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【遊走大灣區】灣。區。周。記：深圳封城一周 為了更好的重啟

鑒於近期確診新冠病例較多，自周一起，深圳開始了為期一周的「封城」；所有市民7天內須完成3輪核酸檢測，以篩查病例切斷傳染源，儘快結束這波疫情的蔓延。有人更調侃封城前的深圳街頭只有兩批人：一批是回公司拿電腦，準備繼續在家搞錢的，另一批是去超市搶購糧食蔬菜的。

 

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

 

 

「速度」慢了下來

陽春三月，清晨的太陽照常升起，天空依然湛藍。深圳這座城市以往快速轟鳴的摩打，調低了速度。市民原則上全部居家辦公、公共交通暫時停擺、商場暫停營業，但這座城市依然在運轉：餐廳的外賣繼續供應、計程車網約車仍在運行、快遞小哥、運輸司機、清潔工、超市工作人員、防疫工作者……是他們讓城市保持心跳，讓生活繼續運轉……全面配合的民眾讓以「速度」聞名的深圳慢下來，是在為抗疫爭取寶貴的時間，因為大家都明白：暫停是為更好的重啟。

 

高齡和患病人群未充分接種

儘管Omicron（奧密克戎）已經變得很溫和，在廣泛接種的國家，新冠病毒現在甚至可能沒有流感那麼致命，但走到今天這步的國家，它們的代價是無數人從此變成了一個個冷冰冰的數字。

當然，由於病毒已經變得相對較弱，據新加坡、英國甚至香港的資料，都顯示不打疫苗不一定有事，但是有事的絕大多數都是沒有打過疫苗的。中國人口基數大，現有的高齡和患有基礎疾病的人群中，仍有相當高的比例由於害怕疫苗接種的副作用，還沒有充分接種，一旦普遍感染，後果將不堪設想。

 

宜加強第三針接種率

筆者認為，每個國家或地區的國情況不同，相應的防疫措施也就自然不同。整天爭論是清零還是共存根本沒有意義，還不如繼續提高疫苗接種率，尤其是目前第三針加強針的接種。因為，前兩針的效果會在半年時間內逐漸減弱甚至消失，但加強針卻可以有效增強五成至七成以上的效力，大幅減少重症及死亡。相信目前香港大多已經「陽過」但並無大礙的人，應該很多都打過加強針。

儘管輝瑞CEO Albert Bourla在接受採訪時承認，最初的兩劑疫苗加一劑加強針並不能預防新冠病毒變異，而且有效性衰減得太快，因此不可避免地需要額外接種（第四針）。此外，據說內地官方已與輝瑞製藥談新冠特效藥事宜，相信之後打過加強針再有新冠特效藥加持，新冠變「流感」，人類將不得不再一次學會與病毒共存。

 

祈深港涅槃重生

君子居易以俟命，小人行險以徼幸。艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。

筆者明白，深圳按下暫停鍵是一件多麼艱難的抉擇，這種抉擇是被突如其來的疫情扼住咽喉卻仍努力抗爭維穩的勇氣；是為自己為家人為陌生人以及城市和國家更好未來的堅忍；是摧枯拉朽涅槃後更強大的重生！

深圳加油！香港加油！

 

 

蘭晶 Stacey

●  葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

●  不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

●  冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

●  透過雙眼，發掘九城的生活價值。

●  透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

●  透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

 

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Instagram：@staceylan1710

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