低

1月深圳新房住宅成交3,572套，環比下降2.5%；二手住宅成交1,557套，環比下滑25%，二手住宅成交量再創歷史新低。新房及二手房合共成交約5,000套左右，反映市況持續低迷，成交量繼續低位徘徊。

 

新冠病毒成不確定因素

今年不確定因素的不是調控政策，而是疫情變化。政府實行清零政策，而新型病毒變種奧密克戎（Omicron）傳播力強，香港最近疫情大爆發，日增千例，就是新型病毒大傳播。因此，如果不嚴加防控的話，爆發起來是比較嚴重的。政府嚴控不會放鬆，正常的經濟、生活會受到影響，難回到正常狀態，疫情就好像蒼蠅一樣，不時冒出來打亂市場節奏。

因此，即便政策已經開始放鬆的苗頭，但是市場也難很快反彈，今年房地產能否回暖，還要看疫情甚麼時候能得到控制。

 

1月發展商開盤較少

新房市場方面，發展商業績普遍以年度結算，一般到了年底就會全力衝刺，所以去年12月份發展商衝得還是比較猛，推盤量較大。到了今年1月，發展商一般會開始休養生息，重整旗鼓，為今年做好部署之後，才會有比較大的動作。因此，12月市場集中推盤之後，1月開盤相對比較少，新的一年開始，市場比較慢熱一點。加上今年春節也比較早，大家忙過年，房地產市場更早受春節影響。

 

疫情再爆 政府加大嚴控

1月低迷的另一個重要原因是疫情再次爆發，深圳多個行政區出現感染病例，政府加大嚴控，正常的生活、經濟活動陷入停滯。市民都要多次去做核算檢測，不太敢跟人接觸，售樓處等人流比較旺的地方更加不太敢去。

疫情爆發後，售樓處的來訪人員下滑嚴重，甚至個別疫情嚴重區域例如鹽田、龍崗、蓮塘等地，政府禁止聚集性活動，部分售樓處要求封閉，不能接待客戶。樓市處於半停頓狀態，成交自然下滑，可以用一落千丈來形容。

 

二手「睇樓」量大跌

二手房市場下滑更厲害，成交量再創新低，情況非常嚴峻。因為疫情防控，業主不太願意讓客戶到家裏看房，客戶也不敢到處去看房，減少人與人之間接觸，看房量自然會降低，沒有看房量，那就沒有成交量。另外，現在深圳還處於單邊代理模式的磨合期，行業需要時間去適應新模式，對成交量或多或少還是有所影響。

1月份是虎年之前的最後一個月，也是2022年的第一個月，開局雖然有所低迷，但是並不代表2022年就是悲觀的一年。從近期公佈的消息去看，今年政府對房地產調控以穩為主，如果樓市過熱，調控政策就會到來；相反如果過於低迷，利好也會出來。近期降准、降息等利好政策已經相繼出台，政府對房地產的財政支持力度加大，整體趨勢已經有所改變。

雖然三條紅線還是繼續執行，嚴控房企資金沒有改變，但是三條紅線執行過程中也有可能放鬆，去年發展商「暴雷」實在太多，融資稍微放寬一點，讓發展商喘一口氣，以免局面一發不可收拾。

 

買樓客「愈跌愈觀望」

發展商在資金周轉不靈情況改善下，亦放緩推盤節奏，不需要以過度激進的策略去出貨。房地產市場一般是愈升愈買，愈跌愈觀望，去年開發商紛紛降價銷售，客戶只會更加謹慎。當房價開始穩定在一定的水準不下降時候，客戶反而會開始入市。

因此，放寬金融政策，讓發展商緩過氣來後，不需要大幅降價，房價也會慢慢穩定下來，市場也會逐漸企穩，相信今年會是市場慢慢恢復的一年。

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