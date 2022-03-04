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市場信息：碧桂園發行總額50億元中期票據

碧桂園發行總額50億元中期票據

碧桂園控股有限公司發佈公告，擬由碧桂園地產於中國發行本金總額為人民幣50億元的中期票據已獲准註冊。本次募集資金用途可用於公司項目建設，將進一步助力公司的穩健運營。

公告顯示，公司全資附屬公司碧桂園地產集團有限公司接獲由中國銀行間市場交易商協會發出日期為2022年2月25日的《接受註冊通知書》，上述的中期票據註冊額度自該通知書日期起計兩年內有效。碧桂園地產可在註冊有效期內分期發行中期票據。該發行完成後，碧桂園地產應通過交易商協會認可的途徑披露發行結果。此前，銀行間市場交易商協會對於申報中期票據的准入標準是「中央及地方國有房地產企業以及A股上市房地產企業」。作為非A股上市民營房企，這是碧桂園首次在銀行間市場交易商協會成功申報註冊中期票據。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

8.5萬港澳居民廣東就業

廣東省人力資源和社會保障廳2月28日表示，為了更好地讓港澳青年在大灣區就業和創業，廣東全面取消了港澳居民在粵就業許可。截至目前辦理就業登記的港澳居民有8.51萬人，港澳居民在粵參加養老、失業、工傷保險累計已達27.5萬人次，社保卡持卡人數達19.54萬人，並實現社保卡加載金融功能跨境使用。

近年來，廣東著力解決政策差異，建立港澳專業人才職稱評審綠色通道，已有3,169名港澳專業人士獲得內地執業資格；粵港澳三地聯合組織152批次「一試多證」考試，941人通過考核獲得證書。

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