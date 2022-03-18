內地升學 不是「沒有選擇的選擇」！

根據日前教育局推出的最新《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南（2022/23學年）》顯示，在2021/22學年，有2,266名港生通過文憑試收生計劃獲內地高校錄取。另據一國兩制青年論壇、內地港澳學生之家創辦人兼主席何建宗博士透露，目前正在內地高校就讀的香港學生超過16,000人，其中廣東省（大灣區）超過一半。

（編按：眼下正值中六生申請入讀內地高等院校報名期，「宜置宜居大灣區」版面將連續一個月介紹前往大灣區內地城市升學的相關資訊，並邀請專家、畢業生、教育機構、企業僱主以至在讀港生答疑解惑，為學生和家長提供參考，敬請垂注。）

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

事實上，青年有夢，為了日後出路，學生和家長在升學的選擇上自當慎重。在部分港生眼中，香港的產業結構相對單一，選擇北上求學其實可以嘗試更多可能性。資料顯示，目前正在內地高校就讀學習的香港學生超過16,000人，其中廣東省（大灣區）超過一半，這固然反映了香港學生在報讀內地高校時，地域為主要考慮因素，但當中亦有未來發展的考量。

何建宗：大灣區宜業宜學 港生尋夢覓出路

何建宗更指出，根據國家出台的政策來看，粵港澳大灣區的發展前景不可估量，加上香港和廣東省陸續出台的大灣區青年就業計劃、創新創業計劃等利好政策，相信港生可以通過北上升學的機會實地了解大灣區內各個行業的發展情況，尋找不一樣的出路，壯大自己的未來可能性。

相對於升讀本港高校和去海外升學，坊間有一種說法是「北上升學是沒有選擇的選擇」。但數據告訴大家，近年愈來愈多香港年輕人到內地升學和發展，去內地升學的數據每一年都在打破舊紀錄。

不少學生「主動選擇」

何建宗認為這種看法，主要是不了解實際情況。根據歷年「內地高校免試招收指南」的學校錄取要求可以看出，大部分內地高校錄取分數要求是4、4、4、4，甚至個別學校要求其中一科需達到5以上。他指出，這個分數已經符合香港本地大學的基本要求，學生仍然願意赴內地升學，說明是學生們的「主動選擇」。據他了解，有一名正在中山大學就讀的王同學（化名），本來於2019年已獲香港理工大學錄取，但入學半年後，綜合考慮學習環境等因素決定放棄學業，以為翌年的內地招生考試作準備，最終於2020年成功就讀中山大學心理學系。

內地畢業港生的潛在優勢

升學之所以被普遍視為人生大事之首，因為大學文憑往往是踏入社會的敲門磚，無人不希望搶佔先機，在未來的競爭中手握優勢。赴內地讀書能否掌握明顯的優勢，也是學生和家長在選擇時比較關心的問題。何建宗說，總體而言，相對於香港本地學生，內地畢業的港生有更多的選擇，因為他們的學歷同時受到香港和內地的認可。不管在哪裏發展，他們都具備實力。

他又以近年港生報讀熱門專業——醫科、商科、文科、法學為例，認為從畢業生去向可以明顯看到港生有潛在優勢。例如中醫是內地高校的專業學科，在學科認證方面，內地對港招生的中醫藥院校全部獲香港認可，完成學業後可投考香港的執業中醫資格。此外，據知西醫方面，中山大學及暨南大學亦各有超過三百多位及百多位校友，成功通過考試，成為在港執業的西醫。

此外，報讀商科專業的港生，頗受外貿公司或本地財務及金融機構的青睞，近年一些本港金融機構如AIG和信匯等已直接到暨南大學招聘應屆港生。不少文科專業的港生希望回港後到中小學任教，經過香港學術評審局的學歷評審合資格後，他們跟本地畢業生有同等競爭力，都可通過修讀教育文憑或教育碩士晉升為學位教師。甚至如熱門之一的法學，雖因香港與內地各屬不同法律體系，無法互認，令很多學生卻步，但何建宗提醒，不少香港大律師已涉足內地法律事務，成立中國事務部或在內地設立辦事處，因此熟悉內地法律的港生將有明顯優勢，如日後再進修考取香港律師專業資格，便可成為同時處理兩地法律事務的專才。

選科宜針對專業、學歷及社會認可

因應疫情，目前學生未能在升學前赴內地交流，事先親身認識內地教育事宜。何建宗則提醒港生和家長，擇校時的考慮，應主要針對專業認可、學歷認可以及社會認可三方面。

首先，關於學歷認可和專業認可問題。兩地絕大部分的專業和學歷都是能夠互通的。而部分專業，例如醫學、會計、律師等，只需在香港完成專業資格考試，便可拿到香港牌照。其次，關於社會認可問題，香港智庫「一國兩制青年論壇」於2019年做過一次關於「內地高校畢業港生出路去向研究」，研究分為問卷調查和焦點小組。問卷調查覆蓋了12個省份的63所高校，焦點小組在香港、北京、廣州合共舉辦了5場內地院校畢業港生的座談會，受訪對象就讀的專業有法律、金融、中醫、西醫和商科。根據研究結果顯示，不少港生反饋，部分用人單位認為港生擁有多元視野及語言能力好，這些因素成為港生在應聘跨國企業或港資企業的優勢。所以，何建宗認為港生和家長在擇校或者擇業時，不需要太過擔心。

內地港澳青年學生之家

近年來，隨着港生內地升學增多，除了受到官方組織關注外，亦有民間團體在內地設立港生支援中心，協助他們解決校園生活、學業和就業中遇到的問題，也讓港生有歸屬感。其中，成立已有兩年多的「內地港澳青年學生之家」，可以提供一站式服務，為內地港澳學生提供指引，包括內地院校報考指導、校園生活適應及學習輔導、能力提升、求職和就業創業這五大板塊。亦開辦了全港首個結合升學資訊、國內外排名資訊和歷年收生統計的一站式互動平台「港生內地升學網」，幫助面對升學抉擇的青年人及家長做出合適的決定。

內地港澳青年學生之家官網 https://www.hkyouthhome.com

電郵：info@octsyouth.hk

廣州辦公室

地址：廣州大學城粵澳青創國際產業加速器408 - 1

電話：+86-19518708067

香港辦公室

地址：香港北角英皇道 338 號 華懋交易廣場 2 期 707 室

電話：+852-39710277