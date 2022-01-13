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市場信息：深圳上周住宅新盤成交721套

根據深圳中原研究中心資料，上周全市新房住宅共成交721套，環比上升50.5%；面積共計75,210平方米，環比上升51.2%。至於二手住宅則共成交278套，環比上升28.1%；面積共計25,458平，環比上升30.2%。

深圳日前公布，計劃全年供應建設用地不少於12平方公里，同比增長6%，居住用地計劃不低於3.65平方公里，同比增長1%。深圳中原研究中心認為，近幾年土地供應逐年增長，是貫徹穩地價/穩房價/穩預期的重要舉措，有助緩解供需矛盾，穩定市場。而2021年12月以來，深圳部分銀行下調了房貸利率，房貸放款速度也明顯提升。惠州、廣州、上海各銀行機構同樣下調了利率。在「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」的政策引導下，各地陸續釋放穩樓市的信號。雖然廣深兩地降低房貸首付比例的可能性不大，但是房貸利率持續走低，較為寬鬆的放貸額度，為剛需用戶的合理需求提供保障。

但同時，由於深圳疫情反覆，政府對聚集性活動管控尚嚴，市場較為平淡。

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