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深圳內望：疫情擴散市場低迷 政策托底預期向好

從住建局資料看，深圳2月市場極度低迷，新房住宅成交1,959套，環比下滑45.2%；二手住宅成交872套，環比下滑44.0%，二手成交量創2008年以來的新低。原因之一是2月第一周為農曆新年假期，原本新年前深圳受疫情影響，預期留深人數會比較多，發展商可能趁機做一些促銷活動，但過年前一周，疫情開始緩和，深圳也由中風險降為低風險，大家普遍選擇回家過年，留深人數遠不及預期，本來預計可能會出現的熱鬧場景也沒有實現。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

疫情影響 傳統小陽春失蹤

另一方面，年十五後，深圳疫情擴散又愈來愈厲害，成為市場面對的最大考驗。香港自第五波疫情爆發後，節後更愈來愈嚴重，增加了深圳的防控壓力。雖然兩地關口封閉，但通過跨境物流等方式還是存在人員接觸交流，感染風險依然存在。2月中旬以後，本來是傳統市場的小陽春開始，但是疫情的到來，市場恢復回暖的預期落空了。直至2月底，福田、南山、龍崗等地，先後有不少社區被封。圍封情況下，二手房業主不敢給客戶看房，客戶也不想在這個節點上出門看房，導致二手房交易創近年來新低。

 

嚴控聚集 部分新樓售樓處被封

新房也受疫情防控影響，由於政府嚴控聚集性活動，部分樓盤售樓處也被封了，那怕還開放的專案，也需要嚴控人員聚集，實施24小時核酸檢測陰性證明，導致客戶上門量持續走低；銷售氛圍沒有來，成交量也上不去。另外，開發商推盤受阻，新盤銷售計劃只能延後。沒有新盤及加推，市場缺乏刺激，沒有燃爆點，市場呈膠着狀態。再加上節後深圳有幾天時間天氣特別冷，客戶出門意願更加降低，對市場來說，是雪上加霜，整個銷售情況都很不理想。

 

擔憂前景 市場更見謹慎

同時，月底俄烏戰爭爆發，世界經濟秩序及運作大受影響，大戰令全球供應鏈再受衝擊，大宗商品價格大幅波動，市場不確定性增加，大家對未來前景擔憂。雖然戰爭發生的地點遠離，但是影響還是存在的，經濟壓力將會加大，個人想賺錢就更困難，而買房是巨大的消費，負擔又重又長，在收入預期沒那麼好的情況下，自然而然會控制消費，買房會變得比較過去更加謹慎。

 

調控見鬆 貸款利率下滑

市場充滿挑戰，但也不是絕對悲觀，同樣有好消息存在。

政府一直以來的調控策略是隨市場不停變化而應對，當市場極度困難時候，政府也會出台利好的政策救市。據觀察，現階段主要手段是金融政策，降準降息是一個大概政策方向；利用金融手段大力支持實體經濟，同時把房地產納入實體經濟體系當中，確保房地產行業平穩發展。

具體的動作，一方面是央行放水，整體流動性增加，市場資金充裕，客戶購買力也隨之增加。另一方面，LPR利率下調，2月全國不少城市購房貸款利率下降，深圳貸款利率也下滑，購房成本下降。同時，深圳市場更瘋傳，深圳不再查購房首付資金來源，雖然官方已經澄清為不實，但反映至少審查已經沒有去年那麼嚴了；購房者流水要求也降低，不再要求是月供的2倍。這些都是利好的信號，反映政府正逐步重新允許資金流入房地產市場，來重新盤活房地產市場。

 

房地產「軟着陸」有望

開發商去年開始，面臨前所未見的困難，部分資金短缺開發商風險問題也正逐步得到解決，國企、央企收購部分資產，緩和房企資金壓力。如光大信託、五礦信託等信託公司，接盤了不少存在風險房企項目。這意味着，不再像以前僅僅是國有房地產類企業進行併購，國有銀行、信託等其他類型國企併購會逐步增加，這不排除是一個出路，資金緊張的開發商能夠得到妥善處理的機會，重新盤活機會提高。今年，解決好房企暴雷問題以及房地產軟着陸問題的話，也是一個好消息。

 

利好利空博弈 最困難時間已過

春節後的房地產市場，利好和利空消息都不少，兩股力量正在博弈。相信接下來的時間，壞的影響會慢慢過去，政策被市場逐步消化。好消息將會陸續出台，對市場的支持力度加大，影響會逐漸加強，複雜的態勢將會展現。

展望今年，將會是一個慢慢恢復，逐步向好的一年，最困難的時間已經過去，迎來是穩定發展的局面。

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