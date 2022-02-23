【遊走大灣區】「滑」進融創雪世界！

即使你處身缺少天然冰雪的南方，來廣州融創雪世界，透過這裏的滑雪學院以及不同的授課專案，你，也可以滑進冰雪世界！

融創滑雪學校於2019年6月16日正式成立，融創滑雪學校的滑雪培訓內容和教學體系以國際先進滑雪教學體系為基礎，結合本土化特色升級改進後分為三大板塊和五大級別。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

三大板塊 五大級別

根據廣州融創雪世界滑雪學校張野校長指出，三大板塊包括大眾滑雪培訓體系、競技滑雪培訓體系、教練員滑雪培訓體系，涵蓋了從零基礎到競技級，教練級的一站式培養。而五大級別分別包括，小熊級（初級）、雪兔級（初中級）、麋鹿級（中級）、老虎級（中高級）和黑龍級（高級）。

同時，以三大教學體系為基礎，融創滑雪學校打造的三大特色產品，分別是兒童滑雪教學、青少年競技培訓和滑雪指導員培訓。

零基礎宜選小熊級入門

兒童滑雪教學是針對兒童身體、心理發展特點而制定的專業滑雪教學體系；青少年競技培訓旨在挖掘和培養更多的滑雪運動員，為滑雪運動培養人才；滑雪指導員培訓以高水準、標準化的教學規範為整個培訓體系提供堅實有力的專業支援。他並不諱言，對於零基礎遊客，主要推薦小熊級（初級）入門課程，而自2019年開業以來，經2到3年的發展，已發掘了很多的零基礎客群。

完整閉環體系 涵蓋不同範疇

張野強調，其實整個體系是一個完整的閉環體系，涵蓋了不同人群。他透露，在廣州融創雪世界日常教學中接觸的學員，大多數為廣州本地的零基礎學員，以成年人的教學為主，其中選擇單板的學員較多。但平時也會遇到一些高水準的雪友過來學習平花、八字刻滑等，他們比較嚮往自由、熱愛生活、喜歡挑戰，在室內雪場學習進階滑雪技能。也因此，學校針對這些人群制定了很多產品，包括一些青少年體驗課、親子體驗課、以及專業體系課，以及後續的興趣班和未來的專業的競技隊課程。

他直言，目前學院還是在起步階段，現時廣東人對滑雪的熱情非常高的，特別是對單板的喜愛，相信藉着冬奧契機，會有一個很大的提升。

不忘安全保護

任何運動都有一定的危險性，雪世界在這方面亦相當貼地，特別是在安全保護方面，各大園區內均設有緊急醫療點，安排專業醫護人員值班；重要區域均在醒目位置貼上相關安全溫馨提示；而客服中心為遊客設有便民醫療箱，免費提供創可貼、消毒液等物資。

雙板酷炫 單板帥氣 各適其適

對於一般初學者來說，或會面對選擇雙板、單板的兩難，張野指出，單板雙板都是非常好玩的滑雪項目，有人說單板潮流帥氣，其實雙板玩得好也非常酷炫。單雙板本身並沒有明顯的人群、年齡區隔，可根據個人喜好來選擇。

而對初學者來說，兩者更沒有甚麼區別的；因為兩個板塊和學習是互不影響的，一般而言，雙板相對單板，學習更容易一些，上手會很快，但是後期會需要一定的時間，才能慢慢的去提升水準。

至於單板入門，相對來說困難一些，但是到後期的話，就會相對簡單一些。所以，要選擇的話，應該根據個人的喜好來決定。

你的體驗

單板小將王嵐心：很喜歡很熱鬧

「我很喜歡……很熱鬧……

「我已經是高級……我滑了不到一年……

「這裏還有娛雪區，比較小的小朋友，就可以去那邊玩，大一點的想體驗滑雪的，也可以來這邊（滑雪區）玩……

「教練教得可以……好……很幽默，還會給我拍表情包……接下來的一兩年，我都會在這裏……」

媽媽崔女士：放飛自我 三人一齊滑

「2021年的五一，因為疫情不能出廣州，就帶孩子過來這裏看看，第一次體驗蠻好的……

「孩子特別喜歡雪，就不斷帶孩子過來，每次來都有給她上課，更規律的學習，包括理論課，包括雪道上的實操課……確實進步很大。

「這裏比較歡樂，孩子在這裏放飛自我，更帶動我和爸爸倆也滑雪，也參與體育鍛煉……

「今年冬奧有『3億人上冰雪』的口號……我們就成為三億分之三吧！」

ATM滑雪俱樂部陳耀釗：看好市場發展

ATM滑雪俱樂部創始人陳耀釗（圓圖）認為，行業現在還是屬於起步的階段，對於發達國家來說，中國雪場其實佔比很少，需求的比例肯定會不斷提高，硬件和軟件上面都會有需求。

在北京冬奧舉行期間，作為廣東體育台的嘉賓，他也感受到奧運帶給廣東雪友的氣氛，相信全國人會對冰雪運動產生濃烈興趣，並考慮進入這個冰雪世界，使參加這個活動的人數暴漲。他更預計，一個廣州融創雪世界也滿足不了大灣區的需求。

眾所周知，融創已計畫在深圳或其他點設立新的雪世界，陳耀釗坦言，希望隨着融創不斷的在其他地方建立雪世界，ATM滑雪俱樂部也能建立自己的分店，為大灣區雪友提供更好的服務，讓大家一起上冰雪，安全上冰雪！

廣州融創雪世界

地址：廣州市花都區鳳凰北路63號融創茂一樓

營業時間：22:00 閉園 （2月份）

雪場信息：雪道5條（高級雪道2條、中級雪道2條及初級雪道1條）、纜車1條，雪場落差66米。

網站：http://guangzhoupark.sunacctg.com/show_list.php?id=24

查詢：+86 400 895 9888

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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