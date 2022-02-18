樓盤點睛：大灣區廣州、惠州、珠海樓盤推介

項目周邊市政配套豐富完善，2公里範圍內，擁「1宮、2心、2館、5園」：南沙政府服務（區府）、南沙檔案資訊規劃展覽館、南沙青少宮、南沙體育館、南沙圖書館、鳳凰湖景區、蕉門河景區、南沙自貿區市民廣場綠帶廣場、南濱水角、大山乸森林等。明珠灣板塊是政府斥鉅資打造的金融服務板塊，未來將比肩珠江新城以及深圳桂灣的區域，將打造成為未來整個南沙乃至灣區金融CBD的板塊。

中國鐵建海語熙岸的北面為鳳凰湖公園與大山乸森林公園，高層住宅擁南面海景。項目分五期開發，第一期為7棟平層住宅；第二期為5棟小戶型住宅；第三期為4棟平層住宅；第四期為5棟大戶型住宅；第五期為商業用地，即鳳凰廣場，為28萬平方米大型商業綜合體，包括有10萬平方米大型商場、5A甲級寫字樓、酒店式商業單位。由於擁京珠、莞深等八條高速，以及廣深港高鐵等多維路網，可1小時粵港澳大灣區快速通勤，實現灣區生活無縫連接。

其他配套還有2公里內可達南沙中心醫院，5公里內到達中大附屬口腔醫院（建設中）、中大附屬第一醫院（建設中），滿足醫療需求。配建廣外師資教育資源公立小學：濱海實驗學校南校區及幼稚園，三公里範圍內，五大名校滿足0-18歲一站式教育。

中國鐵建房地產集團有限公司隸屬於世界500強企業——中國鐵建股份有限公司，擁有房地產開發一級資質、工程設計甲級資質和物業管理一級資質，是國資委批准的16家以房地產為主業的央企之一。

中國鐵建海語熙岸

地址：廣州市南沙區鳳凰大道與黃閣南路交匯處

開發商：中鐵建南沙投資發展有限公司

在售面積：89-193平方米（3至4房）

售價：總價260萬元人民幣起

裝修狀況：精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：2022年12月

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321

大灣區惠州

碧桂園潤楊溪谷溫泉度假公寓 享酒店式託管服務

項目緊鄰溫泉酒店，是大城中心位置。距離福田約60公里，距離淡水東高速口約2公里，通過深汕高速可直達。作為臨深最近溫泉度假項目，是深圳人的溫泉度假勝地，每年平均上萬人流，2018年度假泡溫泉人流最高峰達30萬人次。樓下即達商業街，華潤萬家已進駐，乘巴士可通往惠州南站、深圳羅湖/福田，非常方便。無論是自住度假，或者資產配置都適宜。

項目採用天然氣入户，配套生活陽台，帶裝修，單位面積約43平方米，兩套打通可打造成三房。樓下即是幼兒園、東南亞風情商業街、背靠山體公園、國家級自然保護區金桔自然保護區，負氧離子高。周邊多配套環繞，更有社區文化中心、體育館等。未來小孩上學，老人休閒娛樂，都很方便，非常宜居。而配套的室內體育館現正招商中，開業運營後可供業主健身娛樂。

項目天然溫泉榮獲2021年1月廣東首批「真溫泉」認證；2021年12月在全國第一批溫泉旅遊泉質評定中，再次被評為含偏硅酸的優質溫泉。偏硅酸溫泉被譽為「美人湯」對女士保養皮膚、軟化皮膚角質、防衰老、使皮膚光滑等功效。

碧桂園潤楊溪谷溫泉度假公寓

地址：廣東省惠州市惠陽區沙田鎮碧桂園潤楊溪谷溫泉酒店

面積：43平方米

總價：約23萬元人民幣起

均價：每平方米約5,800元人民幣

落成日期：2018年開售（現樓）

代理：CK創大地產

查詢：6816 8136

大灣區珠海

龍光-玖榕灣南灣稀缺新盤享城市頂級配套

「龍光-玖榕灣」位於南灣區珠海大道與南灣大道交匯點，可貫通珠海東西兩翼，加上鄰近華發商都，南屏街口，屬於「橫琴粵澳深度合作區」的輻射區域，擁有先天便捷交通網絡。由於毗鄰橫琴新區及拱北，約15分鐘可到港珠澳大橋珠海口岸；同時可經珠海大道融入四通八達的高速路網，暢達廣州深圳等城市；金琴快線連通橫琴、南灣與高新區，走完全程僅約22分鐘；鶴港高速直達金灣國際機場；香海高速可快速銜接鶴洲高鐵樞紐；珠三角環線高速、廣澳高速等密集的高速路網環繞，輕鬆走遍灣區。

項目1.5公里內集萃了城市頂級配套，步行約700米可抵達「華發商都」大型娛樂購物商場、來來南屏時代廣場（在建）、開車約9分鐘到達「中海環宇城」、約12分鐘到達「富華里」、「玖洲道」等城市地標式等優質商圈。家門口還坐擁南屏消防主題公園（建設中）。此外，這裏還會迎來「龍光·玖榕灣」配建的珠海城市文化新地標，由超5千平方米的美術館、6千8百平方米的文化藝術中心組成。

「龍光·玖榕灣」所打造的3至4房高層住宅產品，是戶戶格局方正的全明戶型，能最大限度把天然光線引入住屋內；超大窗面，納藏無限戶外風景。部分4房還能做到4間房向南；此外，部分戶型還享南北雙陽台和入戶花園設計。同時屋苑採用智慧生活科技，例如三合一智能門鎖、智慧貓眼、全屋語音控制及隱患零容忍的燃氣及水浸探測器等；當家中沒人時，陽台還會自動開啟佈防模式，即時監測是否有人入侵。

龍光-玖榕灣

地址：珠海南灣區

開發商：珠海市駿宸房地產開發有限公司

總伙數：451伙

單位間隔：3房至4房高層住宅

在售面積：約96-129平方米

交樓標準：裝修

售價：人民幣28,200元平方米起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2023年11月30日

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733