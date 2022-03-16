【遊走大灣區】敦煌奇遇在深圳

敦煌是絲綢之路的節點城市，以敦煌石窟和敦煌壁畫聞名天下，是世界遺產莫高窟和漢長城邊陲玉門關、陽關的所在地。敦煌獨特的文化藝術特點也引起了很多人的興趣，成為與故宮文化IP比肩的又一國潮IP之一。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

場景還原 身歷其境

在這樣的背景下，「敦煌奇遇·光影藝術展」IP應勢而出，這座大型IP展覽佔地1,500平方米，由中央美院壁畫(岩彩)藝術家孫博和鮑營團隊重繪200餘幅壁畫作品，重構敦煌視覺體系，再以3D光雕形式呈現。在這裏，觀眾可以100%沉浸式仰望歷史，每一個人都將享受到身臨其境的體驗，去領略這一座屹立人類文明史上熠熠生輝的寶殿。

敦煌奇遇·光影藝術展分為尋夢、掘色、游仙、藏韻4個藝術空間，通過光影技術、場景還原，震撼再現敦煌石窟璀璨的藝術魅力。

絲綢之路拉開帷幕

絲綢之路是文明交匯和互鑒之路，敦煌正正伴隨着絲綢之路的興盛而走向輝煌。「絲路史話」篇章用《張騫出使西域》等經典壁畫再現絲綢之路的輝煌歷史，向你娓娓道來其中的傳奇故事。通過絲綢、藻井、連珠紋等經典元素的運用，生動形象的展示了絲綢之路上人類文明的交流融合，並由此開啟敦煌文化流傳千年的大幕。

九色鹿的故事家喻戶曉，最初的靈感就來源於莫高窟第257窟的《鹿王本生圖》，「九色神鹿」篇章用光影的藝術形式再現「鹿王本生」捨己為人的故事，更採用了全新形式的演繹。故事講的是釋迦牟尼前生是一隻九色鹿王，他救了一個落水將要淹死的人，但最後反被落水人出賣。當國王帶人去捕捉九色鹿時，九色鹿向國王講述了事情經過，國王被感動，放了九色鹿。重獲自由的九色鹿回到了森林裏，在陽光的照耀下，溪水歡快流淌，鮮花盛開，愉快玩耍。

「敦煌千佛」華麗再現莫高窟

莫高窟也被稱為千佛洞，「敦煌千佛」篇章華麗再現石窟中的經典佛像，當沉浸式的氛圍遇上敦煌的夢幻世界，光影、藝術……所有的一切都有了新的定義，千佛觸手可及，歷史重放光彩。

飛天是敦煌莫高窟的名片，也是敦煌藝術的形象標誌，「飛天舞樂」篇章以《反彈琵琶》和《觀無量壽經變圖》等敦煌經典壁畫為原型，讓觀眾們身處美麗的蓮池之中，蓮花朵朵、蓮葉田田，琵琶、笙、琴經典樂器，漂浮在空間之中，發出美妙的音樂，不鼓自鳴。在恢弘壯麗的音樂聲中，各種造型的飛天、共命鳥、人首鳥身的迦陵頻伽為大家奉獻一場精彩絕倫的舞樂表演。

當傳統的敦煌文化IP遇上現代光影科技，碰撞出震撼眼球的一場視覺之旅。這不僅是一次沉浸式的光影藝術秀，更是文創IP與商業經營結合的經典範例，讓文物活了起來！

敦煌奇遇．光影藝術展

展期至：2022年3月22日

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區新湖路99號深圳前海壹方城

交通：深圳地鐵1號 / 5號線「寶安中心」站F出口

開放時間：10:00-22:00

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

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