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珠海樓市先升後回 部分項目「劈價」 今年焦點樓盤質素優惠

珠海各區持續規劃發展，為經濟及樓市注入動力。如香洲區推進南屏科技生態城開發建設，金灣有航空新城規劃，橫琴的「琴澳一體化」的發展策略等，加上珠海的基建陸續落成，除了港珠澳大橋，未來還享有四大橋、三高速、兩城軌、兩地鐵、一國際機場的交通優勢，因此一直吸引區外居民及投資者的進入，令人口增加。

惟受疫情封關，內地收緊發展商融資限制等措施影響，珠海樓市急起變化。資深置業投資導師李海文（Dooby Sir）表示， 2021年珠海整體樓市表現先升後回落，全市新盤住宅新增約404萬平方米，比上一年下跌1.3%，但在成交面積卻達到約500萬平方米，較前年上漲26.2%。展望2022年，他認為寒冬雖長，但終會過去。房住不炒仍然是國家大方向，相信樓市會逐漸趨向健康發展；投資者要有心理準備，需要較長時間才能獲利。而且社區配套及樓盤質素會影響物業價值，建議入手前要多做功課，不要只聽中介之言。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

相對2020年，李海文認為去年內地疫情緩和，珠海樓市有回暖跡象。上半年，廣州、深圳、東莞、佛山等地受疫情及調控政策影響，促使買家大量遷移到珠海買樓。惟下半年疫情反覆，導致珠海睇樓客減少，加上國家為降低房地產金融貸槓桿，提出針對房貸的「兩道紅線」，包括收緊銀行對房地產貸款及個人住房貸款比例，嚴查首期款來源以防止其他金融貸資金流入樓市，因此令珠海樓市在第三、四季降溫。此外，下半年銀行房貸利率加大上浮至6%，以及收緊銀行對個人住房貸款額度比例，都令銀行放款時間延長，影響買家借貸置業，因此珠海全年樓市先升後回落。

 

部分新盤「劈價」

在新盤價格方面，李海文指珠海整體新盤價格比較平穩，細分各區樓盤各有不同發展，2021年珠海各區新盤量以斗門領先，其次是金灣區、唐家、南灣，而橫琴則排名第六，然而在樓價走勢方面，橫琴新區成交均價以48,627每平米領先，比2020年略有5%升幅。由於供應量少，並有澳門及橫琴合作的利好因素，因此樓價穩定及受到關注，不過未必會很受追捧。

反觀港人比較關注的金灣、斗門、唐家等區域，李海文指新盤在價格方面走勢部分下跌，原因包括疫情、「三條紅線」令發展商出現壓力、樓盤位置及質素等影響。例如斗門華發又一城，價格由以往每平方米約14,000元（人民幣，下同），下跌至每平方米11,000元起；唐家雅居樂國際花園由最高每平方米約31,000元，跌至最低每平方米17,500元；金灣中鐵國際城由每平方米約25,000至27,000元，跌至每平方米約22,000元起已有交易，甚至在宣傳時有送車位活動。

李海文解釋部分發展商在「三條紅線」影響下，樓價方面有所調整，優惠比以往多。惟劈價盤通常是發展商有資金壓力所致，主要是銷售一段時間的新盤或貨尾盤劈價促銷優惠，至於全新推出的新盤項目則未見劈價。他最近也有到唐家雅居樂國際花園了解，據知整體項目大致已完成，部分單位為準現樓，會在今年5月或年底收樓。他相信今年對發展商是危，但對識貨的買家會是機會，建議想趁低吸納珠海物業的買家，可留意劈價盤及準現樓項目，惟要留意項目位置、生活及交通配套。

至於珠海樓會否有爛尾風險，李海文認為有部分發展商資金不足，確實會存在個別樓盤延遲交樓或爛尾風險，但相信珠海市住建局及珠海市政府會盡量溝通處理，減低樓盤爛尾風險。

 

樓盤質素成樓市焦點

要在珠海發掘優質「筍盤」，李海文強調樓盤質素及價格優惠會成為焦點，買家應從位置、樓盤質量、交通及生活配套考慮，亦要評估「安全價位」入市。其中，南灣屬珠海中心位置，交通及生活配套、學校醫療等資源成熟，一直是當地人追捧地區，去年下半年有2至3個優質新盤推出，成為市區焦點之一。而鄰近橫琴的十字門，亦因樓價相對較低，成為另一個市區焦點。此外，斗門區的華發又一城及唐家雅居樂國際花園價格優惠多，隨香海大橋及金海大橋即將通車，該區的落橋位附近的部分優質新盤都能成為焦點。

面對過去一年樓市起跌，今年樓市出現轉機。李海文表示，央行在今年1月20日宣佈，將將五年期貸款市場報價利率（LPR）從4.65%下調至4.6%；多間銀行對首套住宅利率大部分徘徊在5.4%至5.7%之間。據悉目前多間銀行將會釋放對房貸新的額度，舒緩現時房貸緊張，對部分由於之前利率高及貸款難等問題而觀望買家而言，無疑是利好入市消息。另外，市場經歷「紅線」政策一年多的洗禮，確實有部分新盤的售價有所回落，但他相信2022年售價仍然較平穩及部分樓盤促銷力度較大而吸引買家，假如自住或退休之用，只要地區及配套合適，可趁機會入手。

 

收樓業主要妥善保存文件 盡快網簽及交稅

疫情封關，對於在珠海置業的港人而言，要收樓、放租及管理無疑較為困難。業主可委託內地朋友或相熟代理協助收樓，按發展商要求辦理公證委託文件。當中，有些發展商接受內地公證，業主可透過內地公證APP與律師進行視像辦理；有些發展商只需業主簽署該發展商提供的授權文件即可；亦有些發展商只接受香港律師樓的公證委託。李海文坦言，所需文件類型要視乎發展商要求，當然，如能接受在內地辦理公證委託最好，因透過香港律師樓辦理公證的成本會較高。

李海文亦指出，現內地基本上收樓後，都會安排業主加入所屬大廈的業主微信群，群內會有「管家」為業主服務，關於放盤或管理，業主都可透過微信處理。至於要繳交水、電及天燃氣費用，業主可透過內地微信軟件的「生活服務」裏面的「生活繳費」內辦理網上繳交。物業管理費則可直接掃描物業管理公司提供的公司收款QR Code進行電子繳交或銀行過數。

收樓問題多多，李海文建議業主要安排驗樓師陪同收樓，對比驗樓報告及發展商工程報告，確保做好執漏工作。另外，要妥善保管發展商提供的全部文件，包括向發展商付款後的過數紙、發票及收據。他強調，別以為有收據就可以，內地需要提供「發票」用作申請不動產權證書及交稅，缺少發票會做不到網簽，甚至影響物業出售。

疫情開始至今已有兩年，李海文發現有些發展商仍未為樓盤進行網簽登記。他表示，收樓後盡快進行網簽及交稅，對業主會更有保障。因延遲交稅會延遲獲取不動產權證書，將影響「滿五唯一」（產權滿5年及唯一物業）的稅務安排。

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