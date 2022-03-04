樓盤點睛：大灣區中山、廣州樓盤推介

項目出門即彩虹大道，暢行主城圈。經廣珠西線高速，可迅速抵達中山西區、東昇高速口。而規劃的城軌2號線，更西起小欖，東至馬鞍島，途徑西區、石岐、東區等地，交通便利往來。

中山西區共規劃10所小學，3所9年一貫制學校，3所中學，提供15年教育。當中包括有西區中心幼兒園（市一級）、西區中心小學（市一級）、西區中學（省一級）、西區高中（省一級，在建）。項目坐擁5大商圈環境，大信新都匯、天悅城、麥德龍、迪卡儂、興中廣場環繞，為社區匯聚人潮。僅約800米距離，即達彩虹綠洲濕地公園，毗鄰岐江公園、中山公園、逸仙湖公園，盡攬4大公園的天然氧吧環境。並有新中醫院（三甲醫院）、西區醫院（二甲醫院）為健康護航。此外，現正規劃中的萬象系列綜合體及80億文旅項目，將為社區發展持續注入優勢。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

華潤仁恆．公園四季

地址：中山西區彩虹大道

佔地面積：4.73萬平方米

建築面積：18.62萬平方米

總户數：10棟住宅，共1,178户

建築面積：約90至143平方米

裝修狀況：精裝純板樓

均價：每平方米16,500元人民幣起

總價：146萬元人民幣起

代理：CK創大地產

查詢：6816 8136

大灣區廣州

南沙十里方圓 大型都市綜合體 全能配套

南沙十里方圓坐落於粵港澳大灣區幾何中心——南沙區，南沙不僅是國家級新區、廣東自貿區、都市副中心，更是粵港澳大灣區全面合作示範區。

南沙十里方圓將打造成約156萬平方米都市綜合體，整體以「連山通水，耀古爍金」進行打造，依託800年黃閣人文天賦打造十里方圓3.0版本。專案交通四通八達，兩站公車直達捷運4號線，再通過兩站捷運抵達高鐵慶盛站，接駁東莞、深圳、香港等地；未來磁懸浮通車，僅10分鐘到深圳、香港等地；項目距離在建的市政通道獅子洋通道口約5公里，可直達東莞濱海新區，深圳濱海灣。

項目雙山環繞，內部貫穿1.8公里私家濱水步道，業主可在社區內享受旅遊景點級的自然生態生活；商業方面，項目耗資16億打造約20萬平方米「悅方城」地標商圈，現時已與永旺（南沙首家）正式簽約進駐，預計2023年開業；教育方面，方圓集團引進廣東省國家級示範性普通高中——鐵一中小學，保障業主小孩的教育品質；文保方面，方圓耗資超22億打造南沙文化會客廳，將南沙800年歷史文化與現代相融合。整體規模約36公頃，相當於8個上海新天地和3個成都太古里，將是超越「嶺南新天地」的南沙新文化地標。 南沙十里方圓擁有全能配套，以國際化東方人居都市運營商打造人文教育大城。

方圓集團成立於1997年，已於廣州開發26個項目，服務近3萬業主。集團發展的三個核心，分別是選擇核心地段開發、嚴格把關工程質量及優質的方圓現代生活物業，以實現業主的高品質生活和資產保障。

南沙十里方圓

地址：南沙黃閣鎮廬前山南路與黃閣大道交匯處

開發商：廣州方圓輝宏房地產有限公司

佔地面積：925萬平方呎（86萬平方米）

在售面積：839-1,377平方呎（78-128平方米）三至四房

售價：總價210萬元人民幣起

裝修狀況：帶精裝修

產權年限：住宅70年

交付時間：2022年12月底

香港代理：中原地產

查詢：8202 8321