翔勝視野：移居英國應否先租後買？

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「想法」理想 眼見未為真

「 先租後買 」是一個很美好的想法，因為很多人覺得不清楚英國哪個地方好，希望穩陣一點，先租屋了解當地環境，找到適合自己的地方才買，亦有人覺得買二手樓會比一手樓便宜，但這多屬「 理想 」。其實眼見未為真，即使親眼睇樓，也不代表你能了解項目的一切，例如石棉天花、防水建材等都非肉眼可辨，這時反而一張發展商提供的證書更可信。只要選到信譽良好的發展商，「隔山買牛」反而比現場睇二手樓更有保證。第一，發展商選用的建材一定符合現代規格和建築條例，其次發展商交樓時會有維修期，收樓後亦有保養期，確保項目適合買家所需。當然，無論你選擇購買哪種物業，最重要還是做足事前功課，和代理研究箇中細節。

時機不等人 勿因小失大

說回我上星期提到的例子，我認識有朋友因為想「睇定啲」，所以決定先租B&B，待「睇啱」才買樓。但因為B&B不能長租，於是要四圍搬家，三個月來氹氹轉才買到樓。但我有一點未提到，其實他最終買的還是年尾落成的樓花！這個樓盤在香港也可以買到，價錢也相同，而且由於是樓花，其實在英國也沒實景可看，換句話他在這三個月的支出算是有點白花了。

所以奉勸各位，必須知道在英國買樓，並不如香港容易，睇樓並不像香港般落街就有Sales，sales亦不會隨傳隨到，大家別想着只要一到埗就可以全天候不停睇樓。如果想「 先租後買 」，就要作好長期作戰的打算。另外，香港人移居英國人生路不熟，比起四處換B&B、安排睇樓，如果先有層樓落腳，相對心理壓力會小得多。其實在現代科技幫助下，打開電話就能看到英國實景，大家不再需要只靠sales的話，希望大家也不要固執己見，因小失大，尤其考慮到這段時間英國樓價、匯率都上升，愈遲入手門檻只會愈來愈高。

倫敦南方Surrey 成港人熱門之選

談到入手門檻，自脫歐以來倫敦的樓價暴漲，甚至在疫情下還見升勢，對有空間需求的4、5人家庭來說置業其實非常困難，所以倫敦附近的郡需求也隨之而起，位於倫敦南方的Surrey算是當中的表表者。這裏向來被認為是相對富裕和優良的地區之一，近年也成為港人熱門的移民及升學地點，除了因為生活質素高之餘，其優越的地理位置及豐富教育資源亦是主要因素。Surrey坐擁多間Ofsted評級「Outstanding」及「Good」的幼兒園及中小學，因此新一代有小朋友的香港家庭都喜歡住在Surrey。另外，普遍住在Surrey的人都屬中產階級或以上，由於教育水平及治安良好，因此Surrey亦被譽為「最適合撫養孩子的郡」。至於交通方面，從Surrey市中心Guildford到倫敦希斯路機場只需要大概30分鐘，其實不比倫敦外圍的Zone遜色。