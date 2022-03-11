樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

項目享雙橋頭堡優勢，由金海大橋15分鐘抵達橫琴，經洪鶴大橋1小時抵達香港。一橋橫琴，舉步可達千億國家級橫琴自貿區，享橫琴經濟、人口、琴澳一體政策紅利；政府千億規劃打造的商務區，則是商住文旅一應俱全，成為珠海最具升值潛力的投資熱土。
項目周邊生活配套完善，鄰近金灣華發商都、商業鄰里中心（預計2023年開業），有多間中小學及大學選擇，有廣東省人民醫院珠海醫院、吉林大學珠海醫院（規劃中）的醫療配套，區內更有橫琴長隆海洋王國、橫琴獅門娛樂天地、星樂度·橫琴露營樂園、金灣高爾夫球場、金灣情侶路、金湖公園、中心河濕地公園、金海岸文化藝術中心等娛樂設施，盡享豐盛生活。
Presented by：WAW Creation
項目位於珠海市中心核心地段，緊鄰珠澳母親河前山河（濠江），距澳門直線距離僅600米，距青茂口岸、拱北口岸僅1.5公里。項目佔據港珠澳大橋橋頭堡位置，5分鐘車程抵達澳門，30分鐘車程抵達香港。與此同時，項目也是深灣會‧珠澳分會的所在地，為峰層人群帶來更多國際生活想像和全新的可能性。
項目由鵬瑞集團旗下深圳灣1號原班人馬打造，全玻璃幕牆盡顯現代感與國際風尚。
項目共規劃建設6棟高層，最高的一棟可達到258米，打造城市座標級產品。頂樓將配備直升機停機坪、塔尖圈層私享會所、城市共用空中花園等高端配套。
360度全景玻璃幕牆，呈現IMAX級環景視野，以極致苛求、顛覆創新的理念，打造「粵港澳1號藏品」，享受山、河、城、海、橋、園，六重視覺極景。
在售面積：452至786平方呎（科技智寓）
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.1440
|1.1443
|美元/日圓
|114.61
|114.64
|英鎊/美元
|1.3707
|1.3710
|美元/瑞郎
|0.9145
|0.9148
|澳元/美元
|0.7284
|0.7287
|紐元/美元
|0.6855
|0.6858
|美元/加元
|1.2501
|1.2504
|歐元/瑞郎
|1.0463
|1.0468
|歐元/英鎊
|0.8345
|0.8350
|歐元/日圓
|131.12
|131.17
|英鎊/日圓
|157.11
|157.16
|澳元/日圓
|83.49
|83.54
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1825.8
|1826.3
|港金
|16925
|16932
|倫敦銀
|23.130
|23.170
|鈀金
|1892.5
|1912.5
|鉑金
|973.6
|981.6
|美電
|7.7912
|7.7917