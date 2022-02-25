灣區速遞：「港澳藥械通」落戶中山陳星海醫院

「港澳藥械通」落戶中山陳星海醫院暨首個進口藥品臨床使用啟動儀式，日前在陳星海醫院舉行。省藥監局成員蘇盛鋒，市市場監督管理局局長高培鵬，市衛健局副局長伍中慶，鎮黨委副書記、鎮長薛治國等出席了啟動儀式。
陳星海醫院「港澳藥械通」政策落地專案是中山市「粵港澳大灣區醫療改革先行先試」重點項目，陳星海醫院在去年8月被確定為首批5家內地指定醫療機構之一，於12月底取得了全省首張「港澳藥械通」批件，允許進口並在該院臨床使用口服抗癌新藥。
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從去年到今年，中山市陳星海醫院前後獲得2張全省「港澳藥械通」電子批件，允許進口並在該院臨床使用口服抗癌新藥「蘿拉替尼」「恩曲替尼」。這兩款藥是目前全球較新的抗癌藥品，可為難治性、特定基因突變型癌症類型患者提供替代性治療方式。
據知這是中山市首次通過「港澳藥械通」政策引進與港澳地區「同步」的國際新藥。目前陳星海醫院成立了國際醫療中心，已有十位香港醫生註冊執業，通關後可陸續到陳星海醫院執業，配合港藥、港械，不但可滿足港澳人士在大灣區的用藥需求，亦進一步促進了粵港澳大灣區醫療一體化，不斷惠及更多的群眾。
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