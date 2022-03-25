甘肅臨夏國強職業技術學校 困難學子「圓夢地」

在中國最後一批脫貧的甘肅省臨夏州東鄉族自治縣，如果初中畢業的學子成績不好，未能升讀高中，加上家境困難，他們仍有路可走嗎？

臨夏國強職業技術學校校長姜虹肯定的說：有！

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實習就業提供一定的保障；其他4個專業，同樣也是應甘肅區域經濟社會發展需求而設置的。相應的，國強職校的另一個發展方向，便是產教融合，校企共贏。通過產業與教學的密切結合，相互支持和促進，學校亦會向.集合人才培養、科學研究、科技服務為一體的方向發展，進而提高其人才培養質量和開展深度合作。所以，國強職業技術學校所開設的專科，能在學習中輔以實踐/實習，激發學生的創造力、創新力，從而發揮更大的效能。

「全國脫貧看甘肅，甘肅脫貧看臨夏，臨夏脫貧看東鄉」。甘肅省臨夏回族自治州東鄉族自治縣，曾屬全國「三區三州」深度貧困地區，有「貧中之貧，困中之困」的說法。據知臨夏東鄉的初中畢業生如果升不上高中，大多數孩子都會外出打工賺錢，不是出苦力就是去工廠或去酒店/餐飲店打零工。

培育人才 就業升學兩不誤

臨夏國強職業技術學校位於甘肅省臨夏回族自治州東鄉族自治縣，由國強公益基金會捐贈建成，並於2020年8月開始招生，是一所全日制、純慈善性質的中等職業技術學校。校長姜虹指出：高品質的職業教育，不僅可以為學生提供升學、就業之路，也必須走好另一條路，那就是適時面向社會開展職業技能培訓，從技術上鞏固脫貧攻堅成果，以人才振興助力鄉村振興發展。

目前，臨夏國強職業技術學校開設有物業服務、汽車美容與裝潢、建築工程施工、城市軌道交通運營服務、高星級飯店運營與管理和會計事務共六個專業。學校建有完善的教學設施設備，擁有高端的專業「實訓室」。此外，學校以碧桂園集團和全球著名的K12教育集團（博實樂教育集團）強大的資源實力為依託，實施「產教融合、校企合作」的人才培養模式，為學生提供了相對穩定的校外實習就業基地，務求為學生將來的就業和下一步的發展奠定良好基礎。

產教融合 校企共贏

對於所開設的專業，作為創校校長的姜虹強調：「學校所開設專業均以當地區域經濟社會發展為基礎，通過充分的調研，並結合行業（企業）發展實際而開設的緊缺型特色優勢專業。」

事實上，應建築業的實際需求，無論是物業服務還是建築工程施工專業，都需要不少人才，加上國強公益基金會強大的資源實力，可以為這兩個專業學生的實習就業提供一定的保障；其他4個專業，同樣也是應甘肅區域經濟社會發展需求而設置的。

相應的，國強職校的另一個發展方向，便是產教融合，校企共贏。通過產業與教學的密切結合，相互支持和促進，學校亦會向.集合人才培養、科學研究、科技服務為一體的方向發展，進而提高其人才培養質量和開展深度合作。所以，國強職業技術學校所開設的專科，能在學習中輔以實踐/實習，激發學生的創造力、創新力，從而發揮更大的效能。

教師德才兼備 學生選科興趣先行

當然，要為學生提供正規的教育，以掌握更全面的技術技能，甚至拓寬其未來升學就業之路，除了整體規劃和硬體的設施之外，更離不開「雙師」素質教師隊伍的建設。因此，在打造臨夏國強職校的教師隊伍時，學校採取了「蘭州為主 全國招聘」的思路來招攬人才，並嚴格人才招聘流程，如面試、試課及入職培訓等環節，在考察其專業技術技能的同時，更注重其個人修養以及教育理念是否與學校辦學理念相一致。此外，姜虹亦要求他們在教學相長的同時，還要有創新的思維，才能全面培育出切合社會發展需要的新時代專業人才。同時，為了提高教育教學品質，學校不斷加強理論課教師和企業實踐課教師的深入溝通與交流，並通過與企業合作，一併打造適合學生學習和實習就業的良好育人環境。

此外，臨夏國強職業技術學校在招生時，學生都是依據興趣愛好來選擇自己喜歡的專業。專業選擇限定著學生將來的職業發展方向，不同專業學生的未來發展和人生完全是不一樣的，學校尊重每一位學生的選擇，並按不同專業興趣組織教學，促其成才。

學校是樹 文化是根

姜虹校長認為：學校是樹，文化是根。學校在培養學生專業技能的同時，理應培養其良好的人文素養，有效提高學生的綜合素質。作為學校本身而言，就是中華優秀傳統文化傳承的主陣地，為了充分發揮第二課堂的涵育作用，學校現已設立了廿個社團，讓學生們自由參加，務求立德樹人的同時，亦著重其人際溝通及職業素養的發展，全方位為其未來奠定基礎。

姜虹一再強調：國強職校的學生，要學會做人，學會做事，做人是做事的基礎。

由輟學到「我有一個夢」

人的成長，有不同的走向；但可以肯定，一旦放棄學業，很難再有以後。

出身貧困家庭的王海東，在中考不如意，「不知道幹啥」，正準備輟學時，「遇上」了國強職校，人生的跑道變了。

今天，他目標是：成為建築工程師！

目標建築工程師

臨夏國強職業技術學校2020級建築工程施工班學生王海東，是該校的第一屆學生，王海東憶述：「2019年7月，我中考不理想，打算輟學打工，通過舅舅得知國強職校的招生政策並詳細諮詢招生老師後，鼓勵我要繼續深造，不能輟學在家。」

他直言，這是一個難得的機遇，因為他沒有考上普通高中，並且家庭困苦，能進入一所全免費的慈善學校，實在是一個很好的選擇，何況這所學校有他喜歡的專業，既能學到專業知識和技能，還能獲得國家承認的學歷證書。

徹底的改變

王海東並不諱言，他的選擇等於徹底改變了人生路向，通過學習，他掌握了房屋建築中所涉及常規儀器的使用，明白了通過施工作業如何將設計圖紙轉化為實體建築，熟悉了在實體施工中所涉及的工藝操作要求，比如混凝土澆築、土方回填材料的要求以及其中的品質檢查和安全操作的注意事項等。同時，他還在生活中，學會了人際交往的基本禮儀，逐漸變得自立、自強、自信，對未來的生活亦充滿了憧憬。

在建築工程施工班，他第一年主要學習了語文、數學、英語以及資訊技術等公共基礎課程，同時還學習了工程測量、CAD繪圖、建築結構識圖、主體結構工程施工、基礎工程施工、土木工程力學等專業課程。課堂之外，他積極參加學校組織的各類實踐活動，他認為：「通過參加各類實踐活動，對各方面的能力是一種鍛煉，給了我一種不怕困難挫折和迎難而上的精神，將不斷激勵我成長。」

如果沒有老師的教導

在國強職校的一年多時間，王海東深深的感受到老師的關心與關愛。他表示，在生活中，老師們的照顧就像家人一樣無微不至，信任的建立，亦使他心情不好的時候也會去找老師，並獲得耐心的傾聽並解疑答惑。學習方面，老師們會不厭其煩的講解解題的思路和方法，還會結合實際案例進行分析，直到他學懂學通。

參加比賽 獲得認可

短短不足兩年，王海東的變化很明顯，不但成績獲得認可，在過去一年亦獲得了一系列榮譽。但他一再強調：「這些榮譽的取得與老師辛勤的汗水和默默地付出是分不開的。其中最令我印象深刻的，就是代表學校參加了臨夏州『建築CAD』項目的技能大賽，並獲得了一等獎……我能在這次比賽中取得好的成績，歸根究底還是平時專業知識的學習積累和老師們的悉心教導。」

臨夏國強職業技術學校

三年制中等職業技術學校，截至2022年2月，在校生共計1,070人，教職工118人，其中有雙職稱型或者是雙素質型的教師佔專任教師總數的81.4%。

校訓：德能兼修 樂業躬行

精神：技能報國 奮發圖強

辦學宗旨：立德樹人 貧弱兼濟 產教融合 創新發展