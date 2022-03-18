樓盤點睛：大灣區珠海 綠景璽悅灣樓盤推介

南灣區目前不僅是城市資源中心，更是樞紐中心。東接拱北、港澳，南鄰橫琴新區。享有城市主幹道「珠海大道」貫穿東西區，以及金琴快線的連接。項目約3分鐘接駁金琴快線直達橫琴，約8分鐘抵達珠海輕軌站，距離「港珠澳大橋」上橋口僅600米，便捷通達灣區各城市。

該區生活配套豐富，華發商都、富華里和環宇城等醇熟商業圈在3公里範圍之內。項目建設12班幼稚園和24班小學，與周邊多間名校學府組成優質的教育網絡。澳門回歸公園、前山濱河公園、綠湖公園等9大公園與母親河同時在側，這也為「綠景璽悅灣」提供了一流的生活環境。

項目採用仿幕牆凸窗，與真石漆和仿石鋁板外牆相結合，無論是造價、觀賞性及性能都極為優越。其次，項目打造約5萬平方米酒店度假式園林，主入口設計噴泉廣場、藝術水景牆、8米巨幅水幕和廣州雕塑院大師定製藝術品，宛如藝術展館的城市客廳。

屋苑園林以「四季有花」為理念，臻選了多種名貴花木，園內更設有東南亞風情度假泳池、水中吧台、園林卡座及躺椅卡座等。建設全齡段運動健康社區，提供兒童樂園與長者康樂站；成人健身站配合約560米夜光跑道、二維碼打卡點等打造青年健身天地，寵物作為家庭成員，也設有專門的活動樂園。此外，八大主題泛會所，以八大架空層主題泛會所和特色入戶花園，打造優質且功能豐富的業主生活體驗，涵蓋戶外書吧、兒童天地、社交中心和運動會所等。

項目以高質裝修交樓，亮點三大健康系統包括室內空氣淨化系統、廚餘處理系統、靜音門窗三大系統，搭配智慧燈光控制、廚餘垃圾處理器，全方位保障健康品質生活；社區內採用人臉識別布控及追蹤、無感通行、訪客預約模式等打造安全的無接觸歸家動線，全覆蓋式智慧安防，入侵報警、電子巡更、高空拋物監測、消防聯動等打造智慧安全社區。加上國家一級資質物管綠景物業，為塔尖圈層敬獻專屬禮遇。

綠景璽悅灣

地址：珠海南灣區

開發商：綠景集團

總伙數：約1,181伙

單位間隔：2至5房

在售面積：約78至165平方米

天幕大平層約120至265平方米

交樓標準：裝修

售價：每平方米38,500元人民幣起

產權年限：70年普通住宅

交樓時間：約2023年下半年

香港代理：奧迪置業

查詢：9561 6733