moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

個人理財 > 活在灣區

甘肅臨夏國強職業技術學校 困難學子「圓夢地」

十年樹木，百年樹人；教育是春風化雨，潤物細無聲。

在中國最後一批脫貧的甘肅省臨夏州東鄉族自治縣，如果初中畢業的學子成績不好，未能升讀高中，加上家境困難，他們仍有路可走嗎？

臨夏國強職業技術學校校長姜虹肯定的說：有！

 

Presented by：WAW Creation

 

 

實習就業提供一定的保障；其他4個專業，同樣也是應甘肅區域經濟社會發展需求而設置的。相應的，國強職校的另一個發展方向，便是產教融合，校企共贏。通過產業與教學的密切結合，相互支持和促進，學校亦會向.集合人才培養、科學研究、科技服務為一體的方向發展，進而提高其人才培養質量和開展深度合作。所以，國強職業技術學校所開設的專科，能在學習中輔以實踐/實習，激發學生的創造力、創新力，從而發揮更大的效能。

「全國脫貧看甘肅，甘肅脫貧看臨夏，臨夏脫貧看東鄉」。甘肅省臨夏回族自治州東鄉族自治縣，曾屬全國「三區三州」深度貧困地區，有「貧中之貧，困中之困」的說法。據知臨夏東鄉的初中畢業生如果升不上高中，大多數孩子都會外出打工賺錢，不是出苦力就是去工廠或去酒店/餐飲店打零工。

 

培育人才 就業升學兩不誤

臨夏國強職業技術學校位於甘肅省臨夏回族自治州東鄉族自治縣，由國強公益基金會捐贈建成，並於2020年8月開始招生，是一所全日制、純慈善性質的中等職業技術學校。校長姜虹指出：高品質的職業教育，不僅可以為學生提供升學、就業之路，也必須走好另一條路，那就是適時面向社會開展職業技能培訓，從技術上鞏固脫貧攻堅成果，以人才振興助力鄉村振興發展。

目前，臨夏國強職業技術學校開設有物業服務、汽車美容與裝潢、建築工程施工、城市軌道交通運營服務、高星級飯店運營與管理和會計事務共六個專業。學校建有完善的教學設施設備，擁有高端的專業「實訓室」。此外，學校以碧桂園集團和全球著名的K12教育集團（博實樂教育集團）強大的資源實力為依託，實施「產教融合、校企合作」的人才培養模式，為學生提供了相對穩定的校外實習就業基地，務求為學生將來的就業和下一步的發展奠定良好基礎。

 

產教融合 校企共贏

對於所開設的專業，作為創校校長的姜虹強調：「學校所開設專業均以當地區域經濟社會發展為基礎，通過充分的調研，並結合行業（企業）發展實際而開設的緊缺型特色優勢專業。」

事實上，應建築業的實際需求，無論是物業服務還是建築工程施工專業，都需要不少人才，加上國強公益基金會強大的資源實力，可以為這兩個專業學生的實習就業提供一定的保障；其他4個專業，同樣也是應甘肅區域經濟社會發展需求而設置的。

相應的，國強職校的另一個發展方向，便是產教融合，校企共贏。通過產業與教學的密切結合，相互支持和促進，學校亦會向.集合人才培養、科學研究、科技服務為一體的方向發展，進而提高其人才培養質量和開展深度合作。所以，國強職業技術學校所開設的專科，能在學習中輔以實踐/實習，激發學生的創造力、創新力，從而發揮更大的效能。

 

教師德才兼備 學生選科興趣先行

當然，要為學生提供正規的教育，以掌握更全面的技術技能，甚至拓寬其未來升學就業之路，除了整體規劃和硬體的設施之外，更離不開「雙師」素質教師隊伍的建設。因此，在打造臨夏國強職校的教師隊伍時，學校採取了「蘭州為主 全國招聘」的思路來招攬人才，並嚴格人才招聘流程，如面試、試課及入職培訓等環節，在考察其專業技術技能的同時，更注重其個人修養以及教育理念是否與學校辦學理念相一致。此外，姜虹亦要求他們在教學相長的同時，還要有創新的思維，才能全面培育出切合社會發展需要的新時代專業人才。同時，為了提高教育教學品質，學校不斷加強理論課教師和企業實踐課教師的深入溝通與交流，並通過與企業合作，一併打造適合學生學習和實習就業的良好育人環境。

此外，臨夏國強職業技術學校在招生時，學生都是依據興趣愛好來選擇自己喜歡的專業。專業選擇限定著學生將來的職業發展方向，不同專業學生的未來發展和人生完全是不一樣的，學校尊重每一位學生的選擇，並按不同專業興趣組織教學，促其成才。

 

學校是樹 文化是根

姜虹校長認為：學校是樹，文化是根。學校在培養學生專業技能的同時，理應培養其良好的人文素養，有效提高學生的綜合素質。作為學校本身而言，就是中華優秀傳統文化傳承的主陣地，為了充分發揮第二課堂的涵育作用，學校現已設立了廿個社團，讓學生們自由參加，務求立德樹人的同時，亦著重其人際溝通及職業素養的發展，全方位為其未來奠定基礎。

姜虹一再強調：國強職校的學生，要學會做人，學會做事，做人是做事的基礎。

 

由輟學到「我有一個夢」

人的成長，有不同的走向；但可以肯定，一旦放棄學業，很難再有以後。

出身貧困家庭的王海東，在中考不如意，「不知道幹啥」，正準備輟學時，「遇上」了國強職校，人生的跑道變了。

今天，他目標是：成為建築工程師！

 

目標建築工程師

臨夏國強職業技術學校2020級建築工程施工班學生王海東，是該校的第一屆學生，王海東憶述：「2019年7月，我中考不理想，打算輟學打工，通過舅舅得知國強職校的招生政策並詳細諮詢招生老師後，鼓勵我要繼續深造，不能輟學在家。」

他直言，這是一個難得的機遇，因為他沒有考上普通高中，並且家庭困苦，能進入一所全免費的慈善學校，實在是一個很好的選擇，何況這所學校有他喜歡的專業，既能學到專業知識和技能，還能獲得國家承認的學歷證書。

 

徹底的改變

王海東並不諱言，他的選擇等於徹底改變了人生路向，通過學習，他掌握了房屋建築中所涉及常規儀器的使用，明白了通過施工作業如何將設計圖紙轉化為實體建築，熟悉了在實體施工中所涉及的工藝操作要求，比如混凝土澆築、土方回填材料的要求以及其中的品質檢查和安全操作的注意事項等。同時，他還在生活中，學會了人際交往的基本禮儀，逐漸變得自立、自強、自信，對未來的生活亦充滿了憧憬。

在建築工程施工班，他第一年主要學習了語文、數學、英語以及資訊技術等公共基礎課程，同時還學習了工程測量、CAD繪圖、建築結構識圖、主體結構工程施工、基礎工程施工、土木工程力學等專業課程。課堂之外，他積極參加學校組織的各類實踐活動，他認為：「通過參加各類實踐活動，對各方面的能力是一種鍛煉，給了我一種不怕困難挫折和迎難而上的精神，將不斷激勵我成長。」

 

如果沒有老師的教導

在國強職校的一年多時間，王海東深深的感受到老師的關心與關愛。他表示，在生活中，老師們的照顧就像家人一樣無微不至，信任的建立，亦使他心情不好的時候也會去找老師，並獲得耐心的傾聽並解疑答惑。學習方面，老師們會不厭其煩的講解解題的思路和方法，還會結合實際案例進行分析，直到他學懂學通。

 

參加比賽 獲得認可

短短不足兩年，王海東的變化很明顯，不但成績獲得認可，在過去一年亦獲得了一系列榮譽。但他一再強調：「這些榮譽的取得與老師辛勤的汗水和默默地付出是分不開的。其中最令我印象深刻的，就是代表學校參加了臨夏州『建築CAD』項目的技能大賽，並獲得了一等獎……我能在這次比賽中取得好的成績，歸根究底還是平時專業知識的學習積累和老師們的悉心教導。」

 

臨夏國強職業技術學校

三年制中等職業技術學校，截至2022年2月，在校生共計1,070人，教職工118人，其中有雙職稱型或者是雙素質型的教師佔專任教師總數的81.4%。

校訓：德能兼修 樂業躬行

精神：技能報國 奮發圖強

辦學宗旨：立德樹人 貧弱兼濟 產教融合 創新發展

外匯市況
永豐金融集團
貨幣買入賣出
歐元/美元1.14401.1443
美元/日圓114.61114.64
英鎊/美元1.37071.3710
美元/瑞郎0.91450.9148
澳元/美元0.72840.7287
紐元/美元0.68550.6858
美元/加元1.25011.2504
歐元/瑞郎1.04631.0468
歐元/英鎊0.83450.8350
歐元/日圓131.12131.17
英鎊/日圓157.11157.16
澳元/日圓83.4983.54
更新時間:2022-01-13 14:18 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】
金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金1825.81826.3
港金1692516932
倫敦銀23.13023.170
鈀金1892.51912.5
鉑金973.6981.6
美電7.79127.7917
更新時間:2022-01-13 14:18 資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】