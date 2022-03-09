【遊走大灣區】灣。區。周。記：無人機「派貨」 坪山、龍崗區的日常

城市物流有實際需求

也許很多人會不以為然，或未能對其便利性感同身受，但無人機物流已被民航局正式發佈的《「十四五」航空物流發展專項規劃》提到前台討論。《規劃》明確指出：支持無人機物流探索。推進民用無人駕駛航空試驗基地（試驗區）建設，探索民用無人駕駛航空運行發展的特點規律，研究編制無人駕駛航空管理規章、規範性文件和技術標準體系……提出這樣的專項規劃，其實與內地發展需求不無關係。

中國正面對愈發嚴重的社會老齡化趨勢，現有人力資源將無法滿足日漸增長的城市物流配送需求。據美團去年第三季度財報顯示，僅該季度外賣訂單量同比增長25%；更預計未來5年，即時配送的需求量將不斷上升。雖然目前已有百萬級騎手，但仍然無法承載未來訂單量的大規模增長。很自然地，能夠擔當起運力補充的無人機、自動配送車等這些「新物種」，在疫情中應用無人接觸配送的要求中，亦得以快速發展。

各家競相發展探索

放眼大洋兩岸，各家科技公司都在 競相研究探索無人機物流。十年前， 就已經有人在探索載貨的可能性。2012年，Google X部門悄然立項「Wing」，開發基於無人機的貨運技術；2013年，貝佐斯提出物流無人機末端配送概念，開啟亞馬遜無人機送貨的研發與測試；同一年，深圳的順豐也開始了探索。而目前物流無人機領域已經探索出三大路徑：即時外賣、快遞物流、應急配送。要實現規模化不僅需要政策和牌照，背後還有資料、場景和技術的整體生態反覆運算。資料反覆運算，意味系統會隨時間和反覆運算不斷完善，形成標準。同時，現實應用場景，決定了需求和商業化閉環。

完整產業鏈 灣區佔先機

眾所周知，目前城市地面物流配送密集頻繁，但空中物流配送則幾乎是空白。而大灣區在無人機物流配送方面的發展，可謂佔盡先機，深圳這個大灣區「矽谷」，經過十幾年的發展沉澱，有世界上最完整的無人機產業鏈。2020年，深圳擁有超過1,200家無人機企業，出口額達180億元，在全國佔比八成，獨佔鰲頭。

與此同時，無人機物流配送吃螃蟹的第一家企業——美團，已經在深圳坪山、龍崗等8個社區落地運營近一年之久，目前累積配送1.9萬單。更於不久前打通全國第一條無人機商圈配送——龍崗星河COCO Park。據稱只需不到15分鐘的配送時間，就能收到一杯無人機配送的奶茶。

當然，大灣區這些優勢的背後不僅關乎技術和落地進展，更意味着技術標準的建立和基礎設施的完善。雖然目前只有部分試點，但相信不久的將來，你我都可以感受無人機物流配送的便利！

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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