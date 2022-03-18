市場解讀：港樓市回調 內地政策放鬆暖風頻吹

內地致力「穩地價 穩房價 穩預期」

內地樓市方面，為緩解樓市的下行壓力，目前有超40個內地城市發佈了不同程度的寬鬆政策，主要涉及降低首付比例、房貸利率下降、通過財稅刺激托底樓市等；反映地方政府為貫徹中央「穩地價，穩房價，穩預期」的房地產行業長效發展機制因應市場變化做出的政策調整。

另一方面，國務院金融穩定發展委員會在近日召開的專題會議同樣聚焦房地產行業，會議提出關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。反映中央希望平穩解決房地產行業風險，堅持行業穩定平穩運行的決心。緊隨其後，財政部的官方公告明確表示，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。

消息一出，在港上市的內房股連續兩日強勁反彈。足以看出投資者對內地房地產行業觸底回升充滿信心。公司近期成交數據也顯示，一線城市深圳樓市2月最後一周一手及二手住宅市場成交明顯回升，其中二手增加近2成。即使深圳因疫情反彈而再度實施全面封城，兩地封關使跨境置業人士的需求無法釋放，但需求不會消失，相信在本輪疫情過後，利好政策的加持及兩地通關再次提上日程，屆時將會是港人北上置業的又一良好時機。