【遊走大灣區】廣州沙面島 逛賞十九世紀歐陸風情

廣州沙面島，被譽為中國最富歐陸風情的地方之一，這個面積只有0.3平方公里的小島，是來廣州必到的外事遊覽區和歷史文物保護區。
沙面島位於廣州市區西面，較完整地保留 19 世紀英法租界歐陸風情風貌，四面環水、綠樹成蔭，四季鳥語花香，環境幽雅。
這裏原是英法租界區，因此建築多為西式建築，著名的法租區天主教堂、英租區基督教堂、原英國滙豐銀行、原英國領事館、原法國領事館等都矗立在這小島上。
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雖經歷歲月洗禮，沙面獨特的整體建築環境仍較完整的保存了下來。在保留原有建築特色的基礎上，還重點修飾整理了10 多幢，這些建築經過改造修復後投入商業使用；1997 年底，沙面被列為國家級文物保護區，把沙面島建成了一個美麗的西式建築大觀園。
沙面島主要旅遊景點包括有歐陸風情特色的建築如白天鵝賓館、勝利賓館、鵝潭映月、鎮江古炮、園林綠化、沙面公園、教堂等。
在這幽靜的小島上，像某些歐洲的小城一樣，這裏的路邊散落着咖啡館、餐廳以及酒吧，行人道上放滿了優雅的小桌椅。這樣的沙面島，既滲透着怡人浪漫的歐陸情懷，亦飽含了歷史文化的觀賞價值。
交通：廣州地鐵一號線黃沙站F出口，地鐵六號線文化公園A出口
坐落在沙面南街 1 號的白天鵝賓館，早就聲名遠播。這座酒店於 1983 年開業，是中國第一家中外合作的五星級賓館。由霍英東與廣東省人民政府投資合作興建而成，由中國著名的建築設計大師佘畯南和莫伯治共同設計。
雖然已經開業近 40 載，但酒店內部依然古樸雅致。大堂最顯眼處有亭臺樓閣小橋流水，醒目的「故鄉水」三字更是應景的篆刻在山石之上。水中各色錦鯉躍現眼前，好不愜意。
據說，開業三十多年來，白天鵝賓館共接待了 40 多個國家的元首和政府首腦，英女王曾在賓館品嘗過正宗粵式烤乳豬。大家來沙面島遊玩欣賞美景時，不妨也來大飽口福。
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