市場解讀：港樓市回調 內地政策放鬆暖風頻吹

第五波疫情再次成為焦點，受到疫情打擊，本港樓市低迷。雖然交投量減少，但樓價回調幅度不大，仍在高位徘徊。根據國際公共政策顧問機構Demographia的最新調查報告顯示，香港仍然連續12年蟬聯全球房價最難負擔的城市之首，普通市民要不吃不喝23.2年才能買的起一套住宅。究其原因，本港的高樓價問題不離供求，根據政府差估署數據顯示，2021年本港私人住宅供應量為14,386伙，按年下跌31%。至於面積1,722平方呎以上的E類豪宅，全年只有121伙，大幅落後預測。稀缺供應加上低息環境，使去年本港樓市價量齊升，成交量與金額破記錄新高。即使受疫情影響，兩地未全面通關，地產商仍然看好樓市的後續發展。今年2月，香港土地市場再次誕生了全港歷來最貴住宅地王，位於淺水灣南灣道住宅地以逾11.88億港元批出，以總樓面約19,056平方呎計，每方呎樓面地價約62,352元，可見對樓市前景的信心。同時政府也在釋放更多利好消息，日前最新一份《財政預算案》宣佈，放寬按揭保險門檻，最高八成按揭貸款的樓價上限由1,000萬元提升至1,200萬元，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限則會由現時800萬元提升至1,000萬元。另一邊廂，內地的投資者也正伺機在疫市搶得先機，據公司數據顯示，近期明顯收到更多的內地投資客諮詢本港物業，包括查詢以公司名義購買本港豪宅物業，諮詢租金回報高的地區項目等問題，顯示不少內地投資客準備趁疫情樓市回調搶先入市尋寶。
內地樓市方面，為緩解樓市的下行壓力，目前有超40個內地城市發佈了不同程度的寬鬆政策，主要涉及降低首付比例、房貸利率下降、通過財稅刺激托底樓市等；反映地方政府為貫徹中央「穩地價，穩房價，穩預期」的房地產行業長效發展機制因應市場變化做出的政策調整。
另一方面，國務院金融穩定發展委員會在近日召開的專題會議同樣聚焦房地產行業，會議提出關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施。反映中央希望平穩解決房地產行業風險，堅持行業穩定平穩運行的決心。緊隨其後，財政部的官方公告明確表示，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。
消息一出，在港上市的內房股連續兩日強勁反彈。足以看出投資者對內地房地產行業觸底回升充滿信心。公司近期成交數據也顯示，一線城市深圳樓市2月最後一周一手及二手住宅市場成交明顯回升，其中二手增加近2成。即使深圳因疫情反彈而再度實施全面封城，兩地封關使跨境置業人士的需求無法釋放，但需求不會消失，相信在本輪疫情過後，利好政策的加持及兩地通關再次提上日程，屆時將會是港人北上置業的又一良好時機。
|貨幣
|買入
|賣出
|歐元/美元
|1.1440
|1.1443
|美元/日圓
|114.61
|114.64
|英鎊/美元
|1.3707
|1.3710
|美元/瑞郎
|0.9145
|0.9148
|澳元/美元
|0.7284
|0.7287
|紐元/美元
|0.6855
|0.6858
|美元/加元
|1.2501
|1.2504
|歐元/瑞郎
|1.0463
|1.0468
|歐元/英鎊
|0.8345
|0.8350
|歐元/日圓
|131.12
|131.17
|英鎊/日圓
|157.11
|157.16
|澳元/日圓
|83.49
|83.54
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|1825.8
|1826.3
|港金
|16925
|16932
|倫敦銀
|23.130
|23.170
|鈀金
|1892.5
|1912.5
|鉑金
|973.6
|981.6
|美電
|7.7912
|7.7917