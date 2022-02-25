樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

從項目位置上看，橫琴金融島是橫琴發展的重中之重，亦是無可複製的地塊。而金融島的唯一住宅社區，確實具備獨特性與稀缺性；再加上項目位置坐擁多元交通網張，鄰近4碼頭、8高速、3機場、3軌道、5口岸；多元交通賦予了「橫琴府」未來的發展潛力。
教育醫療方面，公立教育資源有首都師範大學幼稚園、實驗小學、實驗中學、橫琴小學；私立方面有：容閎公學、哈羅禮德公學、德威國際高中、威雅公學、首都師範大學伯牙小學等。至於醫療方面，則有橫琴首家公立三甲醫院「珠海市人民醫院橫琴醫院」，與國際接軌的綜合性公立醫院「 廣州醫科大學附屬第一院橫琴醫院」。此外，多家澳門執業醫生設的診所亦已開業，在橫琴即可便利享受國際級醫療服務。
除了優質配套外，項目計設及景觀亦非常出色。「橫琴府」項目的建築設計、景觀規劃與「橫琴灣」系出同門，同樣是由全球頂尖設計團隊Coopers Hill操刀，打造雙中心花園、延展出中心景觀軸、圍合式綠化設計、疊水景觀、陣樹廣場、強化視覺、遮陰效果等豪宅獨有景觀。景觀方面，「橫琴府」三面環水，與澳門直線距離約180米，緊鄰環河景觀帶，享無遮擋俯瞰一線灣景；向北及向東可一線觀海，一線觀澳門，向西看金融島城市景觀，向南一線內河景。景觀資源非常優越，尊享3公里黃金海岸線，俯瞰琴澳萬億盛景。
Presented by：WAW Creation
開發商：珠海市十字門中央商務區建設控股有限公司
在售面積：約98-190平方米（2至4房）
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.1440
|1.1443
|美元/日圓
|114.61
|114.64
|英鎊/美元
|1.3707
|1.3710
|美元/瑞郎
|0.9145
|0.9148
|澳元/美元
|0.7284
|0.7287
|紐元/美元
|0.6855
|0.6858
|美元/加元
|1.2501
|1.2504
|歐元/瑞郎
|1.0463
|1.0468
|歐元/英鎊
|0.8345
|0.8350
|歐元/日圓
|131.12
|131.17
|英鎊/日圓
|157.11
|157.16
|澳元/日圓
|83.49
|83.54
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1825.8
|1826.3
|港金
|16925
|16932
|倫敦銀
|23.130
|23.170
|鈀金
|1892.5
|1912.5
|鉑金
|973.6
|981.6
|美電
|7.7912
|7.7917