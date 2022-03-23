【遊走大灣區】「躬務倉」米店 體驗生活美學

是開門七件事，是衣食住行，是日常細節。

今次的生活美學，由買米開始。

「躬務倉」是內地首家以大米為主的主題專門店，也是生活美學集合店，在深圳、重慶、武漢等各大城市都有分店。躬務倉精選全國各地優質大米，重新定義大米新物種，針對性地滿足了不同人群的健康需求。從雜糧穀物到生活美器，將優質設計與生活美學相組合，打造生活的美學體驗。

策劃：蘭晶

Presented by：WAW Creation

簡約精緻 現買現磨

位於深圳灣萬象城這家店面不算大，但裝修成簡約日式風，簡樸而溫馨，走高檔路線，追求生活品質和原生態的人一定會愛上這裏。店內大米種類很多，不同地區、不同碾米程度的大米，如稻花香、火山岩、越光米、苦蕎米、血糯紫等都能買到，而且現買現場磨製。

據知躬務倉的選米標準相當嚴格，強調要符合「原生態、自然環境、田間管理及運輸過程」四個元素，其中原生態指該種稻米是在自古以來的種植區域生長；而自然環境則指其種植地的先天因素，包括地形、海拔、土壤有機質及晝夜溫差等指標；至於田間管理則要求確保每一株水稻能健康生長並符合檢測指標和管控環節；最後的運輸過程，是指在稻米收割後，運送至門店的倉儲、運送及加工等關鍵環節都符合要求。

除了出售不同大米，這裏有不少與米有關的資訊，例如「大米的不同狀態」、「胚芽米所含維生素」、「為甚麼要吃現磨冷鮮米」等，真的可以「長知識」呢！

說「躬務倉」是生活美學集合店，原因之一便是這裏除了大米之外，還有各式各樣的日式餐具，形態各異的茶壺、茶杯、碗碟都有。花色各異，每一種都很有特色，看上去簡約精緻，細細品味還有說不出的匠韻。

愛生活的人是不會錯過躬務倉的。

躬務倉米店

地址：深圳市南山區科苑南路深圳灣萬象城負一樓

交通：深圳地鐵11號線后海站F出口

深圳最大的陶瓷工廠

深圳市最大的陶瓷工廠店「陶緣」，佔地1,500多平方米，位於蛇口，開業9年多以來，已成為海上世界附近一家小有名氣的購物好去處，特別是在社交網站如小紅書等獲得好評後，不少人更因那些令人心動的評價所打動，前去探訪。

進入「陶緣」這家開在舊廠房四樓的「陶瓷工廠」，只要沿着復古樓梯走到頂樓，就在眼前。不少人會把這裏形容為適合尋寶的地方，但當你真正抵達後才會發現這裏原來比你想像的要大很多。

目之所及，不同材質、工藝、花色和用途的陶瓷製品被擺放在貨架上、桌子上，甚至是地板上。雖然種類繁多，但是在小範圍內，使用壁掛、場景設計等方式做了一些區隔，把大面積展示空間劃分成幾個帶有自己特色的小世界，讓大家「一層層」的來觀賞。

種類繁多任君「淘」

在這裏能夠發現色彩濃重、誇張的歐洲超現實主義風格陶瓷擺件，邊緣彩繪各色花卉圖案的白瓷餐盤，還有歐洲古典民間童話中胡桃夾子一類的室內裝飾雕塑，仔細看，也有一些日式無印風的簡約白瓷，歐洲宮廷風下午茶餐具等，也放置在醒目的地方，等待挑選。

雖然風格很多，但是逛在其中，總是給人眼前一新，從中發現一些自己喜歡的風格或是單品，通過這些靜物，面對他們，都能想像出豐盛的餐桌場景，美味佳餚放置其上的樣子。

這裏實在是一間讓你「淘淘樂」寶藏店舖。

陶緣

地址：深圳市南山區蛇口華達工業大廈D座4樓

交通：深圳地鐵2號線海上世界C出口

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

● 透過雙腳，踏遍灣區不一樣的時空。

Youtube Channel：大灣區及內地生活

Instagram：@staceylan1710

Facebook：Stacey的葡萄酒世界