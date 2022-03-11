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樓盤點睛：大灣區珠海樓盤推介

大灣區珠海

碧桂園·華發 海灣壹號二期 航空城濱海人居 配套完善

世界500強碧桂園，聯袂珠海龍頭國企華發股份，首進航空城濱海商務區，強強聯合匠心打造，在園林、社區、產品打造上融合海洋元素的「碧桂園·華發 海灣壹號二期」，與濱海商務區發展理念相通相融，建設國際未來濱海人居。

項目享雙橋頭堡優勢，由金海大橋15分鐘抵達橫琴，經洪鶴大橋1小時抵達香港。一橋橫琴，舉步可達千億國家級橫琴自貿區，享橫琴經濟、人口、琴澳一體政策紅利；政府千億規劃打造的商務區，則是商住文旅一應俱全，成為珠海最具升值潛力的投資熱土。

項目周邊生活配套完善，鄰近金灣華發商都、商業鄰里中心（預計2023年開業），有多間中小學及大學選擇，有廣東省人民醫院珠海醫院、吉林大學珠海醫院（規劃中）的醫療配套，區內更有橫琴長隆海洋王國、橫琴獅門娛樂天地、星樂度·橫琴露營樂園、金灣高爾夫球場、金灣情侶路、金湖公園、中心河濕地公園、金海岸文化藝術中心等娛樂設施，盡享豐盛生活。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

碧桂園·華發 海灣壹號二期

層數：16至17層

總戶數：1,146 戶

面積：88至125平方米

綠化率：35%

裝修狀況：精裝交付

產權：70年

交付日期：今年8月底至10月底

均價：每平方米24,000元人民幣

總價：275萬元人民幣起

代理：CK創大地產

查詢：6816 8136

 

 

大灣區珠海

鵬瑞‧珠澳灣中心 國際風格城市地標

項目位於珠海市中心核心地段，緊鄰珠澳母親河前山河（濠江），距澳門直線距離僅600米，距青茂口岸、拱北口岸僅1.5公里。項目佔據港珠澳大橋橋頭堡位置，5分鐘車程抵達澳門，30分鐘車程抵達香港。與此同時，項目也是深灣會‧珠澳分會的所在地，為峰層人群帶來更多國際生活想像和全新的可能性。

項目由鵬瑞集團旗下深圳灣1號原班人馬打造，全玻璃幕牆盡顯現代感與國際風尚。

項目共規劃建設6棟高層，最高的一棟可達到258米，打造城市座標級產品。頂樓將配備直升機停機坪、塔尖圈層私享會所、城市共用空中花園等高端配套。

360度全景玻璃幕牆，呈現IMAX級環景視野，以極致苛求、顛覆創新的理念，打造「粵港澳1號藏品」，享受山、河、城、海、橋、園，六重視覺極景。

 

鵬瑞‧珠澳灣中心

地址：珠海港珠澳大橋拱北口岸旁

開發商：深圳鵬瑞集團有限公司

佔地面積：3萬平方米

總建築面積：32.7萬平方米

在售面積：452至786平方呎（科技智寓）

3,445至4,520平方呎（國際會館）

裝修狀況：精裝修

售價：總價120萬人民幣起

產權年限：40年

交付時間：2024年3月

代理：中原地產

查詢：8202 8321

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