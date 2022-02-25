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樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

大灣區珠海

發廣場（II期）-橫琴府 獨享億萬級景觀資源

華發「橫琴府」位於橫琴金融島，項目佔地約7.7萬平方米，總建筑面積約31.3萬平方米，規模設計15棟，約1,200個單位，主打高質住宅，建築面積約98-190平方米的二房至四房單位。

從項目位置上看，橫琴金融島是橫琴發展的重中之重，亦是無可複製的地塊。而金融島的唯一住宅社區，確實具備獨特性與稀缺性；再加上項目位置坐擁多元交通網張，鄰近4碼頭、8高速、3機場、3軌道、5口岸；多元交通賦予了「橫琴府」未來的發展潛力。

教育醫療方面，公立教育資源有首都師範大學幼稚園、實驗小學、實驗中學、橫琴小學；私立方面有：容閎公學、哈羅禮德公學、德威國際高中、威雅公學、首都師範大學伯牙小學等。至於醫療方面，則有橫琴首家公立三甲醫院「珠海市人民醫院橫琴醫院」，與國際接軌的綜合性公立醫院「 廣州醫科大學附屬第一院橫琴醫院」。此外，多家澳門執業醫生設的診所亦已開業，在橫琴即可便利享受國際級醫療服務。

除了優質配套外，項目計設及景觀亦非常出色。「橫琴府」項目的建築設計、景觀規劃與「橫琴灣」系出同門，同樣是由全球頂尖設計團隊Coopers Hill操刀，打造雙中心花園、延展出中心景觀軸、圍合式綠化設計、疊水景觀、陣樹廣場、強化視覺、遮陰效果等豪宅獨有景觀。景觀方面，「橫琴府」三面環水，與澳門直線距離約180米，緊鄰環河景觀帶，享無遮擋俯瞰一線灣景；向北及向東可一線觀海，一線觀澳門，向西看金融島城市景觀，向南一線內河景。景觀資源非常優越，尊享3公里黃金海岸線，俯瞰琴澳萬億盛景。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

華發廣場（II期）-橫琴府

地址：珠海橫琴島中央商務區

開發商：珠海市十字門中央商務區建設控股有限公司

總伙數：約1,200伙

在售面積：約98-190平方米（2至4房）

售價：人民幣50,000元/平方米起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間： 待定

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733

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