【遊走大灣區】灣。區。周。記：「海岸人文之旅」啟航！

據知招商維京遊輪在籌備「中國海岸人文之旅」航線過程中，產品開發團隊實地考察了近140個景點和體驗專案，最終僅選了30個納入其岸上遊覽專案，全部都是海岸線上的文化亮點。同時，作為一艘47,800噸、第一艘以中國為母港的中小型豪華遊輪，「招商伊敦號」將靈活地深入目的港腹地停泊靠岸，讓賓客擁有更多時間探索目的地。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

較小眾但充滿驚喜

為期8天的「東南海岸文化之旅」，除了呈現較小眾但充滿驚喜的目的地（如溫州洞頭島），還有富人文特色的岸上遊覽及船上體驗項目，提供探索廈門、舟山等熱門目的地的全新方式。賓客不僅可以在洞頭島登頂有1,500年歷史的「東南第一樓」望海樓；在佛教聖地舟山夜賞著名的「印象普陀」實景名劇；還可以通過付費升級遊覽專案收穫「私享體驗」。例如在舟山港登陸普陀山，前往環境清幽的禪院中參與一場心靈禪修體驗；在廈門港通過探訪歷史古宅及手作體驗，以了解閩南花磚文化；或遊訪安溪鐵觀音茶園體驗源遠流長的中國茶文化等。此外，船上的美食及文娛體驗等也會深度結合航線途徑之地，使賓客回到船上也可以繼續沉浸於目的地的獨特風情。

飲食文化講故事

飲食是旅遊文化的重要組成部分，招商維京遊輪邀請潛心研究中國飲食文化數十年的外籍主廚羅朗（Michael Rosenblum）擔任「招商維京飲食文化大使」。羅朗聯合船上的廚師團隊，為賓客打造以遊輪途經目的地為靈感的創意菜，他還為船上精選傳承古法製茶工藝的匠心好茶，並在菜單和茶單中為船上的美食及臻選茶「講故事」。同時，羅朗也是船上「人文講座」的主講嘉賓之一，將與賓客們面對面交流中西方飲食文化。

打造深度人文探索「慢旅」

此外，招商維京遊輪還以船上的北歐空間設計與藝術收藏為賓客打造一場海上藝術盛宴。船上經過精心挑選的超400件藝術品，涵蓋了油畫、版畫、雕塑到攝影作品、文物復刻品等各種藝術表現形式，其中不乏大師級藝術家（如挪威著名畫家愛德華·蒙克）的作品，它們陳列於各個角落，共同構成了一座「海上藝術館」。

作為第一艘中國籍豪華遊輪的品牌，招商維京從細節出發，將沉浸式文遊體驗貫徹在遊輪的方方面面。他們與「最美書店」鍾書閣合作為賓客甄選了2千多本中外書籍，攜手上海文廣演藝集團SMG LIVE定製原創舞劇及融合戲劇，打造囊括北歐小眾好物、融合中國傳統工藝和現代美學的匠心佳品的精品店……通過一系列豐富多樣具有人文特色的體驗，讓賓客在兼具北歐與中華文化底蘊的海上之「家」，享受一場深度人文探索的「慢旅行」。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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