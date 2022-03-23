【遊走大灣區】灣。區。周。記：以斯洛文尼亞葡萄酒來慶祝解封

斯洛文尼亞，北部與奧地利接壤，西邊是意大利和亞得里亞海，東臨匈牙利，克羅地亞在它的南部邊界，境內森林覆蓋率達70%，環境優美，空氣清新；從雪山到海邊，風光迷人，是十分宜居的國度。此外，斯洛文尼亞國民受教育程度高，在東南歐國家中人均GDP最高，是世界上最環保的旅遊聖地之一。

策劃：蘭晶

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釀酒天堂歷史悠久

當然，斯洛文尼亞不乏歐洲大名鼎鼎的釀酒師，比如Radikon、Gravner。世界著名釀酒專家 Anthony Dias Blue曾說：「斯洛文尼亞是釀造葡萄酒的天堂」。這個站在歐洲文化和貿易十字路口的國家，擁有2,600多年的葡萄歷史；也擁有世界上現存最古老的葡萄藤，樹齡400多年，是斯洛文尼亞悠久的釀酒歷史的最佳證明。

斯洛文尼亞背靠阿爾卑斯山，同時擁有地中海海岸線，多山的地形、巨大的海拔與朝向差距及豐富的土壤類型，為各種葡萄品種的種植，不同風格的塑造，提供了重要的條件。

種植葡萄品種逾五十

斯洛文尼亞劃分為三大葡萄酒產區和14個子產區，有嚴格的等級劃分，種植了至少52個葡萄品種。本地葡萄品種有瑞布拉（Rebula）、萊弗斯科（Refosco）和藍法蘭克（Modra Frankinja）等，並釀造出別具一格的酒款；國際品種中赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）、霞多麗（Chardonnay）、黑皮諾（Pinot Noir）也廣泛種植，釀造出來的精品葡萄酒品質上佳。

沿海產區與意大利接壤，是斯洛文尼亞最為著名的全球知名產區。它曾是白葡萄酒產區，現是斯洛文尼亞的主要紅葡萄酒產區和經過陳年的高品質白葡萄酒產區。溫和的地中海氣候適宜葡萄藤生長，溫暖而充滿陽光。同時，這產區也是著名的「喀斯特風乾」火腿產地。

值得期待的國度

筆者19年曾到黑山共和國旅行，黛藍色的亞得里亞海海水清澈而深邃，沿岸星羅棋佈排列着紅頂白牆的建築，人們悠閒地在沙灘漫步、日光浴……清新的海風、美好的身體、燦爛的笑容、和煦的陽光、熙攘的餐吧，可以從清晨飲到日暮的葡萄酒……這樣的假日旅行令人流連忘返。

我想，同樣是在亞得里亞海邊的國度，斯洛文尼亞也一定不會讓人失望，值得期待。

蘭晶 Stacey

● 葡萄酒品酒師，遊歷中港，負笈英倫，品味人生。

● 不折不扣灣區人，看山玩水逛商場、雲淡風輕。

● 冀以舌尖上的溫柔，感受灣區的飲食風流。

● 透過雙眼，發掘九城的生活價值。

● 透過雙手，書寫灣區文化藝術的傳承創新。

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