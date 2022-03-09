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【遊走大灣區】「蒲」廣州永慶坊 「歎」西關風情

想真正了解一座城市的歷史文化和風土人情，一定要去文化底蘊深厚的老城區體驗。

來到五羊城，一定要去永慶坊，這個地處廣州市最美騎樓街—荔灣區恩寧路的老街，東連上下九地標商業街，南銜沙面，是極具廣州都市人文底蘊的西關舊址地域。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

具有百年歷史的恩甯路，路面可以並排行八頂大轎，風光無限，被譽為「廣州最美老街」。永慶坊把老城區改造提聯保護歷史遺跡、保存歷史文脈統一起來，既改善人居環境，又保護歷史文化底蘊，無疑是歷史文化和現代生活融為一體的成功範例。

 

保護歷史文化 融和現代生活

改造後的永慶坊既可以感受到嶺南古巷、麻石路、西關大屋、趟櫳門的傳統魅力，可以聽曲、欣賞先鋒話劇，又有年輕人最愛的喜茶、咖啡，是既傳統又新潮地方，還有超多手繪牆和特色文藝店舖，成為廣州的年輕人都愛去的打卡聖地。 

此外，來永慶坊怎能不進去參觀一下李小龍的祖居，裏面展示了李小龍生平的事蹟，只是這裏不能拍照…… 

至於新潮的地方，當然少不了喜茶西關主題店， 地上是復古懷舊花地磚，加上手工水泥花磚、復古的民國風綠枱燈、滿洲窗……在這裏以茶會友，又怎能忍住不「咔嚓」一張呢？

華南首家鍾書閣也落戶於此，繪滿文字的半玻璃牆面下透着鏽紅磚牆，西式復古吊燈為書籍鋪上溫暖的光，上下兩層，藏書幾萬冊，親子活動最佳之選。

 

「三雕一彩一繡」

還有還有，這裏還有粵劇藝術博物館，拿過魯班獎的嶺南園林風格的仿古建築群，是了解粵劇歷史、粵劇文化的好去處。

此外，「三雕一彩一繡」展覽同樣不容錯過，恩寧公啡可以讓你過一把西關小姐的癮；歸覓·茶房——來廣州不能錯過的茶樓；還有詠春會館、詹天佑故居、八和會館、金聲電影院、歲月郵局、活字印刷等等。 

 

「朝歎晚蒲」網紅地

2021年永慶坊以「朝歎晚蒲」為主題引入更多活力商業內容，如老字號的東湖酒家、順德經典名廚鳳小館的進駐，帶來廣式「歎世界」遊玩方式，而濱河段酒吧街則開啟了西關夜經濟的消費節奏。此外，從今年起，永慶坊將與更多國內外優秀藝術機構合作，引入豐富的藝術展覽，打造永慶藝術文化高地；從老城市，新活力的核心出發，落地更多文化劇場、藝術講座、藝文演出等等。

隨着建築的修繕、多種新業態的引入和片區的活化，永慶坊已經成為新晉「網紅」城市地標。傳統和現代碰撞、歷史與現實交織，今天的永慶坊，兼具「西關風味」與「現代時髦」的代表，亦成功吸引了眾多國內外遊客前來遊覽觀光。

 

永慶坊（Yong Qing Fang）

地址：廣州市荔灣區永慶大街19號

地鐵幹線：1、6號線雙地鐵，長壽路、黃沙、如意坊三個地鐵站距離項目約300-800米。

       

永慶坊大事紀

2020年8月：正式掛牌成為國家4A級旅遊景區。        

2021年8月：中國僑聯確認為第九批中國華僑國際文化交流基地。

2021年9月：被認定為省級旅遊休閒街區。  

2021年10月：「恩寧路永慶坊保護活化項目」榮獲2019—2020年建築設計獎歷史街區類三等獎、城市設計類一等獎。

2021年11月：「西關復興——恩寧路永慶坊保護活化項目」獲IFLA2021年國際風景園林師聯合會亞太地區風景園林專業獎（城市和文化類）優秀獎。       

2022年1月10日：入選為國家級旅遊度假區

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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