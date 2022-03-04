珠海「復地-星愉灣」 湖心新城大盤 配套一應俱全

湖心路是珠海城市向西發展的第一站，是西區最接近市區的位置。再看看樓價，以往湖心路不少樓盤價格曾攀升到每平方米2萬元（人民幣，下同）；目前因應疫情及經濟影響，不少樓盤價格下調到每平方米1.6至2萬元，相比市區樓價約每平方米3萬元及金灣樓價約每平方米2.5萬元，湖心路價格顯得親民得多，據市場消息，這個價格確實吸引不少當地首置及投資的朋友上車。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

值得一提的是，備受珠海市民關注的東西跨海大橋「香海大橋」又有好消息，部分路面正在鋪設瀝青，支線路段亦在加速鋪建，通車在即！相信「香海大橋」的通車將可大大提升湖心路宜居條件及提振業主的信心。

引入城隍廟豫園商業建築風格

湖心新城的樓盤當中，「復地-星愉灣」備受關注，原因是規劃中除了有住宅，還有最引人矚目的「豫園商業」項目引進計劃，這是上海最出名的城隍廟豫園商業建築風格，據知這條商業街在打造上，將結合嶺南風格打造傳統與現代相融合的商業模式，未來將引入約十家中華老字號及復興產業資源，規模及質素不容小覷。

毗鄰兩公園

「復地-星愉灣」位於湖心新城區內，正前方是白藤市民文化公園，後方則是幸福河生態公園，同時幼稚園、小學等教育、醫療等配套齊全，距離項目只有一路之隔。

項目總佔地約25.5萬平米，總建築面積約60萬平方米，分為三期開發，目前已開發到第二期，全部高層住宅，座向均向南，大面積更是南北通。建築設計方面，以 「智能無觸社區」、「森態運動園林」、「舒適通透空間」、「居家淨化體感」和「多維安心防護」來打造高品質、國際化住區；未來更將提供「家庭健康關懷」等特色「星管家」服務，為業主提供優質生活服務。

精裝交樓 享社區醫療服務

同時，項目以高標準精裝交樓，分別有TOTO智慧座廁、漢斯格雅噴淋系統、西門子灶台抽油煙機及洗碗機、日立中央空調、淨水器等國際品牌等。加上物業管理是發展商主持，所以還可以享用項目內社區醫療服務。如果出現了感冒不舒服的小症狀可以直接通過社區的醫療服務，不必次次都往醫院跑。

項目在售單位中，建築面積最小的約97平方米，南北通透。以整體表現來看，「復地-星愉灣」屬於比較穩重的選擇，加上連結了復星的醫療資源，相信未來的軟實力也會比較突出，整體品質較高。

復地-星愉灣

地址：珠海市斗門區湖心新城騰逸路以北，星湖路以東

開發商：復星集團

總伙數：約3,500伙

單位間隔：3房至4房高層住宅

在售面積：約97-143平方米

交樓標準：裝修

售價：人民幣17,500元/平方米起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2023年6月30日

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733