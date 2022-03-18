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專家之言：報讀灣區高等院校 「文憑試收生計劃」最方便

香港學生升學出路向來多元，除留港或負笈海外，到內地升學亦是不錯選項。隨着粵港澳大灣區的發展，愈來愈多學生有意到內地讀書，期望畢業後在區內尋找發展機遇。事實上，大灣區有不少優質的高等院校，可供港生選讀。

明報升學網主編李大偉（David Sir）指，目前港生可透過三種途徑申請報讀大灣區內的高等院校，其中以「文憑試收生計劃」最為方便。

 

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

Presented by：WAW Creation

 

 

「文憑試收生計劃」由國家教育部推出，有意到內地升學的香港中學文憑試考生，可直接以文憑試成績申請報讀內地高等院校，毋須參加內地聯招考試或個別內地高等院校舉行的額外考試。根據資料，計劃自2012/13學年推出以來，有接近34,000港生通過計劃報考內地大學，其中逾15,000學生成功獲取錄；而據教育局最新推出的《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南（2022/23學年）》數字，在2021/22學年完成文憑試收生計劃報名程序的香港學生有4,783人，較去年上升近20%，當中2,266名港生獲內地高校錄取。

 

科目選擇多元化

目前，共有129所內地高等院校參與計劃，遍及全國21個省市及自治區，包括北京、上海、天津、重慶、廣東、福建、浙江、湖北、江蘇、四川、雲南、湖南、江西、山東、廣西、陝西、遼寧、河南、海南、甘肅、吉林及安徽。

David Sir指，有21所參與計劃的高等院校（見附表）位處大灣區及鄰近城市，當中有綜合型大學，也有專科學院。根據中國教育留學交流（香港）中心的統計，2021/22學年最多港生透過計劃報讀的10所高等院校之中，有6所屬於大灣區內，包括暨南大學、中山大學、深圳大學、華南師範大學、華南理工大學和廣州大學。較多港生報讀的科目有中醫學、法學、漢語言文學、臨牀醫學、國際經濟與貿易、工商管理類、會計學等；亦有學生報讀較「冷門」或本港院校少有開辦的科目，如天文學、水產養殖學等。

David Sir認為，科目選擇多元化正是到大灣區升學其中一個吸引之處，另外部分院校位處發展優勢產業的城市，有利學生畢業後留在當地發展。例如：深圳大學位處有中國「矽谷」之稱南山區，區內有不少高科技企業，對於科技人才需求殷切。

 

把握申請時機

2022/23年度「文憑試收生計劃」已於3月1日起接受報名，David Sir提醒有志到大灣區升學的應屆文憑試考生要在3月31日或以前，透過計劃網上報名系統提交申請。申請人可按個人意願選報四間院校，每間院校最多可選報4個專業，共16個選項。院校會根據申請人文憑試成績給予取錄，結果將於7月下旬公布，9月1日前會收到取錄及入學通知。

 

文憑試收生計劃查詢

普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生辦公室：eea.gd.gov.cn

香港教育局：www.edb.gov.hk/admissionscheme

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