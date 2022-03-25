港青珠海升學 灣區創業展翅

戴健進是UIC（北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院）畢業生。他於2011年入學，在校期間已與校友共同創業，是蜜蜂科技BEEPLUS聯合創始人，曾入選福布斯2020年度30歲以下精英榜（30 Under 30）。

採訪、編輯：蘭晶、駱丹、王文斌、鄭會強

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緣起：認識內地 拓闊眼界

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院（中文簡稱「北師港浸大」，英文簡稱「UIC」），是首家內地與香港高等教育界合作創辦的大學，也是內地第一所新型博雅大學，位於粵港澳大灣區的珠海市。

戴健進憶述當年選擇前往UIC的原因時表示，雖然校園設於內地，但無論教育體制或師資其實與香港充分接軌。如此一來，可直接接觸內地同學和朋友，對個人了解內地發展，拓闊眼界非常有幫助和意義，他並指出：「我們取得的學位證書，也是由香港浸會大學頒發，跟香港浸會大學畢業具備同樣認受性！」

對於修讀心理學的選擇，戴健進解釋，他當時相信這個科目可以有助他在大學畢業後，無論工作還是創業，都可獲得提升。而他修讀了這個專業後，果然更關注個人及其他人的身心發展，特別是個人情緒控制方面，每當遇到困難及挑戰，懂得以更穩定及平常狀態應對事情。而另一個裨益，則是更懂得與客人及同事有良好溝通，更多時候會從他們的角度及立場來思考問題。

創業：打造創新優質辦公室

BEEPLUS成立於2015年9月，正步入第七年，已被視為新辦公生態的引領者，成為「中國新經濟準獨角獸企業」及「粵港澳大灣區新經濟Top100企業」。

目前，BEEPLUS 已在北京、上海、廣州、深圳、珠海、杭州、成都等一線城市及新一線城市打造了多個甲級智慧辦寫綜合體，3 家國家、省和市級創新載體，以及多個港澳青年創業孵化基地專案，超10萬平方米星級管家式產業空間管理面積，為100+港澳創業團隊、200+港澳青年提供優質的創業就業場地和服務。

BEEPLUS為所在地城市集聚社會資本 200 億（人民幣，下同），集聚世界五百強企業（含分支機搆）15 家，集聚獨角獸及上市公司（含分支機搆）18 家，集聚戰略新興產業企業（含分支機搆）320 家，集聚高層次人才 2000+，貢獻智慧財產權申請量3500+，空間產出的地均 GDP 超過空間所在地地均 GDP 3.1 倍。現階段，BEEPLUS 保持年均超 500%的業績增速， 完成 B3 輪億元融資，總估值超 10 億元。

成績：仍屬起步 市場待拓

對於創業成績，戴健進認為目前對公司或行業而言，仍屬起步階段,距離理想中的成功仍有一段距離。其實他的創業歷程頗為特別，話說他與大學同學一起成立BEEPLUS時，想找辦公室，但在工作地點附近找不到良好辦公環境，於是這班剛畢業的年輕人，轉向設計及建造屬於自己的辦公室；並因而「誤打誤撞」進入辦公領域行業。

目前BEEPLUS主要聚焦於存量物業的價值提升，幫助業主由提供物業定位、設計、建造到後期管理、運營包括招商，通過全鏈條服務，幫助業主的物業提升價值及坪效，以實現物業資產的保值及增值。「我們希望BEEPLUS打造的產品會是非常創新及高品質的辦公場景，也可以為更多企業提供高效靈活及優質場景，用作辦公和生活。」

未來：籲港青融入灣區 發展所長

戴健進認為，粵港澳大灣區是國家重要的戰略之一，隨着制度實行，灣區將形成更多優勢及機會，並帶給香港年輕人發展的空間。而對香港年輕人來說，亦可將自身優勢及專長，結合大灣區機遇實現優勢互補以至互相結合，進一步發揮自己所長。

最後，他一再強調：「我相信只要更多港人及企業願意努力踏出第一步，發揮各自所長 ，當在這個地方有所收獲。」