專家之言：報讀灣區高校 選校揀科你要知

該計劃已於今年3月起接受報名，明報升學網主編李大偉（David Sir）提醒有意報讀的學生，宜先清楚了解箇中的機制，作好完善規劃，以提高獲心儀院校取錄的機會。

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最多選4校 每校選4科

「文憑試收生計劃」由國家教育部推出，目的是幫助有志到內地升學的香港中學文憑試考生，直接以文憑試成績申請報讀內地高等院校，毋須參加內地聯招考試或個別內地高等院校舉行的額外考試。

David Sir指出，計劃採取「順序志願」的取錄原則，每位申請人可最多選填4個院校志願，而每個院校志願下再選填最多4個專業志願，共16個選項。電腦系統會按申請人選報的院校志願順序依次處理入學申請，首先處理第一個院校志願4個專業志願，如未獲取錄將進行第二個院校志願的遴選，如此類推。每個院校志願遴選會根據申請人選報專業志願的先後次序，以及中學文憑試成績的高低，擇優錄取，額滿即止。

所以，要提高獲取錄的機會，學生應悉心部署，有效運用16個選項。

選校第一志願宜進取 第二志願宜穩健

David Sir建議，第一個院校志願可進取一點，選報最心儀且貼近或稍高於學生水平的院校；第二個院校志願採取務實原則，選擇心儀兼最有把握的院校；至於第三及第四個院校志願宜採取穩健方針，選擇心儀且切合或略低於學生水平的院校，作為補底措施。

他又特別提醒學生，部分熱門的院校在第一個院校志願已取錄滿額，不再考慮列作第二至第四個院校志願的申請。所以，學生如打算報讀熱門院校，應將其放進第一個院校志願，否則只會白白浪費機會。但是不要忽略第三及第四個院校志願的選項，因為歷年來均有相當部分學生在這兩個階段的遴選中獲得取錄。至於專業志願選項方面，應從個人興趣出發，選擇類型相近但不同專業的科目，而每院校的4個專業志願中，應包含熱門及冷門、優勢及一般的學科，避免過於集中於熱門優勢專業，而影響獲心儀院校錄取的機會。

勿忘院校師資、排名和配套

內地高等院校眾多，遍及不同省市，單是廣東省已有21所高等院校位處大灣區及鄰近城市。院校各有特色，學生應如何選擇？

David Sir認為可循師資、排名和校園配套設施等三方面作考量。師資方面，可留意院校導師有沒有權威學術地位，如「中國科學院院士」、「中國工程學院院士」及「長江學者」等；排名方面，可參考國家公布的「世界一流大學和一流學科」（簡稱「雙一流」）建設高校及建設學科名單。納入「一流大學建設」的院校具有先進辦學理念、辦學實力強、社會認可度較高，並且擁有一定數量國內領先、國際前列的高水平學科；「一流學科建設」則分為高校和學科兩類，前者是指院校具有國領先列或國際前列的高水平學科，後者是指學科已接近或達到世界先進水平的學科。至於校園設施涵蓋校園建設及硬件配套，「雙一流」建設高校的經費較一般高校多，硬件配套也較完善。

4月底前可修改志願

學生鎖定心儀院校及專業學科後，須於3月31日或以前，登入「文憑試收生計劃」報名系統辦理報名手續，並按自己的意願順序填報4所院校志願，以及各4個專業志願。完成報名手續後至4月30日期間，學生仍可修改志願。正式取錄結果會在中學文憑試放榜後，預計7月下旬公布。

「雙一流」建設高校名單網頁

www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201709/t20170921_314942.html

文憑試收生計劃查詢

普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生辦公室：eea.gd.gov.cn

香港教育局：www.edb.gov.hk/admissionscheme